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Уровень интеллекта связан с расовым происхождением, - нобелевский генетик Уотсон
00:35 17.01.2019

Нобелевский лауреат, генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий. Он опять заговорил о расовых различиях

Джеймс Уотсон (фото 2009 года) получил Нобелевскую премию в 1962 году за открытие трехмерной молекулярной структуры ДНК
Американский генетик Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК, лишен почетных званий, после того как он повторил свои утверждения о связи уровня интеллекта с расовым происхождением.

В заявлении известной лаборатории Колд Спринг Харбор в штате Нью-Йорк, где работал генетик, комментарии 90-летнего ученого названы "необоснованными и безответственными".

Доктор Уотсон делал подобные заявления в 2007 году, но позже отказался от них и принес извинения.

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В 1962 году ученый вместе с Морисом Уилкинсом и Фрэнсисом Криком получил Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК.

Однако в 2014 году доктор Уотсон продал свою золотую медаль, заявив, что научное сообщество подвергло его остракизму после его высказываний о различиях в интеллектуальном и физическом развитии различных рас.

Уотсон указывал, что различия между белыми и чернокожими в интеллектуальных способностях проявляются в тестах IQ. Большинство экспертов по интеллектуальному развитию считают, что эти различия объясняются средой, в которой живут, соответственно, белые и чернокожие, а не генетической предрасположенностью, цитировала в начале января газета New York Times директора Национальных институтов здоровья США доктора Фрэнсиса Коллинза.

В настоящее время Уотсон находится в доме престарелых, где восстанавливается после автомобильной аварии и, как сообщается, слабо понимает, что происходит вокруг него.

Мнение генетика
В 2007 году генетик дал интервью британской газете Sunday Times. В нем он сказал, что "удручен перспективами Африки", так как "вся наша социальная политика основана на том факте, что их интеллект такой же, как наш, - а данные всех тестов показывают, что это не так".

Уотсон также сказал, что все надеются на всеобщее равенство, но "люди, которым приходится иметь дело с чернокожими работниками, знают, что это не так".

После этих комментариев доктор Уотсон потерял работу в лаборатории Колд Спринг Харбор и был отстранен от всех своих административных обязанностей. Он написал извинение и сохранил звание почетного канцлера, почетного профессора имени Оливера Р. Грейса и почетного попечителя.

Но теперь лаборатория города Колд Спринг Харбор заявила, что лишает Джеймса Уотсона и этих званий в свете того, что его взгляды не изменились. Интервью с ученым было частью документального фильма "Американские мастера: расшифровывая Уотсона", вышедшего в эфир на американском телеканале Пи-би-эс в начале месяца.

"Заявления доктора Уотсона являются предосудительными, не подкрепленными наукой", - говорится в заявлении лаборатории, где также отмечается, что они фактически перечеркивают его извинения.

Взгляды Джеймса Уотсона вызывали неоднозначную реакцию общественности и до этого случая. Он, например, говорил, что полные люди недостаточно амбициозны.

Кроме того, он как-то предлагал использовать генную инженерию для создания исключительно красивых девушек, чем заслужил обвинения в одобрении евгеники.

Дело всей жизни
Ученый стал директором лаборатории Колд Спринг Харбор (CSHL) в 1968 году, ее президентом в 1994 году и канцлером десятилетие спустя. В его честь названа докторантура при лаборатории.

В интервью информационному агентству Ассошиэйтед пресс сын ученого Руфус Уотсон сказал, что заявления генетика могут выставить его как фанатичного человека с дискриминационными взглядами, но это не так.

"Они просто представляют его довольно узкую интерпретацию генетической предрасположенности... Для моего отца эта лаборатория - дело всей его жизни, тем не менее, теперь лаборатория считает его своей проблемой".

Судьба медали
В июне 2015 года во время визита Джеймса Уотсона в Москву, где он выступал в Академии Наук, ученому вернули проданную им ранее медаль Нобелевского лауреата.

В 2014 году в результате торгов медаль ушла с молотка на аукционе Christie"s за 4,8 млн долларов. Нобелевские медали изготавливаются из 18-каратного золота. Christie"s перед торгами оценивал медаль в 2,5 - 3,5 млн долларов.

Уотсон тогда заявил, что намерен отдать часть вырученных от продажи медали денег на благотворительность и поддержку научных исследований.

Ее купил российский миллиардер Алишер Усманов, который сразу же заявил, что намерен вернуть ее Уотсону.

"Я считаю недопустимой ситуацию, при которой выдающийся ученый продает награду, полученную за свои достижения, - сказал тогда Усманов. - Работы господина Уотсона способствовали исследованиям по борьбе с раком, от которого умер мой отец. Для меня важно, что мои средства будут направлены на научные исследования, а награда останется у человека, который заслужил ее, как никто другой".

Награда Уотсона стала первой медалью в истории премии, проданной самим лауреатом еще при жизни.

Трехмерная молекулярная структура ДНК, кодирующая индивидуальный состав белков, из которых строится организм человека, была открыта Уотсоном и Криком в 1953 году на основе экспериментальной базы данных, составленной Морисом Уилкинсом, Рэймондом Гослингом и Розалинд Франклин.

Источник - bbc.com
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