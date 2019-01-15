Принуждение к Содому. "ЛГБТ-идеология" становится на Украине государственной, - Игорь Друзь

12:08 17.01.2019 Прозападные власти Украины уже практически полностью сокрушили на своей территории легальные русские движения. Во многом парализованы и все общественные инициативы Украинской православной церкви Московского патриархата, выступающей за нравственность и институт семьи. В той же Верховной раде больше нет мало-мальски серьезных групп депутатов-традиционалистов. Таким образом, главные препятствия на пути уничтожения института семьи власти убрали. Теперь они приступили к зачистке оставшихся очагов сопротивления.



Всех тех, кто выступает за крепкую семью и против пропаганды извращений объявили "агентами Кремля", и им уже грозит уголовное преследование политической спецслужбы – СБУ.



Атака на просемейные движения происходит поэтапно. Вначале Екатерина Левченко – уполномоченная Кабинета министров по "гендерным вопросам" (эта должность была создана по команде Госдепа для пропаганды извращений), выступила с громким публичным заявлением. Она объявила, что родительские движения Украины… подготовили почву для "оккупации Крыма".



Это заявление было на полном серьезе растиражировано крупнейшими украинскими СМИ и поддержано рядом "экспертов". А через пару месяцев после такой информационной подготовки эта "оперуполномоченная" Кабмина написала уже прямой донос в Службу безопасности Украины, упомянув не только активистов просемейных движений, но и деятелей из Ивано-Франковской областной рады, которые тоже протестовали против пропаганды содомии детям.



По словам Левченко, такая критика распространения гомосексуализма "угрожает национальной безопасности страны". Пока неизвестно, какие меры будет принимать по отношению к фигурантам доноса этой бывшей аспирантки кафедры "научного коммунизма" В. Грыцак – бывший сотрудник КГБ УССР, а ныне глава СБУ. Однако то, что меры по отношению к родительским движениям будут приняты, сомнений не вызывает. Украина встроена в Западный мир – хотя и в роли подневольной колонии. Уровень жизни до европейского западные господа поднимать на Украине не собираются, а вот уровень извращений они быстро опускают до уровня ЕС и даже превосходят его.



Как известно, самым массовым государственным мероприятием в Киеве является теперь "гей-парад", который охраняет до семи тысяч (!) силовиков и пропагандирует армия государственных журналистов. А чиновники Минобразования под руководством той же Левченко вычеркивают из украинских учебников "крамольные" для нового мирового порядка слова "отец" и "мать".



На Западе публичная критика гомосексуализма чревата для сторонников нормальной семьи штрафами и административными арестами, травлей в СМИ и лишением должностей. А на Украине, как видим, пошли дальше: местные власти сразу решили "пришить" таким людям уголовные дела, объявив их "рукой Москвы".



В этом плане весьма забавным выглядит публичный протест против вышеупомянутого доноса Екатерины Левченко, прозвучавший от Турчинова – бывшего комсомольского вожака Днепропетровщины, а ныне баптиста и, заодно, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как известно, даже у таких, как Турчинов, порой может просыпаться совесть. Надо сказать, что он, конечно, понимает, что таким жестом он нарывается на неприятности со стороны западных кураторов Украины, о чем он прямо и написал. Однако постарался реабилитироваться в их глазах прямым русофобским враньем, всегда приятным правительствам США и ЕС. Ведь он, кроме прочего, заявил в своей статье, что Левченко сильно неправа, ассоциируя семейные и христианские ценности с Русским миром. Что на самом деле в Русском мире это все будто бы подавляется. Совершенно очевидно, что этот запутавшийся, странный человек, некогда насаждавший идеологию коммунизма, как теперь – майданизма, нагло врет. Ибо по той же Москве, в отличии от Киева, "конопляные марши" и "парады" извращенцев не ходят, и пропагандирующие гомосексуализм государственные учебники в российские школы не внедряются – это запрещено законом. Это, конечно, вовсе не значит, что у нас все гладко с воспитанием и нравственностью, но тем не менее дела с этим в России обстоят неизмеримо лучше, чем на Украине. И тот негатив, который у нас бывает, связан не с русским духом, а с духом антирусским, он связан с деятельностью тех же глобальных сил, что и на Украине, только у нас их инициативы все же получают реальный законодательный отпор. В общем, пастор Турчинов пытается крутиться на двух стульях.



Кроме он много лет помогал западным правительствам, которые разрушают институт семьи по всему миру, покорить Украину. Так на кого же ему теперь обижаться? Каждый майдан, в котором он принимал активнейшее участие, уничтожал суверенитет Украины, ставя ее во все большую зависимость от режимов Евросоюза и США, рожденных серией революций, антихристианских по своей глубинной сути. Турчинов даже не пытается покаяться в содеянном, скорее всего, боясь даже посмотреть этой правде в глаза. В такой же ситуации находятся и депутаты Ивано-Франковской рады, ныне протестующие против растления общества: большинство из них в свое время активно поддержало Евромайдан, победа которого неизбежно означала победу лоббистов гомосексуализма. Именно лоббистов, а не "активистов" содомских движений.



