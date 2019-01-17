Талибам ищут партнеров. Афганские переговоры идут в обход правительства, - "Къ"

09:22 17.01.2019 США добиваются контактов с талибами



После Нового года администрация США возобновила попытки вступить в переговоры с талибами. Перезапуск мирного процесса в Афганистане при посредничестве Вашингтона - главная цель продолжающегося регионального турне спецпредставителя госсекретаря США Залмая Халилзада. Тем временем в России, также претендующей на роль посредника, политику США на афганском направлении вчера раскритиковали. МИД РФ напомнил о "провалах в более чем 17-летней афганской кампании" американцев, а также предупредил о "подготовке спецслужбами США серии "вбросов" в СМИ, нацеленных на дискредитацию политики России на афганском направлении".



Талибам ищут партнеров



Начавшийся во вторник дипломатический марафон Залмая Халилзада, который вчера вел переговоры с афганским руководством в Кабуле, продлится до 21 января. Турне также включает в себя визиты в Индию, ОАЭ, Китай и Пакистан - те государства, от которых во многом будут зависеть ситуация в Афганистане и его политическое устройство после анонсированного президентом США Дональдом Трампом вывода из республики части американского воинского контингента. Как следует из сообщения Госдепартамента, в каждой стране Залмай Халилзад "встретится с высокопоставленными лицами, чтобы содействовать афганскому политическому урегулированию".



Визит американской делегации проходит на фоне нового всплеска активности талибов, которые демонстрируют свою растущую силу, усилив нападения на афганские силы безопасности в Кабуле и расположенных на севере провинциях. В понедельник вечером, менее чем за сутки до прибытия американской делегации, в центре афганской столицы взлетел на воздух заминированный грузовик. В результате теракта, ответственность за который взяло на себя движение "Талибан" (запрещено на территории РФ), погибли трое военнослужащих и один мирный житель, 113 человек получили ранения.



Как следует из заявлений представителей "Талибана" Забихуллы Муджахида и Юсефа Ахмади, в последние недели талибы расширили зону контроля на севере, уничтожили несколько военных баз, захватили большое количество оружия, а также убили или ранили более 150 афганских военных.



Без кресла для Кабула



Как министры стран НАТО обсудили перспективы переговоров между Кабулом и "Талибаном"

Как министры стран НАТО обсудили перспективы переговоров между Кабулом и "Талибаном"

Как следует из заявления Залмая Халилзада, распространенного Госдепартаментом США, "единственным решением конфликта может стать достижение договоренности о политическом будущем Афганистана в духе взаимного уважения и с участием всех сторон". Курирующему афганское направление дипломату необходимо добиться прорыва в сжатые сроки - до президентских выборов в Афганистане, которые уже были перенесены на полгода по соображениям безопасности и теперь намечены на 20 июля.



Между тем призывающие бойкотировать предстоящие выборы талибы по-прежнему отказываются видеть за столом переговоров официальных представителей афганских властей и ужесточают свои переговорные позиции по другим вопросам, пользуясь усилением своего влияния в стране.



Начало визита американской делегации в регион совпало с неожиданной отменой четвертого раунда переговоров талибов с американскими дипломатами (он должен был начаться в минувший вторник в Дохе, где находится политический офис "Талибана"). Переговоры были отменены в последний момент из-за разногласий по вопросам участия в них официального Кабула, а также из-за условий возможного перемирия и обмена военнопленными.



Комментируя демарш талибов, афганский премьер Абдулла Абдулла предостерег от заключения сепаратной сделки между террористическим движением и Вашингтоном за спиной афганских властей, предупредив: без Кабула афганское урегулирование останется "недостижимой мечтой".



Почему Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию

Почему Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию

Между тем, учитывая, что представители афганского руководства так и не были допущены к участию в трех предыдущих раундах переговоров, которые ранее провел Залмай Халилзад, в региональных СМИ появляется все больше утечек о негласных договоренностях, которых могут попытаться достичь с талибами американские дипломаты. По одной из версий (впрочем, пока не получившей подтверждения из официальных источников), в определенной ситуации США даже могут предложить талибам смену конституции и государственного устройства Афганистана. Кроме того, накануне приезда Залмая Халилзада в Кабул пакистанская газета Express Tribune со ссылкой на правительственные источники в Исламабаде сообщила: в ходе предыдущего раунда переговоров с талибами в декабре прошлого года американские дипломаты пытались договориться о сохранении в Афганистане военных баз США в обмен на "серьезную поддержку" в восстановлении страны.



