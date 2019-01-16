КазВласти начали строительство новой столицы Тюркского мира в городишке Туркестан

11:50 17.01.2019

Начато строительство объектов административно-делового и культурно-духовного центров г. Туркестан



16 января 2019 года Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с ходом строительства первоочередных объектов и провел совещание по перспективам развития города

А. Мамин посетил строительные площадки здания областного акимата, площади "Астана", медиа-центра, конгресс-центра, Дворца школьников, стадиона на 7 тыс. мест, музея Ходжа Ахмеда Яссауи и 88 жилых домов.

Первый Вице-Премьер РК провел рабочее совещание с участием акима области Ж. Туймебаева, министра культуры и спорта РК А. Мухамедиулы, заместителей акимов регионов страны и руководителей крупнейших строительных компаний Казахстана.

"По инициативе Главы государства Н. Назарбаева ведется масштабное строительство города Туркестан. Благодаря этому историческому решению дан мощный импульс социально-экономическому развитию г. Туркестан, как областного центра и как культурно-духовного центра тюркского мира", - отметил А. Мамин.

Согласно Комплексному плану развития г. Туркестан на 2019–2021 годы планируется реализовать порядка 200 первоочередных объектов общей стоимостью 528 млрд тг. Это - объекты административно-делового и духовно-культурного центров, 18 объектов исторического центра, 20 проектов инженерно-инфраструктурной сферы.

На совещании аким Туркестанской области доложил о ходе строительства первоочередных объектов города. Он сообщил о реализации объектов жилищного строительства и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ж. Касымбек доложил о ходе реализации проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения Туркестанской области.

Ж. Касымбек также проинформировал о развитии транспортной инфраструктуры, строительстве международного аэропорта по механизму государственно-частного партнерства.

О ходе реализации проектов по археологическим исследованиям городища Культобе и научно-реставрационных работ на 17 объектах "Азрет Султан", находящихся в охранной зоне мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, доложил министр культуры и спорта А. Мухамедиулы.

Также в ходе совещания выступили вице-министр энергетики РК М. Мирзагалиев, председатель правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Қазына" Б. Сандыкбаев, заместители акимов областей и руководители крупных строительных компаний.

Подводя итоги совещания, Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин дал поручение его участникам, отметив необходимость своевременного и качественного хода строительных работ.