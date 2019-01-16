Чиновника-чушмана КырМинобраза выгнали из Парламента за неопрятный вид

09:34 17.01.2019

Выгнали за неопрятный вид. Вице-спикер парламента попросил прощения у чиновника



Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров попросил прощения у сотрудника Министерства образования, которого накануне выгнали из зала заседания парламента за неопрятный внешний вид. Видеообращение заместителя торага распространила пресс-служба парламента.



По словам Мирлана Бакирова, он, как вице-спикер, отреагировал на предложение депутата Алмазбека Токторова, который высказал недовольство внешним видом чиновника.



"Приглашенные на заседание в парламент должны соблюдать правила и этику. Информация о том, что его выгнали, неправильная. Я после того, как удостоверился, что его нет в списке приглашенных, обратился к нему с просьбой покинуть зал. И он вышел. Кроме того, депутаты были недовольны его ответами", - объяснил Мирлан Бакиров.



Отвечая на вопрос о критике пользователей социальных сетей о неуважительном отношении к старшим, вице-спикер отметил, что на государственной службе нет возрастных рангов. "Но если я задел его, его семью, общественность, то прощу прощения", - сказал Мирлан Бакиров.



Отметим, накануне депутаты выразили недовольство внешним видом заведующего финансово-экономическим отделом Агентства начального профессионального образования при Минобразования Талантбека Тынысова. Депутату Алмазбеку Токторову свитер чиновника показался футболкой.



17 января 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА