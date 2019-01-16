Казахстан – экономический лидер в ЦА или колосс на глиняных ногах?

14:04 17.01.2019 Казахстан – экономический лидер в ЦА или колосс на глиняных ногах?



В Казахстане сложилось устойчивое мнение, что именно наша республика является экономическим лидером в Центральной Азии, что наши соседи серьезно от нас отстали и не смогут в ближайшей перспективе составить нам конкуренцию. Но так ли это на самом деле?



Хотя во всевозможных международных рейтингах, оценивающих уровень национальных экономик, Казахстан по-прежнему располагается выше, нежели другие страны ЦА, общественность все чаще подвергает сомнению его лидерство. И, увы, небезосновательно. Мы, и это уже очевидно, пожинаем сегодня плоды прошлых промахов, вызванных так и не состоявшейся диверсификацией, сохранением сырьевой зависимости и "ручным управлением" экономикой, которое, как показывает опыт, не всегда оправданно, а порой и вовсе губительно. А падение цен на энергоресурсы лишь обострило существующие проблемы.



А в это время экономики наших южных соседей растут. Кыргызстан, хоть и остается одной из беднейших стран региона, активно развивает легкую промышленность, на практике доказывая, что это вполне возможно (тогда как мы находим кучу причин в оправдание своего неумения, а фактически нежелания наладить производство одежды и обуви). Очень много в последнее время говорят и пишут об экономическом подъеме в Узбекистане. Зарубежные инвесторы слетаются в эту страну как рыба на нерест, а на ее экономической карте постоянно появляются все новые и новые производства, аналогов которым нет во всем регионе. Взять, к примеру, Устюртский газохимический комплекс, сданный в эксплуатацию чуть больше двух лет назад. В этом году он выйдет на проектную мощность и даст импульс развитию узбекской экономики.



Из уст аналитиков все чаще звучит мнение, что наш ближайший сосед уже готов на равных конкурировать с нами. Мало того, по некоторым прогнозам, через несколько лет он не только догонит, но и перегонит Казахстан. И все чаще заявления о неоспоримом экономическом лидерстве нашей страны в Центральной Азии представляются не соответствующими действительности.



Чтобы расставить точки над i, мы обратились к экспертам со следующими вопросами:



1. Как вы оцениваете уровень экономического развития Казахстана относительно других республик ЦА? Что можно отнести к его несомненным плюсам, а что – к явным минусам?



2. Какие вызовы и угрозы сегодня наиболее актуальны для казахстанской экономики?



Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners: "Ближайшим конкурентом является Узбекистан"



- В настоящее время Казахстан имеет серьезные конкурентные преимущества в сравнении с Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Таджикистаном. Что касается несомненных плюсов, то это, во-первых, наличие больших запасов углеводородного сырья: по объемам добычи нефти Казахстан является признанным лидером в Центральной Азии. Во-вторых, он заметно опережает соседей в производстве электрической энергии, причем ему удалось успешно сбалансировать ее избыток на севере страны путем строительства мощных высоковольтных линий для покрытия дефицита в южных областях. В-третьих, благодаря выгодному географическому положению Казахстан наращивает свой транзитный потенциал, и сегодня наблюдается рост объемов контейнерных перевозок через территорию республики. В-четвертых, он является региональным лидером в развитии металлургии. В-пятых, именно на Казахстан приходится основная доля суммарного объема ВВП центральноазиатского региона. И хотя экономика РК остается уязвимой в плане сильной привязанности к мировым ценам на сырье и энергоресурсы, в рейтинге Всемирного банка она располагается выше, чем экономики других стран ЦА.



Ближайшим конкурентом для Казахстана в Центральной Азии является Узбекистан. На протяжении ряда лет реальный рост ВВП Узбекистана был опережающим в регионе. Серьезную поддержку развитию ее экономики оказывает наличие запасов природного газа, который экспортируется в Китай. Исторически конкурентными преимуществами этой страны были производство и экспорт хлопка. Кроме того, она располагает мощной минерально-сырьевой базой. Например, хорошие показатели у нее в добыче золота. Плюс к этому Узбекистан имеет наиболее развитую в ЦА автомобилестроительную и авиационную промышленность, а благоприятные климатические условия позволяют производить разнообразную сельскохозяйственную продукцию.



Суммируя все эти плюсы, можно сказать, что Узбекистан имеет хорошие перспективы с точки зрения своего экономического развития. Немаловажным является и тот факт, что его население (около 33-х миллионов, или почти столько же, сколько в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане, вместе взятых) – самое многочисленное в регионе, что делает рынок этой страны привлекательным. В минувшем году к Узбекистану уже стали проявлять повышенный интерес крупные инвесторы. Дополнительные резервы роста его экономики связаны с развитием туристического потенциала: страна располагает уникальными объектами культурного наследия.



