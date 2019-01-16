Михаил Суслов - человек, который угробил СССР, - А.Александров

09:30 17.01.2019 Антон Александров 15 января 2019



У каждого русского человека в заветном кармашке есть список людей - виновников гибели СССР. Список негодяев довольно обширный и варьируется в зависимости от личных политических предпочтений, но ни в одном из них нет фамилии Суслов. Хотите узнать - почему?



У каждого русского человека в заветном кармашке есть список людей - виновников гибели СССР. Список негодяев довольно обширный и варьируется в зависимости от личных политических предпочтений, но ни в одном из них нет фамилии Суслов. Хотите узнать - почему?



Дело в том, что страны разрушают не управленцы, а идеологи. Хрущев, Брежнев и Горбачев не были идеологами. Причем Никита Сергеич и Леонид Ильич даже не претендовали на это звание, а за напускной активностью Горбачева в этой сфере, как сейчас это прекрасно известно, стояла Раиса Максимовна. Да, Суслов умер в 1982 году, но процессы распада, запущенные им еще в 50-х годах, было уже не остановить.



Суслова поставили на идеологию аж в 1946 году - в аппарате ЦК он стал первым заместителем начальника Управления пропаганды. Уже в 1947 году он получил пост секретаря ЦК и стал курировать не только идеологию, но и связи ВКП(б) с братскими компартиями. Самое ответственное в этом деле - это контроль над финансовыми потоками, которые уходят за границу, в серую, по сути, зону. Как модно сегодня говорить - золото партии оказалось в надежных руках.



Думаю, что именно в этом факте кроется аппаратный секрет успеха Михаила Андреича, который пережил трех генсеков и несколько дворцовых переворотов. Ответственный человек, который "держит общак" и не метит на место босса, нужен всегда и всем и при любом режиме.



Понятно, что при Сталине главным идеологом мог быть только Сталин, а Суслов очевидно был на подхвате. Человек он был незаменимый в плане правильных цитат из Маркса и других классиков. У Михаил Андреича была целая картотека цитат на любой случай жизни и главное - он мог худо бедно увязать их в один контекст. Надо понимать, что это единственная причина почему он пошел вверх по идеологии, ибо остальные секретари ЦК даже этого не умели.



С одной стороны, нужен был человек, который будет содержать учение Маркса в чистоте и охранять от всяких правых и левых уклонистов среднего звена. С другой стороны, нужен специалист, который в ответственнный момент даст топ менеджерам "теоретический" карт-бланш, прикрыв их волюнтаризм "правильными" выдержками из классиков. То, что ситуация, когда форма преобладает над содержанием, неизбежно обернется махровым догматизмом, мало кого волновала.



После смерти Сталина, из-за конфликта с Маленковым, Суслова вывели из состава Политбюро, а в 1955 году, по той же самой причине - вернули обратно. В 1956 году нашлись нужные цитаты для разоблачения культа Сталина, а в 1961 году для обоснования коммунизма через 20 лет. То есть, когда мы метелим Хрущева за XXII съезд КПСС и третью программу Партии, мы целим слегка мимо кассы. Весь этот процесс контролировал лично Суслов и только после его утверждения проекты документов уходили членам Политбюро.



Поэтому академики и доктора наук могли долго фантазировать на подмосковных дачах за счастье народное и за коммунизм с адекватным лицом. Можно предположить, что были и приличные идеи в научных кругах, но история и товарищ Суслов не терпят сослагательного наклонения. Наивные люди верили, что у Партии есть тайное знание, что она знает путь, детали которого надежно спрятаны в подвалах ЦК КПСС на Старой Площади. Представьте, если бы всем в 1961 году рассказали, что все сакральное знание Партии умещается в шкафу с цитатами в кабинете у Суслова... Но хватит о грустном.



Став официально при Брежневе главным идеологом, Суслов взвалил на себя огромный объем работы. В ЦК КПСС он контролировал деятельность отдела культуры, отделов агитации и пропаганды, науки, школ и вузов, отдел информации ЦК, отдел молодежных организаций, а также два международных отдела. "Серый кардинал" курировал Политуправление Советской армии, Министерство культуры СССР, Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Государственный комитет по кинематографии, Гостелерадио. В сферу его интересов входили работа Главлита, ТАСС, связи КПСС с другими коммунистическими и рабочими партиями, внешняя политика СССР… "Под Сусловым" были творческие союзы: писателей, журналистов, театральных деятелей, художников, архитекторов… Театры, эстрада, иногда даже спорт и туризм тоже находились под самым пристальным присмотром "человека в калошах".



Кстати, я отсмотрел в сети несколько десятков материалов о Суслове и везде одна и та же песня про его калоши и аскетизм. И что, кому от этого стало легче? Лучше бы пил и курил. Я уж не говорю, что руководителю такого уровня аскетом быть невозможно чисто технически. Но перейдем наконец к главному вопросу. Почему имя Суслова, второго человека в государстве, ответственного еще за сталинские репрессии, борца с любым инакомыслием, во время перестройки чудесным образом было выведено за скобки реальной критики?



Ответ кроется в тайне совсем другого человека, фамилия, которого, уверен, вам знакома. Александр Яковлев, член Политбюро ЦК КПСС, главный идеолог перестройки. Яковлев был в прямом и в переносном смысле учеником Суслова - его ставленником. С 60-х годов они работали вместе и компрометирующая связка Суслов-Яковлев могла всплыть в любой момент. То есть любой серьезный удар по Суслову зеркально отлетал бы Яковлеву. Поэтому вся перестроечная риторика аля журнал "Огонек" удивительным образом не замечала главные грехи Михаила Андреича.Суслова аккуратно вписали в образ старого, безобидного догматика, над которым можно смеяться, но никак не требовать расследования по его делу от Генеральной Прокуратуры.



За Хрущевым и Брежневым стоял "серый кардинал" Суслов. За Горбачевым стоял "серый кардинал", ученик Михаил Андреича, Александр Яковлев. Так кто по вашему разрушил СССР?



Но хватит теории. Заслушаем, наконец, доклад товарища Суслова.



Комментарии

Асташкин-899

15 января 2019 в 13:24 Оценить комментарий:

И вы туда же, уважаемый Антон!

СССР = был Исторический ТРУП, по причине сицилизЬма и СовеЦких Нац.Республик (Народы которых держались в узде только НКВД и последующей карательной памятью)!

Обреченность Союза = НЕСОМНЕННО была (вопрос только во времени), а КТО ускорил разложение мертворожденного = НЕ СУТЬ!



Виктор

Стекленев

15 января 2019 в 13:46 Оценить комментарий:

Но каков метод! Чож я т, - не допер! Всех собак всегда на Яковлева и вешал: и вывоз партийного бабла, и разработку стратегии перестройки, и идеи приватизации... Ан нет: все получается глЫбже, тоНше, умнее... Точа-точа, - Яковлева то Суслов учил! Все правильно!



Кстати, а Суслов сам у кого уму-разуму набрался... Так, родился в 1902, в 1917 ему пятнадцать лет: время формирования личности. И - смотрик! В государстве Победившего Пролетариата и Крестьянства выбирает такую скучную карьеру: комсомольский вожак, - секретаоь, партийный вожак, снова секретарь - и так всю жисть! Чисто ПАРТЕЙНАЯ карьера. Но всеж, на первом этапе, с 1917 по 1922, те пять лет, что из "мальчика" превратили Суслова в "мужа", чьих же АВТОРИТЕТНЫХ идей он лично нахватался, что бы так уверенно им всю жисть служить??? Даже и ума не приложу! Но вот кто ЕГО научил, - тот точно и есть РАЗРУШИТЕЛЬ СССР в первом поколении... лении... лении.....



Антон

Александров

15 января 2019 в 14:42 Оценить комментарий:

насколько я помню, он сам ума набирался..



Виктор

Стекленев

15 января 2019 в 15:07 Оценить комментарий:

Не. На самом деле: это единственный за всю историю чисто партийный функционер. Ума он не набирался, набирался ИДЕОЛОГИИ, вот когда ей научил подменять жизнь, вот все и грохнулось. Не зря ж она сегодня запрещена: на мудрецов всегда достаточно простаков найдется. А идеологического - фиг победишь. Ради ВЕЛИКОЙ идеи можно и мать родную в асфальт закатать, и страну с молотка пустить. Лишь бы оставалась она - святящаяся и недостижимая как мечта.



Александр

Трифонов

16 января 2019 в 12:34 Оценить комментарий:

А Суслов, наверно, от Андропова (по Фурсову и другим конспирологам). Ну и т.д.



Иван

Федоров

15 января 2019 в 15:28 Оценить комментарий:

Уж как Стекляневу хочется бросить камень в Ленина - да уж бросай смело, не маскируйся, как Путин с Мавзолеем.



Суслов, конечно, личность показательная в том плане, как похоронили революционность Ленинизма, как ежедневную классовую борьбу заменили покоем, пришедших к власти потомков рабов.



Вот мы построили самое справедливое общество, а теперь всех, кто недоволен - того к ногтю. То есть - конец Истории, а то, что Сталин говорил об усилении классовой борьбы с развитием социализма - то есть грубая политическая ошибка и мы ее осудили и будем осуждать.



Суслов - образец и творец превращения революционной партии в свою противоположность.

Все в соответствии с Марксом - *Общественное бытие определяет общественное сознание*.



В этом отношении Асташкин = тоже марксист - пузо сытое, значит борьбу прекращаем. То есть СССР погубили отожравшиеся рабы.



Виктор

Стекленев

15 января 2019 в 15:38 Оценить комментарий:

Чот ты Федоров обычно насчет юмора тормозной... Не уж то в прямых строках первого поста не прочел, что Яковлевское предательство такое же имеет отношение к его "Учебе" у Суслова, как учеба Суслова - у Ленина? И второй пост, насчет того, что голимая ИДЕОЛОГИЯ, напрочь оторванная и от традиций, и от морали, - это МИНА в обществе людей??? Или просто решил лишний раз гадость высказать?



Иван

Федоров

15 января 2019 в 17:12 Оценить комментарий:

Перечитал снова ваши два поста - искал юмор, но так и не понял, где смеяться.



