 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В сирийском Манбидже взорван ресторан с американскими вояками - есть жертвы
22:28 16.01.2019

Сирия: при взрыве в Манбидже погибли американские военнослужащие

Смертник, подорвавший себя в ресторане в городе Манбидж, убил нескольких американских солдат
В Сирии в результате нападения смертника погибло несколько американских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство".

В заявлении ИГ (группировка признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) говорится, что один из ее членов подорвал себя рядом с американским патрулем в городе Манбидж, занятом курдами.

Курдское агентство новостей сообщает, что в результате взрыва погибли три американца, сотрудник местной службы безопасности и девять гражданских лиц.

Активисты: сирийский город Манбидж освобожден от боевиков ИГ
Американские спецсилы находятся в Манбидже на севере Сирии, где они оказывают поддержку курдам и сирийцам, выбившим исламистов почти со всей территории восточной Сирии.

Взрыв произошел в среду рядом с рестораном в центре Манбиджа. Агентстов Рейтер приводит слова очевидца о том, что американские военнослужащие встречались там с членами местного военного совета курдов.

Агентство сирийских курдов AHNA сообщило, что с места взрыва вертолетом было эвакуировано четыре американских солдата.

Агентство Рейтер приводит слова неназванного американского чиновника о том, что взрывом было убито четверо военнослужащих и трое ранены.

Представитель многонациональной коалиции во главе с США пока не подтвердил число погибших.

В декабре президент Дональд Трамп объявил, что США намерены приступить к выводу 2 тысяч американских военнослужащих из Сирии, так как ИГ там потерпело поражение.

Однако критики этого решения указывали, что хотя ИГ контролирует всего 1% территории, захваченной им пять лет назад, с этой группировкой далеко не покончено.

Недавнее исследование, опубликованное в США, указывает, что в Сирии остается не менее 14 тысяч сторонников ИГ, и еще больше в соседнем Ираке, и что они должны перейти к партизанской тактике для сохранения своих позиций.

Сирийские курды также опасаются, что Манбидж и другие города близ границы с Турцией могут подвергнуться нападению турецкой армии, которая намерена очистить эти районы Сирии от присутствия там подразделения Курдских сил народной самообороны.

Власти Турции считают эти силы боевыми формированиями Рабочей партии Курдистана, которая уже 30 лет сражается за курдскую автономию в Турции и которую Анкара считает террористической организацией. Однако курдское ополчение отрицает какую-либо организационную связь с партией.

В среду Дональд Трамп написал в "Твиттере", что в случае если Турция попытается нанести удар по курдам, США предпримут сокрушительные экономические ответные меры.

Источник - bbc.com
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