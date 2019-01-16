Эпоха недоразвитых политиков. Минздрав Украины объяснил...

14:06 17.01.2019 Эпоха недоразвитых политиков



Минздрав Украины объяснил, почему "майданная" власть смотрится так убого



Иностранец в Киеве просит прохожего помочь:

- Как будет по-украински "У нас в стране демократия, свобода, верховенство права"?

- Никак…



Опохмелились украинцы после Нового года, а в стране - выборы! Очередное убожество… бр-р-р… торжество демократии. Так сказать, высшая фаза. Можно воочию убедиться, какую, без бутылки говоря, Европу построили за пять постмайданных лет, пишет фельетонист украинского еженедельника "2000" Критикан Политиканов.



"Пока еще президент" Порошенко не преминул схохмить на фоне праздников: призвал других кандидатов быть такими же честными, как он сам. Угу. В своем воззвании Петр Алексеевич указал на необходимость быть честными, чтить демократию, уважать права и свободы граждан - так, как он чертит и унижает… бр-р-р… чтит и уважает. "Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 г. мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером… Мы должны совместно защитить украинские выборы от гибридных вызовов!" - подчеркнул президент.



Мы с мужиками не преминули поднять по стакану за циничные… виноват… ценностные установки "гаранта". Тем более выборы с первого же дня и начались именно с установления высокого стандарта свободного и честного волеизъявления - с закрытия всех избирательных участков в России. Сколько там украинцев? Три миллиона минимум? Вот все эти три миллиона граждан Украины в один момент были лишены своего конституционного права, обозначенного в ст. 38 Основного Закона: "Граждане имеют право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления".



ЦИК, конечно, позабавилась над гражданами… простите… позаботилась о гражданах (во!), которые пребывают в России: они смогут проголосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии. Угу. Нашему Ваське даже бородатый анекдот припомнился про баню и раздевалку через дорогу. Он даже заспорил: какой анекдот смешнее - тот бородатый, или новый от Центризбиркома им. Порошенко?



Наш поллитролог и свою варежку разинул. Мол, Порошенко вполне отдает себе отчет, что эти три миллиона граждан, которых "проевропейские реформы" вынудили искать заработок в России, никогда за действующего президента не проголосуют - поэтому их и лишили возможности волеизъявиться. Впервые в истории значительная часть избирателей оказались дискриминированы по территориальному принципу. Или эти три миллиона избирателей будут чартерами возить в Финляндию да Грузию на избирательные участки? И у "гаранта" еще хватает наглости призывать кого-то быть честными, чтить демократию и уважать права граждан… В общем, пришлось мне заткнуть этого провокатора, пока он не договорился до того, что выборы при попустительстве "гаранта" сфальсифицированы с первого же дня избирательной кампании.



Тем более что глава МИД Климкин чисто конкретно разъяснил: закрытие избирательных участков в России - это в интересах самих же украинских граждан. Ну, тех самых, которых лишили их конституционного избирательного права. "Проводить выборы на территории страны - агрессора и оккупанта является априори очень проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно… Надо быть неизлечимо наивным, чтобы поверить, что ФСБ и другие российские институты не станут влиять на украинские выборы на своей собственной территории… Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будет устроено опасных провокаций. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и, в конце концов, сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примет участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - попаясничал… бр-р-р… пояснил Климкин.



Да, уважаемые, это не предвыборные манипуляции власти во имя спасения… этого… в общем, сами знаете - кого. Это защита от репрессий ФСБ! Мы только с мужиками не поняли: а как Климкин намерен защитить от репрессий тех, кто поедет голосовать в Грузию, Финляндию и Казахстан? Ведь эти лица засветятся еще сильнее. Но, видимо, для них будут разработаны легенды. Окажется такой человек в застенках ФСБ, станут его пытать - "зачем, мол, в день голосования на Украине летал в Грузию?" А он в ответ: "За мандаринами! Вот у меня и чеки есть. Слава Украине! Смерть ворогам!"… Так будет одержана очередная интеллектуальная победа над агрессивным агрессором.



