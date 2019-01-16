 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Северная Сирия: угроза уничтожения курдов, - Хамза Аббас
10:55 17.01.2019

Сирия: угроза уничтожения снова нависла над главной ударной силой коалиции США

Итак, обстановка вокруг северных районов Сирии продолжает накаляться. Ситуация с сирийскими курдами - это крайне сложный вопрос, который предстоит решить основным участникам вооруженного конфликта в Сирии в 2019 году. Напомним, что курдские вооруженные формирования несколько лет были главной ударной наземной силой коалиции США в Сирии.

Турецкие СМИ с помпой объявили, что около 80 тысяч военнослужащих Турции находятся на границе в готовности к проведению войсковой операции на территории Сирии против курдов (см. фото ниже).

С не меньшей помпой заявляется о том, что это вдвое больше, чем при высадке турок на Кипр.

По замыслу наступление должно начаться на фронте шириной в 500 километров на 10 направлениях. В первом этапе планируется продвинуться на 10 км вглубь территории Сирии, на втором - еще на 10 для создания "зоны безопасности".

Все это происходит на фоне очередного обострения турецко-американских отношений, когда Вашингтон заявляет, что задушит сильнейшего в военном плане союзника по НАТО санкциями, если он тронет курдов, а Анкара заявляет, что плевать она хотела на ваши санкции, и вообще они первые защитники курдов от террористов на свете. Сцена, еще пять лет назад показавшаяся бы плодом больного воображения, сегодня разворачивается на наших глазах.

Но интересное на этом не заканчивается. Помимо сосредоточения для наступления на курдов, телеграм-каналы, освещающие события, распространили множество фотографий турецкой бронетехники, едущей в область Хатай, примыкающей к Идлибу, что говорит о возможной операции в змеином логове исламистов. Хотя сейчас вернее будет сказать - "Джебхат ан-Нусры"*, она же "Хайят Тахрир аш-Шам". Там же турецкие войска проводят учения, читай - находятся в полной боевой готовности.

И тут же, как по заказу, Абу Мухаммад Аль-Джулани, вождь "Тахрир аш-Шама", разразился заявлением, что он очень даже за то, чтобы турки атаковали курдов, и подконтрольные ему боевики мешать турецким силам, а также боевикам ССА не будут.

А сами курды тем временем не могут прийти к соглашению, с умными они будут или с красивыми. Представитель сирийского Курдистана в Москве Ршад Биенаф сообщил, что руководство курдов приостановило переговоры с Дамаском по поводу сдачи подконтрольных земель сирийской армии и решения по политическому будущему Курдистана. При этом в лагере курдов наблюдается заметное брожение.

Часть руководителей и полевых командиров готовы уйти под крыло Асада, чтобы уберечься от неминуемого турецкого наступления, против которого у отрядов самообороны нет шансов. Другая же часть продолжает рассчитывать на поддержку американцев в построении независимого Курдистана. Похоже, недавнее турне Болтона таки смогло повлиять на руководителей курдов, несмотря на заверения в обратном.

Чем закончится эта партия, пока трудно сказать, однако на данный момент уже видны некоторые тенденции.

Турки решительно настроены на наступление и, вероятнее всего, в каком-либо виде его проведут. К тому же, не зря ведь Эрдоган заявил о возобновлении выращивания конопли (перед вторжением на Кипр было объявлено о возобновлении выращивания мака). Шутки шутками, но движение турецких войск слишком серьезное, чтобы все молча откатить. Тем более, что им есть где маневрировать.

Вариант первый - курды продолжают упорствовать в своей нерешительности, лишаются прикрытия американского флага и получают турецкое наступление на широком фронте, в результате которого теряют значительную часть территорий и ключевых городов. Вариант крайне выгодный для Турции, которая получает возможность под предлогом борьбы с террористами построить еще одно марионеточное квазигосударство, как уже было сделано в Африне и Эль-Бабе.

Вариант второй - США продолжают прикрывать курдов, и тогда у Турции развязаны руки для наступления на Идлиб. Вот тут конспирология становится намного интереснее. В этом случае Анкара может провести очередной ребрендинг "Нусры"*, и тем самым подмять под себя, без преувеличения, всех боевиков в Идлибе, и создать марионеточное государство уже в Идлибе, надолго создав проблему Асаду и получив хорошие позиции для переговоров с его союзниками. Этот вариант выглядит куда как более реалистичным, так как не встретит противодействия со стороны США и в целом чреват меньшими издержками.

Впрочем, учитывая, что Трамп сам предложил (по турецкой версии - выдал за свою) идею создания зоны безопасности на границе Турции и Сирии, не исключено, что вторжение в Идлиб пройдет параллельно с вторжением в Курдистан.

Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для "Русской Весны"
16.01.2019

Источник - rusvesna.su
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