Киргизские протесты на контроле Вашингтона, - С.Кожемякин

14:00 17.01.2019 Киргизские протесты на контроле Вашингтона



В Киргизии прошла серия антикитайских выступлений. Их участники требуют депортации граждан КНР и допускают оскорбительные высказывания в адрес соседней страны. За митингами ясно просматривается участие внешних сил, заинтересованных в ухудшении отношений Пекина с его соседями.



Капиталом движет страх



То, что Китаю придется столкнуться с невиданными по масштабам информационными атаками, было очевидно сразу же после ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. Бурное развитие КНР пугает и раздражает американские элиты. Впервые после разрушения СССР они оказались лицом к лицу с почти равным по силе противником. Уступать глобальное первенство Соединенные Штаты не собираются, ведь это будет означать крушение их господства, построенного на угрозах, лжи и изощренных финансовых спекуляциях. Поэтому американский капитал готов приложить любые усилия для ослабления Китая, а возмущенные заявления Дональда Трампа о якобы несправедливой торговле между странами лишь прикрывают истинные побуждения США.



Наступление на КНР ведется по всем фронтам. По экономике страны бьют все возрастающими ввозными пошлинами и ограничением доступа к зарубежным технологиям. Провоцируется напряженность в акватории Южно-Китайского моря, умелой рукой глобального интригана вбиваются клинья в отношения Пекина с Тайванем, Японией, Индией и другими странами. Одновременно создается образ Китая как новой "империи зла", которая не довольствуется кровавым подавлением инакомыслия внутри своих границ, а желает установить свои жестокие порядки во всем мире.



Информационная война, развернутая против КНР, до боли напоминает антисоветскую пропаганду эпохи "холодной войны". Единственное отличие - усовершенствованные средства доставки. Последние позволяют поразить этими агитационными "бомбами" рассудок миллионов людей, даже не подозревающих, под чью дудку они начинают плясать.



В стороне от этих информационных канонад не осталась и Киргизия. Можно сказать даже больше: ответственные за выстраивание антикитайской стратегии "мозговые центры" уделяют ей особое внимание. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, Киргизия непосредственно граничит с Китаем и имеет с ним прочные исторические и культурные связи. В КНР проживает свыше 200 тысяч киргизов, в составе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) существует довольно крупный Кызылсу-Киргизский автономный округ.



Во-вторых, между Пекином и Бишкеком в постсоветские годы сложились тесные экономические отношения. Сегодня Китай является главным торговым партнером и крупнейшим инвестором республики. Благодаря его помощи осуществлен ряд крупных промышленных и инфраструктурных проектов, среди которых модернизация важнейших автотрасс, строительство стратегически важной для Киргизии ЛЭП Датка - Кемин, двух нефтеперерабатывающих заводов и т.д. В-третьих, в республике традиционно слаба центральная власть, зато различные западные неправительственные организации и фонды пустили здесь крепкие корни, что облегчает возможность втягивания Бишкека в инициируемые за рубежом авантюры.



Фабрика подделок



И действительно, едва раздались первые залпы китайско-американской торговой войны, как в Киргизии стала раскручиваться антикитайская истерия. Ее "застрельщиками" стали филиалы западных СМИ (например, "Азаттык" - местная служба "Радио Свобода"), а также связанные с зарубежными НПО общественные деятели. В качестве объектов для атаки выбраны две темы: якобы угрожающая суверенитету республики "экономическая экспансия" КНР и проводимые в Китае "этнические чистки".



В первом случае обывателя пугают ростом задолженности Бишкека, ловко смешивая реальные факты с откровенной ложью. Долг Киргизии перед Китаем в последние годы вырос, но вовсе не до критических размеров. Из общей суммы внешнего долга 3,8 миллиарда долларов на долю КНР приходится 1,7 миллиарда. Причем выданные Пекином кредиты пошли не на сомнительные финансовые программы - как помощь от Международного валютного фонда и других доноров, а на конкретные проекты, способные принести стране реальную пользу. Однако в антикитайских публикациях эти факты старательно замалчиваются. Вместо них выдаются обыкновенные "утки". Утверждается, например, что в случае невыплаты кредитов Киргизия должна будет отдать Китаю часть своей территории.



Вторая группа измышлений связана с так называемыми лагерями перевоспитания в СУАР. За последний год вал публикаций о них буквально захлестнул западные СМИ, и каждая новая статья или телесюжет приводили все более жуткие подробности. Если верить этим сообщениям, сотни тысяч граждан мусульманского вероисповедания - в основном уйгуры - брошены в концлагеря, где их подвергают пыткам и заставляют отрекаться от религии предков. В Киргизии для большей "остроты восприятия" упор был сделан на преследование граждан киргизской национальности. Тут же появились люди, заявляющие, что их родственники в Китае были арестованы или просто перестали выходить на связь.



