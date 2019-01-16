Исторические мифы: когда казахи были большими, - Баян Ахмет

10:04 17.01.2019 Иисус Христос принадлежал к одному из казахских родов (варианты – дулат, ботпай, албан или суан), Тутанхамон был тюрком, Заратустра родился в окрестностях современного Уральска. Этими очередными историческими сенсациями, которые ничтоже сумняшеся растиражировали казахстанские СМИ, совсем недавно поделился небезызвестный Кайрат Закирьянов.



Историки от сохи и спорта…

…Он – профессор математики, президент Казахской академии спорта и туризма (бывший Алматинский институт физкультуры и спорта), президент Федерации студенческого спорта РК. Но, видимо, в математике все открытия уже совершены, в системе высшего образования и в вузовском физкультурном движении страны никаких проблем больше не осталось, раз Кайрат Кайруллинович решил посвятить себя историческим исследованиям. Европоцентричному взгляду на прошлое он противопоставил тюркоцентричный, а местами даже казахоцентричный. Тюрки, по его мнению, дали миру и Александра Македонского, и Конфуция, и легендарного короля Артура (хотя даже сами британские ученые не уверены в том, что это реальный исторический персонаж), не говоря уже о Чингисхане, который, безусловно, был казахом. Теперь этот ряд пополнили Тутанхамон, Заратустра, Иисус Христос. И вряд ли Закирьянов успокоится на достигнутом – ведь поле для новых открытий просто широчайшее…



Вот что он говорит: "На мой взгляд, для того, чтобы установить тюркскую принадлежность великой личности, достаточно доказать наличие kz-фактора, показывающего, что в момент его появления на свет эта территория была завоевана кочевыми племенами. Отсюда и kz-постулат: любой великий деятель, выходец из этих мест, обязательно будет из тюркской среды, то есть правящего верхнего класса. Эта моя теория была опубликована в научных журналах, и пока ни один ученый-историк не возразил мне". А, может, настоящие ученые просто считают ниже своего достоинства дискутировать с новоявленными "историками", которые не имеют базового образования, не владеют научной методологией изучения прошлого и опираются на более чем сомнительные источники? Такая мысль вряд ли приходила в голову нашему профессору.

Кстати, оспаривать этническую принадлежность Иисуса Христа ему придется в том числе с украинским оппонентом – писателем и общественным деятелем Ростиславом Новоженцем, у которого своя версия: "Названия местностей в Палестине, Израиле имеют пра-украинское происхождение. Назарет, где провел детство Иисус, – от слова "надзирать" (поселение на горе, откуда надзирали за морским путем). А галилеянин, как называли Христа, - от Галиции, Галичины (районы на западе Украины). То есть Иисус Христос – древний украинец". Крайне любопытно было бы понаблюдать за "баттлом" Закирьянова и Новоженца на эту тему…

Похоже, слава Мурада Аджи, который, будучи географом по образованию и кандидатом экономических наук, сделал себе довольно громкое имя на истории, а точнее, на вольной трактовке событий и персонажей давно минувших лет, не дает многим покоя. Его последователи как грибы после дождя расплодились на всем постсоветском пространстве. Но даже на этом фоне Казахстан выделяется с точки зрения и количества мифотворцев, и полета их фантазии.



Вот что, например, утверждал года три назад бывший спикер верхней палаты парламента РК Омирбек Байгельды, выпускник зооветеринарного института, всю жизнь проработавший в сельском хозяйстве и в органах власти: "История свидетельствует, что наш народ был чрезвычайно богат, носил одежду, расшитую золотом, ел из золотых блюд, ездил в золотом седле, а правители восседали на золотом троне. Собрания проводились в золотых дворцах. А мы – потомки того великого народа. Это никакое не преувеличение, это есть историческая правда". Кроме того, по его словам, Аттила, по-казахски Едил, похоронен на берегу реки Чу, и в тех же краях (кстати, оттуда родом и сам Байгельды) в 1-м веке появился некий Кажи Ахмет Аса би, который завоевал огромные территории, включая Крым, и его именем до 1847 года называлась Одесса (?!). И все это на полном серьезе говорит человек, который на протяжении четырех лет был, согласно Конституции, первым "запасным" главы государства.



Колыбель мировой цивлизации?

В ноябре прошлого года была опубликована памятная статья президента РК, который отметил важность "позитивного взгляда на собственную историю", но при этом предостерег от "избирательного и конъюнктурного освещения" тех или иных событий прошлого и особо подчеркнул: "Главное – спокойно и объективно понять нашу роль в глобальной истории, опираясь на строгие научные факты". Однако многие, восприняв первую фразу как руководство к действию, похоже, проигнорировали две другие, особенно ту, что касалась научной обоснованности. Как следствие, тут же стали появляться новые "откровения", над которыми уже смеются наши соседи и которые, по сути, дискредитируют месседж президента.