Сатирическая газета

"Редька"

15 января 2019 в 15:30 Оценить комментарий:

Мастер стеба вы, Антон! Ну, как можно винить в преступлениях Синей Бороды, его цирюльника (имджмейкера, мать его!). Это все-равно что винить хитрого молодого (Спасибо за ностальгические кадры!) Игоря Кириллова. Вот сейчас посмотрел, а тогда... Тогда нас на аркане к телевизору не подтянули бы глядеть на эту северокорейщину. Прямо съезд "ЕР"! Чудовищное отчуждение, почище нынешнего расслоения разделяло этот набор проктологических шарад и народ. Народ к демократическому "разварту" был хорошо подготовлен.

Программу "Время" начинали смотреть с международных новостей, а то и сразу с погоды.

А интересная муззаставка была у погодного блока. Помните, как называлась эта музыка? Чай, не Чайковский... Не "Времена года".

"Манчестер- Ливерпуль".

И маршрут-то уже был проложен. И уже написано мерзейшей гнидой Яковлевым "Против антиисторизма". И исконно русские земли презрительно именовали паскудной кличкой - Нечерноземье, а бовинская шайка уже тогда использовала термин "Мухосрански". И "Лев готовился к прыжку...

Собственно, нынешняя шайка, вплоть до персоналий та же самая тусовка иуд.



Антон

Александров

15 января 2019 в 15:55 Оценить комментарий:

а я и не досмотрел до погоды ))) надо обязательно посмотреть!



Михаил

Уткин

15 января 2019 в 15:48 Оценить комментарий:

Уважаемый автор. С удовольствием посмотрел заседание, вспомнил тот маразм в котором жил. Но причем тут Суслов с его всем тогда известной картотекой цитат и развал страны. Суслов конечно превращал государство в сушеную воблу. Но за развалом страны стоял человек которого мы видели на ролике за спиной выступающего Брежнева. Юрий Владимирович Андропов. Это он создал теорию о новой России, которая возродится из хаоса, он подобрал команду киллеров страны, включая Горбачева. Это его выкормыш генерал предатель Калугин, ныне живущий в США, проходил там практику совместно с Яковлевым, а в дальнейшем обеспечивал прямой канал связи Андропова с руководителем ЦРУ. После смены начальника ЦРУ был назначен Андроповым зам начальника КГБ Ленинграда и прикрывал Чубайса и К, которые должны были сыграть не последнюю роль в развале страны. За неимением места не будем писать о тайной организации, которую Андропов создал в КГБ и ее роли в развале страны. Но роль даже Чубайса, прибалтийского еврея не имеющего и капли русской крови. преувеличена. Знаменитую коробку из-под ксерокса нес действующий сотрудник КГБ и убрать самого близкого к Ельцину человека, начальника его охраны, тоже помогли именно КГБшные руководители. Именно при Андропове начался вывоз капиталов из страны. А Суслов , да и кремлевские старцы, приближали развал именно своим маразмом, который хорошо виден на представленном ролике.



Антон

Александров

15 января 2019 в 16:01 Оценить комментарий:

так в этом и идея. Почему Суслов не убрал Андропова? Почему не разглядел идеологического врага?



Валерий

Катков

15 января 2019 в 20:40 Оценить комментарий:

Мне Суслов больше напоминает такого партийного Плюшкина, который хранил весь идеологический хлам, сам не обновлял его и другим не позволял. И так пока этот хлам совсем не устарел и не превратился в труху. А если и есть его вина в гибели СССР, то только пассивная.

Кстати, самого его явно отравили. Он никогда не жаловался на здоровье,не обращался к врачам, вел аскетический образ жизни, не обжорствовал и не пьянствовал. Накануне смерти Чазов настоял, что ему надо обязательно пройти обследование. Нехотя он согласился и спешил выписаться. Накануне выписки лечащий врач принес какие-то таблетки и сказал, что надо их обязательно принять. Через короткое время Суслову в клинике стало плохо и вскоре он умер. Через месяц, якобы, покончил с собой и этот врач.



Не он был центральной фигурой, готовившей гибель СССР. Центральной фигурой был Андропов, которого подготовил Куусинен. А масон Куусинен еще в Коминтерне возглавлял разведку. Вероятно, он же передал на связь к зарубежным братьям и Андропова. А Андропов работал уже в связке с ними.



У пары Андропов-Чазов - это не единственная жертва. Брежнева сделали маразматиком и развалиной, подсадив на снотворные и психотропные препараты. Как-то странно отравился рыбой на отдыхе Черненко, хотя ели ее и другие. Он выжил, но остался тяжело больным человеком. Скоропостижно умерли маршал Гречко, Устинов, секретарь ЦК Кулаков.



Sima

Anwar

15 января 2019 в 22:56 Оценить комментарий:

да массонство с соответствующей приставкой тут очень даже просматривается, а вот как его выжечь , вместе с приставкой естественно, вот в чем нынче вопрос главный



Антон

Александров

16 января 2019 в 14:29 Оценить комментарий:

да вы конспиролог похлеще меня )))



Михаил

Уткин

15 января 2019 в 16:32 Оценить комментарий:

Это были очень старые и очень больные люди. У них мозги работают по другому. Вспомните Константина Черненко. У него было тяжелое поражение легких. Он задыхался, ему было очень плохо и страшно. Какой к черту социализм или капитализм на краю могилы.



