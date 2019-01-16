Майдан ничему не научил Украину: она уже любит выдуманного президента, - Н.Берг

14:01 17.01.2019

Майдан ничему не научил Украину: она уже любит выдуманного президента



Нюра Н. Берг



На днях в Киеве случилась попытка рейдерского захвата. Событие не заслуживало бы внимания, если бы в центре скандала не стоял кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский - новое воплощение упований украинцев на доброго, справедливого и сферически бескорыстного царя.



Кратко фабула происшествия в изложении СМИ: пан Зеленский в сопровождении четырех нарядов полицейских ворвался в офис в центре Киева и попытался его захватить. Вокруг имеет место довольно мутная история со сменой собственника, но самое интересное, что в результате ряда манипуляций помещение площадью 362 метра было сдано Зеленским в аренду национальной полиции за три гривны (семь рублей), что похоже на взятку за оказанные или предполагаемые услуги.



Между тем опубликованные на днях рейтинги кандидатов на пост президента Украины подтвердили тенденцию, оформившуюся еще летом прошлого года: Порошенко по-прежнему уступает минимум троим претендентам и не может рассчитывать на призовое место. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко, вторую и третью позицию делят бывший функционер Партии регионов и оппозиционер в нынешнем парламенте Юрий Бойко с собственно Зеленским. Г-на Зеленского принято рекомендовать в СМИ как "комика", что, воля ваша, является либо серьезной ошибкой, либо рассчитанным политтехнологическим ходом.



Напомним, что буквально за несколько минут до наступления нового года на канале "1+1", принадлежащем беглому олигарху Коломойскому, актер Зеленский объявил о своем выдвижении, причем менеджмент канала ради этого даже отодвинул в эфире поздравления президента. Собственно, никто и до этого объявления не сомневался в том, что актер будет воевать за украинский трон. Еще летом в социальных сетях высадился десант вновь рекрутированных ботов со здравицами в честь нанимателя и организованными атаками на аккаунты его критиков, что на Украине всегда является гарантированным маркером начала избирательной кампании. Мало того, аккурат на март анонсирован выход третьего сезона комедийного сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл роль честного, как гаишник из "Нашей Раши", президента Украины. Идея, прямо скажем, прагматична до гениальности, поскольку тратиться на избирательную кампанию нашему кандидату и вовсе не нужно.



И здесь самое время вернуться к вопросу о политтехнологиях. Ибо этот сериал может и должен стать учебным пособием, как технично обработать зрителя-избирателя с помощью серии нехитрых, но тщательно рассчитанных уловок, возбуждающих все его политические точки G без исключения. Речь идет о плоском, пошлом, лапидарном популизме - то есть о безотказном инструменте украинской политики.



Учтено все, и прежде всего глубокий инфантилизм избирателя, чью веру в чудо, доброго царя и бескорыстную любовь мирового сообщества не может поколебать никакая реальность.



Кратко фабула. Скромный школьный учитель Голобородько в исполнении Зеленского, чью пламенную патриотическую речь ученики разместили на YouTube, почему-то вызывает к себе мгновенный массовый прилив доверия, хотя чем-чем, а пафосными текстами украинцев не удивить. Тем не менее щедрые народные пожертвования, позволившие учителю участвовать в президентских выборах, и колоссальный энтузиазм избирателей приводят Голобородько к победе, что называется, в одну калитку. Избранный президент не имеет никакой команды и представлений о государственном менеджменте. Но тут же приступает к революционным преобразованиям, разумеется, отказавшись от личного транспорта, охраны, резиденции и каких бы ни было президентских привилегий. Для коренных реформ новый президент ничтоже сумняшеся призывает на должности бывших одноклассников и бывшую жену. Среди них можно проводить соревнования на приз "тупой и еще тупее", но это совершенно не смущает ни президента, ни зрителей, в глубине души уверенных, что каждая кухарка таки может управлять государством, так почему бы и не одноклассники. Третьеразрядный актер с интеллектом табуретки становится министром иностранных дел, жена - банковский клерк - главой Нацбанка и далее по списку. Так электорату дают понять, что малообразованные и плохо воспитанные недоумки вполне справятся с управлением. Поскольку лучше всех в политике разбираются "таксисты и маникюрши", их приязнь к сериалу и электоральная любовь к главному герою вполне объяснима.



Зеленский имеет хорошие шансы выиграть президентские выборы, если, конечно, кураторы не будут против. Из всех кандидатов он, пожалуй, самый опасный. Его личное обаяние и артистизм заставляют даже вполне разумных людей забывать, что перед ними циничный манипулятор, поддержавший в свое время карательную операцию в Донбассе и словом, и делом.



Его политический хозяин использует своего придворного комика расчетливо и точно, но актерские ужимки талантливого лицедея позволяют обывателям вытеснить воспоминания о том, что именно Коломойский был продюсером сожжения людей в Одессе и отжима денег со счетов десятков тысяч донбасских вкладчиков его банка. Что именно он учредил сайт "Миротворец" и премию в десять тысяч долларов за каждого переданного СБУ "зеленого человечка".



…Зрителям свойственно отождествлять актера с героем, роль которого он играет. Сегодня избиратель искренне уверен, что Зеленский именно тот, кого он ждет: честный, простой, радеющий об их благе слуга народа.



Катастрофические последствия Майдана так и не добавили политическим украинцам взрослости.