В частности, его именем попытался "освятить" свои исторические пассажи упомянутый Закирьянов. А недавно многие отечественные сайты опубликовали письмо некоего доктора философских наук, который, сославшись на библейскую притчу об Адаме и райском яблоке, заявил, что первым языком в истории человечества был именно казахский: "Эта история произошла на самом деле, и невероятное совпадение в казахском языке тому доказательство. И по сей день казахи называют яблоко "алма" и, говоря "не бери", тоже говорят ""алма", нисколько не подозревая о том, что это совпадение берет свое происхождение от той самой всемирно известной истории об Адаме и запретном плоде". Причем некоторые интернет-издания дали заголовки вроде "Ученый доказал, что Адам был казахом". Даже не предположил, а доказал!



А в нашу редакцию прислали свою статью академик НАН, доктор философских наук (то есть опять же не профессиональный историк) Досмухамед Кшибеков и назвавший себя исследователем-компаративистом Балтабек Умирьяев. Долго и путано пытаясь доказать, что общеизвестные латинские названия золота, серебра и меди, а также слова "олово" и "бронза" имеют тюркское происхождение, они делают такой вывод: "История происхождения Слова – это отражение вещей и явлений. Это история развития всего человечества… И наиболее полно ее отражал язык тюрков, благодаря своей особой устойчивости. Этот язык многочисленными примерами подтверждает, что наша страна являлась колыбелью развития современной цивилизации". Во как: Казахстан – колыбель мировой цивилизации!



С такими авторами захотелось познакомиться поближе. "Гугл" в ответ на запрос отослал к статье одного из них (Кшибекова) о другом (Умирьяеве). Академик восхищенно пишет о своем собрате по историческим изысканиям, который, мол, доказал влияние тюркского мира даже на античных греков и римлян. Например, название поэмы "Илиада" произошло из двух тюркских слов: "или" ("елi") – родина и "ада" ("ата") – дед. В общем, "родина дедов". Сам же Гомер был тюрком-кочевником. Однажды он попал в плен к причерноморским скифам, и те ослепили его, чтобы не убежал. Но когда у Гомера раскрылся талант поэта, его отпустили, и он попал в Грецию. А еще, оказывается, греки в свое время не понимали "Илиаду" и "Одиссею", поскольку в них Гомер описывал родные для себя места, которые эллинам были неизвестны. Не успокоившись на этом, Умирьяев назвал выходцем из кочевой степи "отца истории" Геродота и сделал еще массу других подобных "открытий".

Кстати, компаративист – это специалист, который занимается сравнительно-историческим языкознанием, находит определенные взаимосвязи между различными языками. Но у нас в Казахстане получил распространение компаративизм особого свойства. Это когда на основе фонетического сходства (созвучия) делается вывод о том, что то или иное слово имеет казахские корни, а значит, такие же корни имеет и само явление, географическое название либо имя человека, выраженное этим словом. Отсюда "Илиада" - "елi ата", "Эллада" - "ел адай" (страна адайцев), "Заратустра" – "Жаратушы" (Создатель), "Итуруп" (остров в Тихом океане) – "Ит урiп", или лай собак, "алеут" (житель архипелага близ Аляски) – от "алау" (огонь) и "от" (пламя)…



Сублимация гордости



На все это можно было бы не обращать внимания (пусть резвятся и тешат свое самолюбие), если бы не вал подобного рода публикаций в СМИ. И ладно, если бы они появлялись только в "желтых" или в каких-то малоизвестных изданиях, но ведь и вполне серьезная пресса выделяет свои страницы под такие опусы. Скажем, "сочинениям" на историческую тему Байгельды нашлось место в "Казахстанской правде", а о "тюрке Гомере" можно прочесть на сайте республиканского общественно-политического журнала "Мысль", который в следующем году отметит свой вековой юбилей (раньше он был органом ЦК Компартии Казахстана и назывался иначе).



К тому же эта, если так можно выразиться, историческая фантастика ложится на благодатную почву. Ведь считается (наверное, отчасти справедливо), что нас, казахов, когда-то лишили возможности гордиться своим прошлым, своими предками. И сегодня мы, стремясь спешно наверстать упущенное, готовы поверить во все, что так или иначе говорит в пользу былого величия нашего народа. Как писал поэт, "ах, обмануть меня нетрудно – я сам обманываться рад". Чем и пользуются расплодившиеся историки-самоучки. Это тоже разновидность национал-популизма, ставшего сегодня очень модным трендом. В условиях резкого падения уровня образования в стране и нарастающего дефицита людей с критическим мышлением подобные публикации читаются буквально "на ура".



Возможно, на них не было бы общественного запроса, если бы нам, казахам, было чем гордиться в настоящем – научными и технологическими открытиями, выдающимися произведениями искусства, престижными университетами, всемирно известными товарными брендами… Но поскольку хвастать сегодня особо нечем, то мы пытаемся удовлетворить потребность в этой самой национальной гордости посредством обращения в прошлое. Это своего рода сублимация, родственная той, о которой писал Фрейд, но применительно к социальному поведению человека.



Кстати, есть такое понятие "сублимация истории", которое означает мифологизацию прошлого путем его приукрашивания и героизации. Как считается, она может служить средством мобилизации людей на активную целенаправленную деятельность. Но ведь у нас и этого нет: стремясь обнаружить в своей истории что-то великое, мы, современные казахи, даже не пытаемся быть достойными ее. И тем более не делаем, по сути, ничего для возрождения если не величия, то хотя бы успешности нашего народа...



Баян Ахмет, 16 января 19 Источник - camonitor.kz

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