Антон

Александров

15 января 2019 в 16:41 Оценить комментарий:

Речь идет о 50-60 годах, когда с этим товарищами все было в порядке.... в смысле со здоровьем



Николай-443

Асташкин-899

15 января 2019 в 17:49 Оценить комментарий:

Михаил Уткин

Это были очень старые и очень больные люди. У них мозги работают по другому.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Не-не, завтрачные старперские красно-кислодрыщенцы еще могут пукнуть!



Евгений

Волобуев

15 января 2019 в 17:01 Оценить комментарий:

Ишь. Каждый такой Антон Адександров, наверное, чувствует себя умным, потянув на Суслова или еще кого. Не понимая, что поставил на себя клеймо.

Суслов не разглядел гибель капитализма в 1976 г., после отмены золотопаритетности денег. Так никто тогда не разглядел. Но то, что сегодня некоторые все еще не могут разглядеть это, так это проблема.



Иван

Федоров

15 января 2019 в 17:29 Оценить комментарий:

Вот еще один юморист: - *Суслов не разглядел гибель капитализма в 1976 году*.



А Волобуев разглядел и 42 года помалкивал, присматривался, какая сила может изменить общественно-политическую формацию на Планете ?. И вот увидел - это форум на сайте Завтра.



Повезло нам.



виктор

балацкий

15 января 2019 в 17:33 Оценить комментарий:

Ну, вот и ладушки, вот инашли главного виновника ! Ату его !

Заодно и узнали пророка в своем отечестве... Пойду перечитаю "Роль личности в истории...", помогает...



Николай-443

Асташкин-899

15 января 2019 в 17:45 Оценить комментарий:

Иван Федоров

В этом отношении Асташкин = тоже марксист - пузо сытое, значит борьбу прекращаем. То есть СССР погубили отожравшиеся рабы.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

А ты, значитЦа с пустым брюхом досель, Иван?!

Так иди воюй, снимай трУсья истлевшие, загибайся раком и вперед задом в атаку на Кремль (а не клавой воюй в Инете, бандерлог)!



Иван

Федоров

15 января 2019 в 17:53 Оценить комментарий:

Спасибо - посмешил.



Николай-443

Асташкин-899

15 января 2019 в 17:56 Оценить комментарий:

Пожалуйста, Иван!



Николай-443

Асташкин-899

15 января 2019 в 18:05 Оценить комментарий:

Если уж совсем серьезно, то возможность создания СССР в дОлгую, + исходя из сытнА и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Многонационального Союза (без БЕСТОЛКОВО-КРОВОЖАДНЫХ азиЯтских Сталинских репрессий) была ТОЛЬКО у Ленина (проживи Вождь Пролетариата еще лет 20?)?!

Да, собственно, зная уже последующий Исторический ход (в увязке с ИННОВАЦИОННОСТЬЮ и ЦИФРОЙ) совершенно не факт, что и у Владимира Ильича получилось бы НА ВЕКА (хоть Он и был Гений)?!



Джони-827

Тедеев-570

15 января 2019 в 18:04 Оценить комментарий:

Мои впечатления.

Суслов не "серый кардинал" , а "серая мышь" , он устраивал генсеков своим подобострастием. Какой из него стратег, когда у него мозги ссохли достигнув своего пика в 15 лет, наверное после и завел картотеку. Он что нибудь написал в плане идеологии? Та же сухость и Алилуя наверное, что и было в выступлении.

Я думаю врага-Стратега внутри партии не было, и Стратега развития тоже не было, просто не знали, а что дальше. Вот и начало загнивать и внезапно обрушились вниз, достигнув вершины. Если не видишь следующую вершину, путь только вниз.

Нацисты хоть проиграли, но их идеология не застопорилась в отличие от коммунистической идеологии. Был материал на сайте на тему развития нацисткой идеологии, запамятовал.



Антон

Александров

15 января 2019 в 20:47 Оценить комментарий:

я бы сказал так - серая мышь-кардинал ))



Евгений

Волобуев

15 января 2019 в 18:42 Оценить комментарий:

Иван Федоров Сегодня в 17:29 Оценить комментарий:

Вот еще один юморист: - *Суслов не разглядел гибель капитализма в 1976 году*.

А Волобуев разглядел и 42 года помалкивал, присматривался, какая сила может изменить общественно-политическую формацию на Планете ?. И вот увидел - это форум на сайте Завтра.

Повезло нам.

========================================================

Сайт Завтра - это сила!

Стоит, например, А. А. Проханову или А. А. Фефелову или еше кому из известных деятелей с сайта Завтра публично потребовать направления УЖЕ выпускаемых денег в бюджет РФ и мы окажемся в коммунизме.



Yafim

Liport

16 января 2019 в 10:50 Оценить комментарий:

Евгений

Волобуев

15 января 2019 в 18:42 Стоит, например, А. А. Проханову или А. А. Фефелову или еше кому из известных деятелей с сайта Завтра публично потребовать направления УЖЕ выпускаемых денег в бюджет РФ и мы окажемся в коммунизме.

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Жека Волобуев правда идет в куммунизьм или прикидываецца бушлатом ?



Алексей

Громов

15 января 2019 в 18:49 Оценить комментарий:

Супер. Интересно, вот эти проллетарии в зале сами то верили в эту бредятину которую несли с трибуны или по инерции ?