Словом, уже в ближайшее десятилетие Узбекистан может занять лидирующее положение в Центральной Азии. Чего не скажешь о Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане, которым трудно конкурировать с Казахстаном. Это обусловлено ограниченной емкостью внутренних рынков этих стран и гораздо меньшим потенциалом собственной минерально-сырьевой базы. Правда, следует отметить, что Туркменистан располагает огромными запасами природного газа, и если ими правильно распорядиться, то это может стать хорошей основой для серьезного экономического роста.



2. В обозримой перспективе основные риски для казахстанской экономики будут связаны с внешними факторами. Прогнозный баланс мирового спроса и предложения свидетельствует о постепенном увеличении глобального предложения на нефтяном рынке. Ожидаются низкие цены на сырьевые товары. В таких условиях Казахстану важно ускорить индустриализацию своей экономики и развивать сельское хозяйство на основе современных технологий. Например, север страны имеет потенциал расширения производства зерна сильных сортов и муки.



В целом эксперты отмечают, что недостаточная интеграция стран Центральной Азии в глобальную торговлю будет препятствовать ускоренному экономическому развитию региона. Сохраняются торговые барьеры, есть проблемы с инфраструктурой, отсутствует выход к внешним морским коммуникациям.



Марк Гойхман, ведущий аналитик группы компаний TeleTrade: "Казахстан выглядит предпочтительнее других стран региона"



- Для сравнения уровней экономического развития разных стран обычно используют такой подход, как сопоставление ВВП на душу населения и темпов его роста. С этой точки зрения Казахстан выглядит предпочтительнее других стран Центральной Азии. На 2017 год (последние из опубликованных данных Всемирного банка) ВВП на одного человека составлял следующие величины: Казахстан - 8837 USD, Туркменистан – 7356 USD, Монголия – 3735 USD, Узбекистан – 1504 USD, Кыргызстан – 1220 USD, Таджикистан – 801 USD. Согласно прогнозу Министерства национальной экономики РК, данный показатель в Казахстане в начавшемся году достигнет 10 000 USD.



При этом по темпам роста ВВП Казахстан не является лидером, что, впрочем, обычно для более развитой экономики. Изменение ВВП в 2017 году составило: Казахстан – 4 процента, Узбекистан – 5,3, Кыргызстан – 4,6, Туркменистан – 6,5, Монголия – 5,9, Таджикистан – 7. В прошлом году Казахстан показал 4,1 процента роста ВВП (по предварительным данным Министерства национальной экономики РК).



Преимуществом казахстанской экономики является грамотное использование естественных факторов – запасов энергетического сырья, выгодного транзитного расположения на пути между Азией, Дальним Востоком и Европой, больших сельхозугодий и т.д. На этой основе развивается мощный производственный, сельскохозяйственный и транспортный комплекс.



2.Недостатки экономики, по известному выражению, во многом являются продолжением достоинств. Это, прежде всего, сырьевая направленность, что увеличивает зависимость от мировой конъюнктуры рынков, не обеспечивает достаточную долю продукции высокого передела в ВВП. Кроме того, существенным недостатком можно назвать наследие кризиса последних лет – достаточно слабую банковскую систему.



Екатерина Серединская, генеральный директор компании ARUM Capital: "Казахстан смог воспользоваться всем спектром своих преимуществ"



- Объяснить лидерство Казахстана довольно просто: невзирая на все существующие проблемы, которые, к слову, характерны для всего СНГ, государству удалось создать необходимые предпосылки для устойчивого роста. Безусловно, стране повезло с ресурсами, но у нас есть пример невероятно богатого сырьем Туркменистана, где в отсутствие свободного рынка и "прозрачности" удается поддерживать лишь иллюзию благополучия. Таким образом, благодаря активной внешней политике и открытости для инвесторов Казахстан смог в полной степени воспользоваться всем спектром преимуществ, которые дает новый строй, и вырваться в лидеры региона.



Как показывают результаты 2018 года, экономика развивается неплохими темпами вопреки достаточно негативному внешнему фону. В первую очередь, благодаря крупным инвестициям в основной капитал, чей объем вырос на 20 процентов за прошлый год.



2. Пожалуй, главными проблемами можно назвать высокую инфляцию и кризис в банковской сфере, который, по сути, тянется с 2008 года. Тем не менее, ухудшения ситуации в ближайшее время произойти не должно: правительство приняло целый ряд мер, направленных на усиление регулирования финансовых организаций, что, как показывает международная практика, должно способствовать улучшению дел в отрасли. Источник - Camonitor.kz

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