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Вотум доверия: долбанушка Мэй осталась премьером Британии
22:30 16.01.2019

Вотум доверия: Мэй осталась премьером, Британия остается в тупике

Правительство Терезы Мэй выиграло голосование о доверии в Палате общин, однако это не выводит Британию из тупика в вопросе о "брексите": ни один из вариантов поведения в отношении Евросоюза не имеет поддержки твердого большинства.

Парламент Британии большинством в 19 голосов отклонил предложение выразить правительству Мэй недоверие.

С этим предложением накануне выступил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после того, как Палата общин вечером во вторник подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС.

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Однако мятежные депутаты-консерваторы, а также союзники тори североирландские юнионисты, которые накануне голосовали против предложенного Мэй и Брюсселем проекта, в этот раз решили поддержать правительство.

Теперь Тереза Мэй по решению парламента в течение трех рабочих дней, то есть к понедельнику, должна предложить Палате общин новый вариант договора с ЕС.

Однако, судя по утечкам из правительства, этого нового плана у Мэй нет. Кроме того, представители ЕС неоднократно и решительно заявляли, что в заданных Лондоном рамках ничего иного они предложить Британии не могут и пересматривать проект не собираются.

"У нас состоялся референдум, и парламент обязан выполнить это решение", - эту фразу с небольшими вариациями Тереза Мэй произнесла в среду в парламенте не меньше полутора десятков раз, отвечая на попытки депутатов выяснить, готова ли она отказаться от каких-то из своих позиций в отношении формы выхода из ЕС.

Как считают британские политические обозреватели, в этой ситуации вероятность внеочередных выборов остается высокой: Мэй, убедившись, что добиться решения не получается, подаст в отставку.

Внеочередных выборов требует лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Если правительство не может провести решение через парламент, оно должно обратиться к народу за новым мандатом", - заявил Корбин в среду в парламенте.

Однако сама Тереза Мэй считает, что и выборы не дадут ответа, что делать.

"Выборы не дадут большинства ни под один отдельно взятый вариантов дальнейших действий", - сказала Мэй в среду в Палате общин.

Большинство британских политиков и обозревателей предполагает, что в результате сложившейся патовой ситуации Британия, скорее всего, попросит об отсрочке момента "брексита", то есть формального выхода из ЕС 29 марта этого года.

Представители ЕС неофициально уже дали понять, что готовы рассмотреть вопрос и дать Британии отсрочку до лета.

В то же время по-прежнему не исключена и возможноть "обвального" выхода Британии из ЕС без урегулирования отношений.

Юри Вендик

Источник - bbc.com
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