Сатирическая газета

"Редька"

15 января 2019 в 19:47 Оценить комментарий:

А в чем "бредятина"-то? Даже такой Союз с убогим агитпропом, с дряхлым лидером, с русофобским руководством был на порядок выше нынешней компрадорской шайки из тех же "бывших", которые сейчас паразитируют на его наследии. Люди собрались отметить свой праздник. Люди работали, пахали, строили, изобретали.

Жили, любили, строили планы. Была Страна, а не сырьевой придаток.



Леонид

Кузьмин

15 января 2019 в 20:05 Оценить комментарий:

Громов, это не бредятина. Бредятина вываливается с языка ее сочинящие.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 07:27 Оценить комментарий:

Разумеется, нет. Но в залы, где выступал Суслов, допускались лишь те, кто был допущен к спецпайкам. Поэтому аплодисменты были вполне искренними.



Сатирическая газета

"Редька"

16 января 2019 в 08:24 Оценить комментарий:

Ну, да, тролль Барахло! Перефразируя Лукина, почитаешь демократа, хочется коммунизма. На съезды ЕР зато допускается публика (та же самая комсомолистская сволота) хапнувшая спецпайки.

Ну, тетушка моя была на этом съезде. Простая учительница, пятьдесят лет проработавшая в одной школе. Ученики и ученицы (она их называла "девочки") уже сами бабули-пенсионерки навещали ее до самой смерти. Привезла роскошную книженцию "Шаги пятилетки", которую я, оболтус, использовал с приятелем для занесения телефонов знакомых девок.

Какие, сцуко, "спецпайки", тролль!

Да, был чудовищный формализм, застывшие формы, на чем ловко сыграли враги народа, подпевая грошовым циникам, но было и содержание - страна, с темпами развития на порядок большими, чем путинский "однояйцевый" прорыв.

Вы, Барахло, так стараетесь, потому что страшитесь возмездия. Потому что, новый, искушенный и понявший, что единственная тень для иуд - от дерева осина, русский социализм даст оценку вам, мразям. И работать вам еще подавальщиками в бистро, потому что в России места вам не будет.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 11:38 Оценить комментарий:

"Возмездия"? От кого? От ностальгирующих по социализму престарелых интеллигентиков?



Сатирическая газета

"Редька"

16 января 2019 в 13:06 Оценить комментарий:

От судьбы, Барахло, от судьбы.



Александр

Трифонов

16 января 2019 в 13:42 Оценить комментарий:

ностальгирующих по социализму престарелых интеллигентиков



Подрабатывал тут грузчиком с молодым дагестанцем. Лет 20 что-ли. Как-то занесло его в наши края. Но грузчиком когда работаешь, там со всем советским союзом можно повстречаться. ) И он мне говорит - я бы пожил в Советском Союзе. Я спрашиваю - а ты откуда его знаешь? Отвечает - отец с дедом рассказывали.



Год назад покупал черешню на рынке. Продавец, лет 40, с акцентом предлагал "нашу", а не "ту импортную". Поинтересовался откуда "наша". Из Азербайджана, оказывается. Проходит мимо условный асташкино-баранкин и спрашивает - а что азербайджанская не импортная? Тот ему - ты что в СССР не жил? Мы виноваты (о нас всех) что ли, что Горбачев козлом оказался? У меня дед герой Советского Союза!



Да и что вы можете предложить большего вместо СССР? У вас же ничего нет. Только и можете какашками кидаться, которые вам раздают аж от самого гаранта - заведующего какашечной кучей.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 13:43 Оценить комментарий:

Я в "судьбу" не верю. А Божественное Провидение вряд ли будет устраивать "возмездие" за сокрушение безбожного строя.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 13:45 Оценить комментарий:

Т.е. Вы уже на свои силы в "реставрации" и не рассчитываете - надеетесь на помощь иностранцев (в частности, из Азербайджана)?



Сатирическая газета

"Редька"

16 января 2019 в 16:24 Оценить комментарий:

Она уже его устроило.

РПЦ, погрязшая в коммерции, в освящении преступлений, в презрении к простому люду, заплывшая жиром, как индейские вожди у Фолкнера, заигрывающая с католицизмом вышвырнута "без документов" из Православия. Как будет преодолен этот кризис (а это реально кризис)?

И опереточный "вселенский" из маленького стамбульского квартала не дал "бумажку", а без бумажки ты... Ты - нехристь, "все одно что идолопоклонник "... . И, следовательно нет тебе царствия небесного. И Благодатного огня не будет, и Афона.

И ведь тоже никто не ожидал.

так что вы-то и есть "безбожный строй". А Христос сейчас среди простых работяг России и Украины, которым нечего делить в ваших сучьих игрищах. Скоро он бичем выгонит торговцев из Русского Храма.



Александр

Трифонов

16 января 2019 в 18:33 Оценить комментарий:

Я не знаю какая у вас родина, так как погода и климат меняется, и где вам сегодня теплее, не угадаешь.



А моя Родина - СССР. А потому за мной и со мной все ее достижения. И Азербайджан - это моя земля, так как деды воевали вместе за эту Родину и эти границы СССР.



Vladimir

Barakhnin

Сегодня в 04:58 Оценить комментарий:

Сатирическая газета "Редька": "РПЦ... вышвырнута "без документов" из Православия. И опереточный "вселенский" из маленького стамбульского квартала не дал "бумажку", а без бумажки ты... Ты - нехристь, "все одно что идолопоклонник "... . И, следовательно нет тебе царствия небесного. И Благодатного огня не будет, и Афона".



Вы демонстрируете полнейшую некомпетентность: Москва поссорилась с Фанаром, но Фанар говорит, что он с Москвой не ссорился.



"Представители Константинопольского патриархата заявили, что не разрывали и не собираются разрывать евхаристического общения с Москвой. Имя патриарха Кирилла продолжает поминаться на богослужениях, которые ведет Вселенский патриарх Варфоломей".

https://www.bbc.com/russian/features-45948732



Vladimir

Barakhnin

Сегодня в 05:01 Оценить комментарий:

Понятно: "красные" в борьбе за власть готовы в очередной раз принять "интернациональную помощь" из-за рубежа.



Сатирическая газета

"Редька"

Сегодня в 08:13 Оценить комментарий:

Пока это ваша либерастическая кампашка пасется около американского посольства. Вы, же, "сосущие вместе", новые комсо...путиномольцы с ними одной крови, одних воровских убеждений. И объединяет вас одна ненависть - к великому Советскому Союзу.



Владимир

Шарафутдинов

15 января 2019 в 20:39 Оценить комментарий:

Какая жалкая статья и дискуссия ей под стать. А не надоело вам говоруны лить грязь на СССР и ее рабочих лошадок типа Суслова. Суслов и сусловы трудились как могли. И смогли создать из России сверхдержаву за которой грустят миллионы и чем дальше, тем более добром будут его вспоминать, в т.ч таких как Суслов. Но что противно в этой статейке и "дискуссии", что нападая на таких как Суслов на деле прикрывают действительных виновников и противников, реальных врагов нашей страны, таких как Андропов, Горбачев, Ельцин и их нынешних продолжателей. А раз прикрываете, значит и вы с ними в одной лодке.....



Иван

Федоров

15 января 2019 в 21:52 Оценить комментарий:

Дык. продолжатели, это и есть результат *суслизма*, господин главный судья дискуссии.



Александр2

Сердюк

15 января 2019 в 22:26 Оценить комментарий:

Нет, статья важная. Автор и др. хотят вину с Андропова переложить на кого угодно.

Как ГУЛАГ переложили на Сталина. На Хрущева очень много.



Суслов долго держался. Тут работает другая формула: "Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю" - "серая мышь"

А как же был Микоян еще дольше? "От Ильича до Ильича".



Брежнев уже слабеет в 1977г.



В.Катков. Еще Косыгин через 2 мес. после увольнения сходил в больницу и умер. И Рэм Хохлов в 1977г. Щелоков, Чурбанов. Список немалый.



5. Если Суслов такой вредитель, то как же огромные успехи социализма?

Космос, Квартиры 50 млн, наука, образование, рождаемость при Хрущеве 4 ребенка, пенсии, продолжительность жизни увеличилась на 10 лет! с/х, Куба, БАМ, целина.

30 дел!



Sima

Anwar

15 января 2019 в 23:03 Оценить комментарий:

да суперэтнос просто отпоносился, что его дядьку Андропова выволокут таки за уди да и представят во всей его красе .... суперэтносовской, а то еще и механизмы этой слизи раскроют--потому и пишут и стараются-отмазываются чем и как только могут.



Антон

Александров

16 января 2019 в 11:33 Оценить комментарий:

разве речь шла о том, что Суслов развалил Космос??? Речь шла о развале советской Идеологии и как следствие - развале СССР.



Вадим-603

Рахматуллин-938

16 января 2019 в 06:01 Оценить комментарий:

Пропаганда и демагогия по сути одно и то же, к идеологии они прямого отношения не имеют, идеология может быть и явно не декларируемой. Не только старики из политбюро не придавали большого значения демагогии, а и простой народ пропускал все мимо ушей, многих это даже не раздражало, как привычка чистить зубы и мыть руки перед едой. Секретарь крайкома по идеологии Черненко курировал все строительство в крае и это было абсолютно нормально. Идеология стариков из политбюро реализовывалась в хозяйственной деятельности, причем прямое вмешательство не допускалось.



Сатирическая газета

"Редька"

16 января 2019 в 08:26 Оценить комментарий:

Суслики подросли. Стали сурками. Но русофобская суть та же.



Евгений

Волобуев

16 января 2019 в 13:02 Оценить комментарий:

Yafim

Liport

Сегодня в 10:50

Евгений

Волобуев

15 января 2019 в 18:42 Стоит, например, А. А. Проханову или А. А. Фефелову или еше кому из известных деятелей с сайта Завтра публично потребовать направления УЖЕ выпускаемых денег в бюджет РФ и мы окажемся в коммунизме.

***********************************************************************************************************

Жека Волобуев правда идет в куммунизьм или прикидываецца бушлатом ?

===============================

Жуть, какой дебил, этот Yafim Liport. Чего может быть проще: направь УЖЕ выпускаемые деньги в бюджет РФ, что и так положено делать по закону и совести, и войдешь в коммунизм?

И столько дебилов, не понимающих этого простейшего?!