Ведь лоббируют "трансгендеров" и "человеко-псов" многодетные западные олигархи, которые самих себя кастрировать отнюдь не собираются, как и надевать намордники.



Я отнюдь не пошутил насчет "гендера человеко-собаки". Нет предела деградации, и такой вид новоизобретенного "пола" теперь активно рекламируется в той же Британии. Этот вид "гендера", по словам пропагандирующих их СМИ, на сегодня насчитывает в Британии примерно 10 тыс. человек. Они одеваются в костюмы собак, ведут себя, как собаки: лают, носят кости в зубах. Несколько дней назад британский телеканал Channel 4 показал пропагандистский фильм об этом "виде" больных особей, считающих себя "гомопсами". ("Secret life of the Human Pups"). В фильме эти больные существа требуют таких же "прав", как и все другие виды извращенцев, и уже ходят "парадами" в этой стране.



И они наверняка получат их. Поэтому вполне возможно, что через несколько лет украинские СМИ станут восторженно писать о параде "человеко-псов" уже в Киеве. Как сейчас они пишут о так называемом "параде равенства ЛГБТ".



Разумеется, не может быть и речи о том, что эти "гендерные человеко-собаки" сами собой организовались, да еще и стали настолько влиятельными, что заставили общество терпеть свои безобразия и рекламировать себя в фильмах. Конечно же, это невозможно. Нет, все виды извращений финансируют и курируют такие лица, как отец пятерых детей Сорос, который сам на четвереньках в намордниках не бегает, и своих детей такому не учит, а навязывает это низшим классам, сокращая рождаемость и маргинализируя общество. Многодетные западные олигархи взвалили "тяжкий груз" многодетности на себя, собираясь передать свои богатства и власть своим потомкам. А вот на остальное человечество они решили надеть намордники или присадить их на "иглу", лоббируя по всему миру легализацию наркотиков, требуя от людей объявить себя "чайлд-фри", принципиально отказывающимися иметь детей. Именно такие вещи пропагандирует фонд Сороса "Возрождение", прозванный в народе "Вырождением".



Есть и еще одна важная причина, по которой правительства США и Евросоюза поддерживают движения содомитов на территории СНГ. Ведь гомосексуалисты – это идеальные агенты влияния Запада, играющие большую роль в организации "цветных революций" (вспомним, сколько гомосексуалистов было замечено в руководстве всех майданов), в шпионаже.



Недавно в интернете появилась интересная монография "Гомосексуализм глазами контрразведки". Ее автор – отставной подполковник КГБ и ФСБ С. Юрьев – 20 лет был по своей должности "шпионоловом" в Саратове, вынужденно расследуя обстановку в гомосексуальном сообществе этого города. Оказалось, что большинство местных шпионов происходит как раз из этой среды. Он, в частности, отметил:



"Едва ли найдется другая порода людей, социальный слой, класс, этническое образование, религиозная группа и пр., где, как у гомосексуалистов, имеется в полном избытке уязвимость в их вербовке врагом и их уже организованная способность работать вражеской резидентурой. Их сверхаполитичность и сверхантипатриотичность – залог успеха вражеской разведки. Это относится к гомосексуалистам любой страны мира в целом и РФ в частности… Национального различия гомосексуалисты не чувствуют. Став гомосексуалистом, человек теряет чувство своей собственной национальной идентичности, т. е. перестает ощущать себя человеком той национальности, представителем которой он был до того, как стал гомосексуалистом. Это же происходит и с расовым различием, и с вероисповеданием. И с таким простым и ясным для всех нас понятием, как соотечественник. В понятии гомосексуалистов соотечественник – это гомосексуалист, т. е. "свой". Будь то российский гомосексуалист или гомосексуалист-иностранец. Даже если гомосексуалист-иностранец прибыл из стана внешнего заграничного врага, то российский гомосексуалист будет считать его соотечественником, т. е. "своим"".



Неудивительно, что всех протестующих против этих, послушных новому мировому порядку движений, марионеточные власти Украины собираются сажать в тюрьму, поддерживая "позитивную дискриминацию" нормальных людей, особенно – активистов родительских движений.



При этом их государственная пропаганда извращений на Западе стала настолько эффективной, что уже почти половина молодежи в той же Британии хоть иногда, но была вовлечена в содомские связи.



Все население Украины, даже его прозападно настроенная часть, ненавидит навязываемую режимом идеологию извращений, но режим не спрашивает мнение народа.

15.01.2019 Источник - stoletie.ru

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