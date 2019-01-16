В Бишкеке опять антикитайский митинг движения "Кырк чоро"

10:28 17.01.2019

В Бишкеке около 100 человек вышли на очередной "антикитайский" митинг.



На акцию на площади Ала-Тоо вышли около 100 человек. Митингующие требуют объявить мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана гражданам КНР, кроме этнических кыргызов. Создать комиссию, которая проверит китайские предприятия на наличие нелегальных мигрантов. А также люди требуют привлечь к ответственности чиновников, допускающих нарушения в миграционном законодательстве.



Организаторы акции - активисты движения "Кырк чоро". Модератором выступает лидер движения Аманбол Бабакулов.



К участникам митинга прибыл аким Первомайского района Бишкека Токтосун Султанов и директор консульского департамента МИД КР Алмаз Имангазиев.



Бишкек. 17 января. КирТАГ - Мунара Боромбаева.