По мнению ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, переговоры США с "Талибаном" без участия Кабула возможны, но принесут стране не примирение, а лишь эскалацию внутреннего - национального - конфликта. "Часть афганского политического класса настороженно относится к американскому проекту переговоров с талибами и даже считает его предательством,- сказал "Ъ" господин Серенко.- Реакция непуштунских групп будет еще хуже: они будут защищать свои интересы военным путем". Впрочем, шансов добиться идеального результата - прямых переговоров между Кабулом и талибами,- по мнению Андрея Серенко, попросту нет. "Американцы начинают соскальзывать в своеобразную изоляцию, так как вокруг них разрушается круг доверия: им не доверяют ни талибы, ни системные афганские элиты. Их цель сейчас - максимально сократить издержки присутствия в этой стране",- заявил эксперт.



Впрочем, афганский политолог Гаус Джанбаз отмечает: Вашингтон не теряет надежды на то, что ему удастся склонить талибов к прямым переговорам с Кабулом, дав понять, что в противном случае их ждут изоляция и утрата достигнутых в последнее время дипломатических преференций. "После московской конференции 9 ноября прошлого года у талибов было ощущение, что они окончательно легитимизировались как политическая сила и что у них налажен прямой контакт с американцами,- сказал "Ъ" господин Джанбаз.- Однако США демонстрируют им, что это не так. Вашингтон настаивает на формуле прямого диалога с афганским правительством. Попытка талибов начать переговоры с отдельными афганскими партиями, в обход правительства, также провалилась и не нашла поддержки у американцев".



Перетягивание талибов



Как Пакистан поддержал усилия России по афганскому урегулированию

Как Пакистан поддержал усилия России по афганскому урегулированию

Еще одним фактором, осложняющим налаживание межафганского мирного диалога, остаются амбиции соперничающих между собой региональных государств, претендующих на пальму первенства в организации будущих переговоров. Агентство Reuters приводит слова аккредитованного в Кабуле иностранного дипломата, так описавшего новую коллизию: "Саудовская Аравия и ОАЭ четко дали понять, что не будут принимать участие в будущих переговорах по Афганистану, если они будут проходить в Катаре. Однако талибы настаивают на том, что местом их проведения должен быть именно Катар".



Талибы отказываются проводить переговоры в Саудовской Аравии в связи с настойчивыми призывами Эр-Рияда сделать одним из участников переговоров афганское правительство. "Разногласия между Саудовской Аравией и Катаром мешают мирному процессу. Саудовцы пытаются оказать на нас давление для объявления режима прекращения огня, когда на этом даже не настаивает американская делегация",- приводит Reuters слова неназванного представителя талибов.



Свою роль в афганском урегулировании намерена сыграть и Москва, где в ноябре прошли консультации с участием талибов и членов Высшего совета мира Афганистана (консультативный орган, созданный для налаживания контактов с вооруженной оппозицией). США в этом формате не участвуют - и, как вчера дали понять в МИД РФ, в целом настроены неконструктивно. "В последнее время поступает информация о подготовке спецслужбами США серии "вбросов" в СМИ Афганистана и ряда западных стран, нацеленных на дискредитацию политики России на афганском направлении. В частности, планируется обвинить нашу страну в содействии ИГИЛ (запрещенное в РФ "Исламское государство".- "Ъ"), в том числе в переброске в Афганистан боевиков данной террористической группировки из Сирии и Ирака. Цель подобной информационной "диверсии" очевидна - отвлечь внимание международной общественности от провалов в более чем 17-летней афганской кампании США",- заявили дипломаты. Комментируя объявленное Белым домом намерение частично вывести войска из Афганистана, они отметили: это "расценивается многими как фактическое признание (американцами.- "Ъ") собственного поражения". В ведомстве призвали Вашингтон "прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана и его соседей проблем", а также предупредили "вдохновителей готовящейся информационной кампании, что им не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество и народы Афганистана, традиционно дружественно настроенные к России".



Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев

№7 от 17.01.2019, стр. 6 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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