Правда, здесь еще надо знать, что выпускаемые (у Маркса - добавочные) деньги, это превращенная прибавочная стоимость, прибыль. То есть надо понимать, что операция с направлением выпускаемых денег в бюджет, это операция с направлением прибавочной стоимости в бюджет, это операция, освобождающая население России от эксплуатации.

Ну это же тоже должно быть элементарным, особенно, для сплошь борцов с эксплуатацией нашего народа, которыми являются, как они заявляют, аборигены здесь.



Александр

Трифонов

16 января 2019 в 13:14 Оценить комментарий:

Любого политического деятеля оцениваю по его результатам при его нахождении на посту. Хрущев - космос, Брежнев - стабильность, Андропов - мощь КГБ и т.д. Хрущев виноват? Андропов? Суслов? А покажите большее до и после этих деятелей?



Мы могли бы искать огрехи той системы из той системы. А из нашего небытия мы чем тут заняты? Барашкиным с асташкиными темы подкидываем? Под тешенье своей умственной гордыни занимаемся тем же самым антисоветизмом на мельницу действующей антинародной власти. А та власть была народной и про-народной и система где больше, где меньше это отрабатывала. Поэтому и экономические и политические, не говоря уж о социальных, результаты были недостижимы сегодня сегодняшним утыркам. Так не становитесь в один ряд с ними. На данный момент вы по ту сторону наших баррикад.



Хорошо, пусть так. Эти вот наши (ваши) измышления как-то приближают советскую власть, социализм? Тогда к чему и зачем? Фурсова с Кургиняном наслушались?



Умники заднего числа.



P.S. Вот есть видение того или иного события, ситуации из СССР = от КПСС, и есть из эрэфии, вне зависимости от кого. Как вы думаете, в чью версию я быстрее поверю? Это не значит, что идеологи СССР были святыми, это только значит, что там лжи было на порядки меньше, а соответственно правды тысячекратно больше. Просто вектора деятельности разнонаправленные.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 13:49 Оценить комментарий:

Александр Трифонов: "Тогда к чему и зачем? Фурсова с Кургиняном наслушались?"



Это Вы хорошо написали: заигрывающие с реваншистскими идеями интеллектуалы, вроде Фурсова с Кургиняном, должны знать: в случае "реставрации" Шариковы, как только покончат с представителями "старого режима", примутся за них.



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 14:18 Оценить комментарий:

Александр Трифонов: " там лжи было на порядки меньше, а соответственно правды тысячекратно больше".



Ага...



Про события 9 января 1905 года газеты царского правительства написали сразу же. События 4 октября 1993 года "демократическое" российское ТВ транслировало в прямом эфире. Но про новочеркасские события 1-2 июня 1962 года советский режим молчал более четверти века.



Евгений

Волобуев

16 января 2019 в 14:21 Оценить комментарий:

Yafim Liport

Сегодня в 10:50

Евгений

Волобуев

15 января 2019 в 18:42 Стоит, например, А. А. Проханову или А. А. Фефелову или еше кому из известных деятелей с сайта Завтра публично потребовать направления УЖЕ выпускаемых денег в бюджет РФ и мы окажемся в коммунизме.

***********************************************************************************************************

Жека Волобуев правда идет в куммунизьм или прикидываецца бушлатом ?

===============================

Жуть, какой дебил, этот Yafim Liport. Чего может быть проще: направь УЖЕ выпускаемые деньги в бюджет РФ, что и так положено делать по закону и совести, и войдешь в коммунизм?

И столько дебилов, не понимающих этого простейшего?!

Правда, здесь еще надо знать, что выпускаемые (у Маркса - добавочные) деньги, это превращенная прибавочная стоимость, прибыль. То есть надо понимать, что операция с направлением выпускаемых денег в бюджет, это операция с направлением прибавочной стоимости в бюджет, это операция, освобождающая население России от эксплуатации.

Ну это же тоже должно быть элементарным, особенно, для сплошь борцов с эксплуатацией нашего народа, которыми являются, как они заявляют, аборигены здесь.

================================

Правка.

Но, Yafim Liport, должен сказать, что Вы не трус, как многие, раз нашли в себе силу воли задать такой вопрос. Но чего молчите? Раз - и в коммунизме.



Иван

Федоров

16 января 2019 в 14:22 Оценить комментарий:

Чего головы морочить ? - Суслизм со своими примитивными методами запрета на информацию, типа радио глушилок, проиграл Холодную войну.

А сегодня даже суслизма нет, потому, как официально и идеологии нет. Хотя есть либерализм и гундяизм, которые и делают погоду, хотя и тех, и других - в пределах погрешности. Но главную погоду делает культ личности Путина - путинизм. Ну нельзя не замечать и дебилизм 86 %, голосующих за своих классовых врагов.



Антон

Александров

16 января 2019 в 14:32 Оценить комментарий:

а что, был такой термин - "суслизм"?



Иван

Федоров

16 января 2019 в 16:24 Оценить комментарий:

Ну - нет, конечно, но можно придумать для краткости - например. чтобы не повторять длинную фразу *отмена *золотопаритетности*можно просто сказать - волоибизм.



Евгений

Волобуев

16 января 2019 в 15:34 Оценить комментарий:

Просто поразительная инфантильность. Идет речь об элементарном входе в коммунизм, появилась, наконец, некая в этом заинтересованность, но тут же эта речь забивается Федоровым, Трифоновым, Александровым, Barakhninым.



