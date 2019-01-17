 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надежды и трудности китайской экономики, - В.Пироженко
09:25 17.01.2019

Китай не может принять требования, бросающие вызов национальной системе

В последние два года главным фактором внешнего воздействия на экономику Китая стали ограничения китайских инвестиций и введенные в Америке тарифные ограничения на ввоз китайских товаров. По этим проблемам идут переговоры, но говорить о результатах рано. Прошедший 7-9 января в Пекине очередной раунд американо-китайских переговоров на уровне заместителей министров стороны комментируют с осторожным оптимизмом.

Долгосрочные последствия тарифного конфликта Китай – США еще себя не проявили в полной мере. Несмотря на повышение в 2018 году американских тарифов на китайский импорт, он продолжал расти: завершались сделки по предыдущим тарифам, американцы расширяли закупки китайских товаров перед повышением тарифов.

Положительный внешний фактор для экономики КНР – вступление на днях в силу соглашения о всестороннем и прогрессивном Транстихоокеанском партнерстве. После выхода США из первоначальной версии этого проекта, инициированного Обамой, соглашение лишилось антикитайской направленности и сейчас поддерживается Пекином. Нормы и правила соглашения допускают создание зоны свободной торговли этого объединения с КНР, что важно для расширения доступа китайских производителей на рынки сбыта стран-участниц соглашения.

Что касается внутриэкономических проблем, то основная из них для КНР – риск дефляции на фоне замедления экономического роста. Китайские экономические власти опасаются, что признаком этой тенденции является некоторое снижение цен в конце 2018 года и спад потребления на внутреннем рынке. А ставка на расширение внутреннего рынка и внутреннего потребления в Китае признана важным средством преодоления проблем, созданных стране вовне, особенно в США.

В ноябре 2018 г. в Китае замедлился розничный оборот потребительских товаров, но в целом потребительский рынок сохранил тенденцию к росту. Власти стремятся к поддержанию умеренно высоких темпов экономического роста. На 2019 год запланированы темпы роста ВВП в 6,5%. Если учесть, что по итогам 2017 г. темпы роста ВВП Китая выросли до 6,9% (в 2016 г. – 6,7%), оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%, а по предварительным итогам 2018 года рост ВВП составит 6,6% (по плану 6,5%), то план роста экономики на 2019 год, скорее всего, будет выполнен.

Сейчас руководство КНР принимает последовательные меры по стимулированию роста реального (производящего) сектора. Важное место здесь отводится кредитно-денежной политике. Основные меры Народного банка Китая (НБК) направлены на создание условий для притока дополнительных денег в экономику. Для этого принято решение сократить норму обязательного резервирования для банков на 1%, чтобы увеличить источники ссудного финансирования для промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Это, как ожидают, добавит в экономику почти 800 миллиардов юаней ($118 миллиардов). При этом НБК сохранит систему льготных кредитов и будет "избегать нанесения вреда реальной экономике слишком быстрым кредитным сжатием".

В интересах малого бизнеса будет увеличена доля прямого финансирования. Эти меры дополняются сокращением избыточных производственных мощностей и продолжением реформы госпредприятий, что играет важную роль в наполнении местных бюджетов и в регулировании ценообразования. В целом, по словам председателя НБК И Гана, денежно-кредитная политика Китая будет оставаться "не слишком жесткой и не слишком слабой" и рыночная ликвидность сохранится на достаточно высоком уровне.

Будет усилена защита прав интеллектуальной собственности. Это является ключевым требованием США в их претензиях к Китаю, но Пекин исходит здесь и из собственного интереса – обеспеченные права на интеллектуальную собственность стимулируют фундаментальные исследования и НИОКР. В Китае это хорошо сознают – партия и правительство поставили цель достичь к 2025 году технологической независимости и выйти на передовые рубежи по всем ведущим направлениям научно-технического прогресса.

Правда, необходимость сокращать избыточные мощности в строительстве жилой недвижимости (эта отрасль вносит заметный вклад в экономический рост) затрудняет поддержание плановых темпов. Здесь государство финансово поможет предотвратить массовые банкротства строительных фирм и банков, одновременно "охлаждая" рынок недвижимости.

В 2019 году продолжится также открытие китайского рынка для иностранного импорта и иностранных инвестиций, но в тесной увязке с повышением конкурентоспособности производящих отраслей китайской экономики.

Учитывая, что неблагоприятная внешняя среда в 2019 году сохранится, правительству понадобятся усилия для "обеспечения экономического роста в разумных пределах". Ведь необходимо найти баланс между поддержанием роста, реформами, реструктуризацией долгов провинций и городов и улучшением благосостояния людей.

Решение насущных экономических задач в КНР возможно только на основе существующей политической системы, о чем неоднократно напоминала близкая к руководству КНР Global Times. Такие напоминания понадобились потому, что от претензий к китайской стороне по поводу "нечестной конкуренции" и государственного регулирования экономики американцы перешли к претензиям в отношении государственного строя КНР, что обсуждению не подлежит.

Как пишет Global Times, Китай может положительно реагировать на требования США снизить тарифы, порог доступа на рынки или усилить защиту интеллектуальной собственности, "но Китай не может принять требования, бросающие вызов национальной системе и идеологическому управлению страной".

ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 17.01.2019

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547706300
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