Как водится, ситуация перевернута с ног на голову. Чтобы донести до мира истинное положение дел, власти КНР организовали серию туров для работников аккредитованных в стране дипломатических миссий (в их числе оказались работники киргизского посольства) и журналистов ряда СМИ. Посетив несколько городов, гости побывали и в функционирующих мечетях, и в Исламском институте, где готовят мусульманских священнослужителей, и в пресловутых "лагерях перевоспитания". Там они смогли лично убедиться в том, что все "ужасы" данных мест - не более чем плоды больной фантазии. Как уже неоднократно объясняли в Пекине, речь идет о центрах профессионального образования и переподготовки, где содержатся люди, совершившие мелкие правонарушения и уличенные в симпатиях к экстремистским идеям. Здесь им помогают овладеть профессией (швей, поваров, парикмахеров, работников лесного хозяйства и т.д.), обучают китайскому языку, знакомят с законодательством страны. Или, проще говоря, адаптируют к нормальной жизни.



По словам председателя правительства СУАР Шохрата Закира (к слову, уйгура по национальности), целей у подобных центров две. С одной стороны, профилактика терроризма и распространения экстремистской идеологии. С другой - стимулирование людей к повышению уровня своего образования и культуры и к овладению профессиями. При этом условия пребывания там вполне приемлемы и никакой изоляции нет в помине: на выходные учащихся отпускают домой, в остальные дни они могут покинуть центр по уважительным причинам. Наконец, байками являются и размеры подобных заведений. В самом крупном из них, расположенном в Кашгаре, проходят обучение две тысячи человек, остальные десять центров - намного меньше.



В объективе "теневого ЦРУ"



Таким образом, "достоверность" антикитайских поделок лежит на поверхности - как и задачи, ради которых они фабрикуются. Перед нами - четко продуманная глобальная стратегия, задействовавшая все политические и информационные возможности Соединенных Штатов. Вот, например, о чем не так давно заявил вице-президент США Майк Пенс: "Китай использует так называемую долговую дипломатию, чтобы расширить свое влияние. Сейчас эта страна предлагает инфраструктурные кредиты на сотни миллиардов долларов правительствам по всему миру: от Азии и Африки до Европы и даже Латинской Америки. Однако условия этих кредитов в лучшем случае сомнительны, а основная выгода достается преимущественно самому Китаю".



А в декабре перед американским конгрессом выступила некая Мехригуль Турсун, рассказавшая о перенесенных ею нечеловеческих пытках в китайском "лагере перевоспитания". Заслуживающих внимания доказательств, само собой, представлено не было. Непонятно также и то, почему женщину так легко выпустили из КНР…



На этих примерах видно, что американская пропаганда не заботится о разнообразии своих сюжетов, больше беспокоясь об их максимальном распространении. В случае с Киргизией ей удалось добиться неплохих результатов. 20 декабря около полусотни митинговавших собрались у здания китайского посольства в Бишкеке. 7 января более крупная акция прошла на центральной площади столицы, после чего ее участники двинулись к комплексу зданий Киргизской общественной телерадиокорпорации и потребовали предоставить им эфир.



В обоих случаях манифестанты требовали депортировать из страны нелегально находящихся в ней граждан КНР (при этом говорилось о десятках тысяч человек), проверить все случаи предоставления выходцам из Китая киргизского гражданства и прекратить преследования киргизов в самой Поднебесной. В выражениях участники митингов не стеснялись. На плакатах можно было прочитать лозунги "Нет - китайскому фашизму!", а на видеозаписях отчетливо слышны призывы "Китайцы, вон!".



В ситуацию был вынужден вмешаться президент. 9 января Сооронбай Жээнбеков обвинил неназванные им "внутренние силы" в попытках "политизировать вопрос". "Мы следим за действиями тех, кто желает испортить наши международные отношения и нанести урон стабильности в стране. Они понесут наказание в рамках законодательства", - пообещал он. В тот же день правительство обнародовало цифры, согласно которым в 2018 году в Киргизию въехали 35,2 тысячи граждан КНР, а выехали обратно 34,5 тысячи. Что касается киргизского гражданства, то за последние девять лет его получили всего 268 выходцев из соседней страны, причем только шесть из них - этнические китайцы.



Однако попытки провокаций не прекращаются. По социальным сетям и мессенджерам распространяются призывы выходить на новые митинги. Выступления в Киргизии оказались в центре внимания западных СМИ, которые иллюстрируют ими "всеобщее недовольство политикой КНР". 10 января статью с говорящим названием "Киргизия: важность антикитайского протеста в Центральной Азии" разместила на своем сайте американская разведывательно-аналитическая компания "Стратфор", известная как "теневое ЦРУ". В ней подробно описываются антикитайские акции и утверждается, что они "указывают на растущее сопротивление китайской экспансии, развитию экономических связей и общему геополитическому влиянию Пекина в Центральной Азии". "Антикитайские демонстрации и активность в социальных сетях будет нарастать, поскольку Китай продолжает расширять свое экономическое присутствие в Киргизии. Это в свою очередь может негативно отразиться на планах Пекина по инвестированию средств и реализации инфраструктурных проектов в данной стране и в других государствах Центральной Азии", - предупреждают авторы статьи.



Учитывая статус издания, можно не сомневаться, что это не простое предположение, а конкретный план действий. Выбрав Киргизию в качестве "слабого звена" окружающих Китай стран, США приложат максимум усилий для разжигания здесь ненависти и вражды.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547722800

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