Современные деньги - пустышки?

13:59 17.01.2019

Почему в наше время не стоит отказываться от наличных, и полностью доверяться "пластику"



Михаил Синельников-Оришак



Наличные деньги ныне в "загоне", огороженном пластиковыми картами. Чтобы полностью "закатать" людей в "пластик", все средства хороши. Тут и благовидно-контрольные - налоги энд борьба с коррупцией! И сохранно-удобные - все при мне, но не украдут (на самом деле?). И естественно-"жабные" - баллы с кэшбеками!



Современные деньги - пустышки? Так, да не так! Они обеспечены долгами (работодатель должен за работу, торговец - за товар, заемщик - банку, банк - вкладчику и т. д.), а классифицируются по степени ликвидности. Угадайте, что самое ликвидное? Правильно - "налик", а уж потом и с большим отрывом все остальное - золото, депозиты и прочие "инструменты".



Купюра - это расписка от государства, наделенного эксклюзивным правом их выпускать (эмитировать). "Полное прощай" здесь возможен только, если оно (государство) приказало долго жить. Финансовая реформа, несмотря на определенные потери и издержки, все-таки не "кидок", так как взамен одних фантиков вы получите другие, наделенные той же степенью ГОСУДАРСТВЕННОЙ поруки.



Иное дело - коммерческий банк, сам живущий в долг, причем по-крупному, а отвечающий по своим обязательствам, ну очень ограниченно - в пределах лимитированной страховки и активов, которых всегда будет не хватать. Почему?



Да потому что банк выдает кредиты из денег, которых у него нет. Их вообще нет… пока не выдан очередной кредит. Процесс выглядит так: вы выпросили "вспомоществование", на вашем расчетном счету зажглись циферки, параллельно они вспыхнули на корр. счете банка. Все, новые рубли появились из ничего.



Предполагается, что вы наполните выданную сумму содержанием (товаром, работой и т. д.), при погашении кредита. Не наполните - возникнет та самая "финансовая дыра".



С какого перепуга коммерческие банки участвуют, таким образом, в эмиссии безналичного рубля (что должно быть безусловной прерогативой государства) - вопрос отдельный. При "пожаре" воздуху (жаргонизм - денег) на всех не хватит при любом раскладе. Я вам даже больше скажу - банкротство коммерческих банков объективно полезны для общей экономики, так как "сгорают" (выводятся из обращения) лишние деньги.



Логика - зачем хлопоты с материальным воплощением денег (монеты, банкноты), если при развитии нынешних технологий, вполне достаточно просто цифр на серверах - понятна. Но случись чего с "сервером" (не в техническом смысле), апеллировать будет нечем. Буквально не чем. У пострадавших останется, конечно, какая-то бумажка, где цифрами и прописью будет указана сумма - но это вам не банкнота, гарантированная государством, это всего лишь частная расписка.



К чему я веду? Рассовать наличные по трехлитровым банкам, конечно, не выход, но и до упора оборачиваться "в пластик" - такая же глупость. Не спешите отказываться от шуршания и позвякивания, как бы вас не уговаривал какой-нибудь толстосум. Помните - банки лопаются, банкиры нет!