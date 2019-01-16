"Кыргызы исчезнут". Кыргызстан хотят превратить в "горячую точку"? - ВБ

10:24 17.01.2019

Кыргызстан хотят превратить в "горячую точку"?

16 января 2019 - Виктория Григоренко



Накануне экс-генеральный прокурор КР, бывший член Временного правительства Азимбек Бекназаров в рамках курултая выступил с очередной скандальной инициативой. Он предложил лишить русский язык статуса официального и уверен, что, если этого не сделать, "кыргызы исчезнут".



- Все делопроизводство должно вестись на кыргызском языке, мероприятия должны проходить на нем, и чиновники тоже должны выступать на кыргызском языке. Почему мы должны при подготовке документов на госязыке дублировать их на официальном? Кому и зачем это надо? - задался вопросом Бекназаров.



Однако депутат ЖК КР Исхак Масалиев пояснил VB.KG, что национализм – направление, на котором легко зарабатываются политические очки. И в данном случае именно в этой плоскости стоит рассматривать подобные инициативы.



По его словам, в стране с отсутствием рабочих мест, где нет производства, экономика полностью зависит от других государств, а народ озлоблен на любую форму власти, такие лозунги вызовут определенную симпатию у части населения.



- Но последствиями подобного шага станет даже не усиление оттока русскоязычного населения, а полная изоляции государства, - уверен Масалиев.



При этом парламентарий отметил, что выдвигать подобные инициативы будучи процветающей державой – это одно, другое – находясь в зависимости от экономик соседствующих с нами стран.



- Поэтому заявления по ликвидации статуса русского языка как официального, или антикитайские митинги - спекуляция на самых низких чувствах людей. Сейчас весь мир ищет объединяющие начала, играть же на разъединяющих – верх недальновидности, - считает Исхак Абсаматович.



В последнее время идет активная умышленная раскачка антироссийских и антикитайских настроений, говорит парламентарий.



Экс-посол КР в КНР: Антикитайские возмущения нужно жестко пресекать 38

- Взять тот же недавний митинг возле посольства Китая. К чему он, если 70 процентов экономики и импорта КР пополняет именно Поднебесная? Половина внешнего долга республики - в пользу КНР. В Бишкек более ста километров дорог построено на китайские гранты. Но при этом мы считаем, что они нехорошие, и их надо выгнать. Здесь дело не в китайцах, а в гражданах КР, которые занимаются коррупцией, - резюмирует Масалиев.



К сожалению, подчеркивает нардеп, это может найти поддержку у части населения из-за снижения уровня образования.



- Каждый политик ищет ту нишу, в которой однозначно рассчитывает получить поддержку избирателей, прикрываясь национализмом, патриотизмом или мнимой заботой о народе. Но выдвигать подобные заявления в стране, где 60 процентов граждан, особенно на юге КР, после окончания учебы едут на заработки в Россию, крайне неразумно. Более того, зарабатывая там, они ежегодно присылают миллиарды на родину. Поэтому ни государство, ни граждане не заинтересованы, чтобы им начали "зажимать" русский язык. Вместо подобных лозунгов, лучше бы искали пути улучшения экономической составляющей. И когда мы построим экономику с обеспечением рабочих мест, где кыргызстанцы будут получать достойную заработную плату, то, опять же, будет не важно, на каком языке разговаривают те, кто трудится рядом с ними на благо страны, - делится Масалиев.



Инициативу Минобразования в пользу кыргызскоязычных назвали дискриминацией 51

Что касается продвижения госязыка, то только когда он станет необходимостью, его начнут активно изучать, и он займет свое место в обществе.



- Заставлять население неэффективно. Нужны время и мотивация общества. Например, если ты хочешь стать госчиновником, депутатом или президентом - учи госязык. Именно такой подход благоприятно скажется на развитии кыргызского языка, а не ликвидация статусов или запреты, - поясняет Масалиев.



Неизвестные "украли личность" бишкекчанки и разжигают межнац 3

В заключение беседы парламентарий добавил, что в последнее время складывается впечатление, что кому-то из внешних игроков выгодно раскачивать межнациональное равновесие у нас в стране.



- Кто-то явно заинтересован в подрыве стабильности республики. Видимо, подобными шагами они хотят развернуть в Кыргызстане "горячую" точку. Ведь для одних война - это горе, а для других - способ обогащения. Особенно, когда речь идет о Центральной Азии. Поэтому единственное, что необходимо сделать, подходить к подобным заявлениям разумно и не поддаваться на различные провокации, - заключил Исхак Масалиев.