Sima

Anwar

16 января 2019 в 22:58 Оценить комментарий:

Ну это ж не просто так и случайность. Деньги должны служить хозяевам денег, для того и убили СССР, дабы и случился поворот рек финансовых в их родную гавань-ФРС. Да Вы только представте себе, что термиты вместо того что бы строить свой термитник метров под пять будут строить муравейник-решительно невозможно-сначала придется им таки в муравьев превратится. Так и солдаты суперэтноса не могут не быть его солдатами и не тащить все в свой общак- ФРС и это нормально. И лишь отказ от службы мог бы и дать что-то , но ... . Поэтому Ваши разговоры я конечно приветствую- ибо ну хоть кто-то хоть сказать что-то правильное и то , как говорится , хлеб.Но есть у меня вот и вопрос к Вам , как к специалисту.Не могли бы Вы как-то может быть и на пальцах, но что бы и понятно было, объяснить, в цифрах объяснить, с указанием размеров и направлений потоков денежных, такую странную странность. Франция реально выплачивает своим пенсионерам по 2000 евро в месяц если не ошибаюсь, а у нас только 100, а двести так это только в москве. Куда же идут потоки денежные у нас , что денег вот так катастрофически не хватает, и откуда же такие деньжищи во Франции. Что то я подозреваю, что вопрс этот связан именно с Вашими идеями и если его аккуратно изложить, да по пенсам распространить ... . Глядишь и в дело пойдут идеи Ваши.



Александр

Саевский

16 января 2019 в 15:50 Оценить комментарий:

Не любил социализм, когда при нем жил, и без малейшей симпатии вспоминаю о нем.

И Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина-Суслова тоже не почитал сроду и сейчас о них не плачу. Но помню на одном диссидентском сборище, еще в советское время слышал человека, который

предлагал вариант будущего номер один: "а давайте сделаем так, квк в США". Я подумал ну, дурак!

Как в США не получится, а то что есть - точно сломают. Такие люди накликают на страну катастрофу. Идиот!!!!

И был другой человек и вариант номер два:

"Надо отменить партийную цензуру применительно к ПАРТИЙНОЙ (!) периодической печати, чтобы сделать эту печать реальной площадкой для обсуждения судеб страны".

И тогда и сейчас - думаю, что это были очень УМНЫЕ слова.

Это не было сделано. Отвечал за это, Суслов. ПОЧЕМУ он этого не сделал?

Предательство или недальновидность?

И в 90-е годы мы имели вариант номер один.

Вариант номер два мы тоже получили сегодня - на портале "Завтра", "День", в Изборском клубе. Но получили ПОЗДНО...



Vladimir

Barakhnin

16 января 2019 в 21:08 Оценить комментарий:

Надо было не дискуссии устраивать, а по инициативе и под контролем партии развивать в стране частный бизнес, как это сделал Дэн Сяопин в Китае - притом без всяких дискуссий.



Александр2

Сердюк

16 января 2019 в 19:39 Оценить комментарий:

"Надо было отменить партийную цензуру применительно к ПАРТИЙНОЙ печати, чтобы сделать эту печать реальной площадкой для обсуждения судеб страны".

---- И был бы базар, как здесь. Агенты МОССАДа там бы писали.



ОГОНЕК, МК



Евгений

Волобуев

Сегодня в 00:02 Оценить комментарий:

Sima

Anwar

Сегодня в 22:58

Но есть у меня вот и вопрос к Вам , как к специалисту.Не могли бы Вы как-то может быть и на пальцах, но что бы и понятно было, объяснить, в цифрах объяснить, с указанием размеров и направлений потоков денежных, такую странную странность. Франция реально выплачивает своим пенсионерам по 2000 евро в месяц если не ошибаюсь, а у нас только 100, а двести так это только в москве. Куда же идут потоки денежные у нас , что денег вот так катастрофически не хватает, и откуда же такие деньжищи во Франции. Что то я подозреваю, что вопрс этот связан именно с Вашими идеями и если его аккуратно изложить, да по пенсам распространить ... . Глядишь и в дело пойдут идеи Ваши.

=============================================

Так это понятно. Бюджет Франции на 60% наполняется новыми евро. Саркози ухитоялся наполнять даже на 65%. То есть постоянно увеличиваются евро во Франции. Соответственнно постоянно растут пенсии и прочие доходы французов. А бюджет России, в который не проходят выпускаемые рубли, хилый, сравним с бюджетом фирмы средней руки на Западде. Какие еще могут быть у нас пенсии, как не позорные?



paskovivan

fghwrhwe

Сегодня в 00:33 Оценить комментарий:

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция]]! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/vopres



Андрей

Брианский

Сегодня в 07:07 Оценить комментарий:

"Заслушаем, наконец, доклад товарища Суслова"

Посмотрел ролик. Какой доклад Суслова? Он только открыл заседание. Передал слово Брежневу. И тот, и этот говорили заезженными штампами по бумажке, ничего интересного не сказали. Слушать там нечего.



Антон

Александров

Сегодня в 07:31 Оценить комментарий:

у вас видимо есть ролик с "настоящим" докладом Суслова? Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547706600

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