В рамках своей честной и чистой избирательной кампании Порошенко запланировал и большой гастрольный томос-тур по городам и весям Украины. Начало - 11 января в Луцке. Журналист канала "1+1" Александр Дубинский опубликовал в соцсетях скан распоряжения главы Волынской ОГА (областной государственной администрации) Игоря Савченко относительно обеспечения массовки для выступления Петра Порошенко. Предписано со всех районов Волынской области свезти определенное количество лиц (всего 2420 человек) на театральный майдан Луцка для участия в "празднично-обрядовом действе". Списки лиц надлежит формировать из "местной культурной и политической элиты, участников АТО, депутатов местных советов в количестве согласно приложений".



Но это же не противозаконное использование админресурса, верно? Я так понимаю, что это и есть та, грубо говоря, демократическая и свободная Европа, в которую нас ведет Петр Алексеевич? Свободные граждане свободной страны - "в количестве согласно приложений" - свободно собираются для вынужденного… бр-р-р. непринужденного общения с президентом. Наш поллитролог пытался было умничать - дескать, если бы на подобном поймали Макрона, Меркель, Мэй или любого другого лидера цивилизованной страны, это был бы последний день его пребывания во власти. Но мы на эти инсинуации внимания обращать не станем. С нетерпением ждем выступлений Петра Алексеевича перед бодробыдло согнавшимися… неразборчиво в стенограмме… ага, добровольно собравшимися (во!). Он им и томос покажет, и о демократии расскажет, и поздравит с тем, что после "революции достоинства" они стали свободными европейцами.



Всучение… бр-р-р… вручение томоса - это отдельная песня. Особенно всех впечатлило присутствие рядом с официальными лицами Украины Александра Петровского, он же Налекрешвили, он же "Нарик". Ну, это тот самый, о котором Юрий Луценко в свою бытность главой МВД рассказывал: "Петровский, известный в определенных кругах под именем „Нарик", проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена". Несмотря на рапорты Луценко о разгроме ОПГ "Нарика", уже в 2015 году глава СБУ Василий Грицак на своем брифинге заявлял, что Петровский-Налекрешвили входил в ОПГ арестованного на тот момент Геннадия Корбана. "Для чего был нужен этот фонд (Фонд обороны страны. - Ред.) лидерам ОПГ, в которую входили на тот момент Геннадий Олегович (Корбан. - Ред.) вместе с Хазаном, Кошляком, Налекрешвили - уголовное прозвище Нарик, Олийнык - вор в законе, так называемый Умка. Эта ОПГ специализировалась на похищении людей - назывались сегодня Сергей Рудык, Александр Величко. По материалам производств, по команде руководителей так называемые частные охранники Кошляка, вооруженные автоматами, совершали похищения, и давление оказывали на этих людей", - сообщал Грицак.



И вот этот Нарик вместе с Порошенко сподобили Украине томос. Пьяная слеза умиления так и просится. Ну, то есть, зело авторитетные люди решали вопросы автокефалии. Авторитетные. Конечно же, в хорошем смысле. Я так понимаю, Нарик скоро получит от президента воровскую… гангстерскую… уксус мне в стопку!.. высокую государственную (во!) награду.



Ну а Порошенко - не покраснев и глазом не моргнув - объявил, что томос "укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан". И добавил: "Я как президент гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина".



Такой бред!.. неразборчиво… ага, разобрал… Так и будет! Если сам Порошенко гарантирует. Тот самый, который гарантировал закончить войну в считанные дни, распродать свой бизнес, опустить доллар ниже 10 грн., обеспечить свободу слова и прочая и прочая. Все, что гарантирует Порошенко, низменно сдувается… тьфу ты!.. неизменно сбывается. Да, собственно, разве мы не видели, как уже в процессе получения томоса укреплялась религиозная свобода, упрочивался межконфессиональный мир, и расширялась свобода вероисповедания каждого гражданина! Только слепой всего этого не видел! СБУ не тащило священников "неправильного" патриархата на допросы, бандитские группировки не захватывали храмы, и, главное, сам президент - как и предписывает Конституция - держался в стороне от церковных вопросов. И если такой, без бутылки говоря, "гарант" чего-то там гарантирует - то, конечно, его слово вранье… бр-р-р… верное.



К слову заметить, к началу президентской кампании Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. Яременко провели опрос, в ходе которого у граждан поинтересовались - чего они больше всего ждут от будущего главы государства. Как оказалось, украинцы хотят, чтобы следующий президент был способен остановить войну (55,9%), поднять социальные стандарты (44,5%), обеспечить экономический рост (44,1%), побороть коррупцию (44%).



Вот, уважаемые, какие глупости волнуют людишек. А где "вера-мова"? А где Европа? А где НАТО? А где порошенковское "прощавай!" России?.. Наш поллитролог и от себя прокомментировал. Мол, темы, которые поднимает на щит Порошенко, совершенно не волнуют людей. То, на чем строит свою кампанию действующий гарант, совершенно не входит в приоритеты украинских граждан, которые не знают, чем кормить семьи и как расплатиться за постоянно растущие тарифы на коммуналку. В общем, полный неадекват! Ну т. е. не Порошенко, а поллитролог наш. Вовремя я его заткнул, а то бы он, пожалуй, заявил, что такого президента - занимающегося на своем посту чем угодно, кроме насущных проблем страны и народа, - надо гнать в шею, да поскорее. Но наш поллитролог ничего такого не сказал, ибо я твердо стоял на защите наших демократических завоеваний последних пяти лет и не позволил ему даже рот раскрыть.



Вообще избирательная кампания началась весело, я бы даже сказал - с причудами… или как сподручнее выразиться?.. с чудесами (так лучше). Например, к жене львовского мэра Садового снизошел Иисус. Угу. Он-то и посоветовал ей отправить мужа на президентские выборы. О чем супруга Садового всем и поведала. Наш Васька заметил, что и у него часто явления бывают - если много выпьет. А вот наш поллитролог сподобил свою традиционную инсинуацию. Мол, а насчет уборки мусора во Львове Иисус, часом, ничего не говорил? Но это, конечно же, дешевая провокация, на которую мы с вами внимания обращать не станем.



Нардеп Леха Гончаренко пообещал привести форму к содержанию в том случае, если Владимир Зеленский выдвинется в президенты: "Я не верю, что Зеленский пойдет в президенты… Такого еще не было нигде в мире, чтобы человек, просто комик, зашел прямо со сцены в президентский кабинет. Я в это не верю и я готов даже поспорить в эфире: если Зеленский зарегистрируется и пойдет в президенты, то есть он снимет костюм клоуна, комика, и наденет костюм политика, то я готов к вам на передачу прийти, наоборот, в костюме клоуна, и все это увидят".



А Зеленский взял да и выдвинулся. Причем подменив на канале "1+1" своим новогодним обращением поздравление Порошенко. Провокаторы вроде нашего поллитролога отметили, что большой разницы от этой замены они не заметили. Но речь даже не об этом. Теперь публика ждет, когда Леха появится в костюме клоуна (тем более что ему не привыкать - вспомним перчатки от ОЗК, которые он напялил в здании ПАСЕ). Наш поллитролог уверен, что и многим другим украинским политикам костюм клоуна был бы к лицу. Но мы на эту инсинуацию внимания обращать не станем…



Газпромовские иерархи после строительства "Северного потока-2" готовы предоставить Украине полную газовую автокефалию.



По итогам 2018 г. транзит российского газа через территорию Украины снизился на 7,2% (на 6,7 млрд. кубов - до 86,8 млрд. кубов). Об этом сообщила компания "Укртрансгаз". И это "Северный поток-2" и "Турецкий поток" еще только строятся. А как будут запущены - так украинская независимость от российского газа выйдет на новый… этот самый… да не плинтус!.. новый уровень.



Благодаря унылым идиотам… виноват… умелым патриотам (конечно же!) из действующей власти успехи по части энергонезависимости достигли, говоря словами Порошенко, "унікальних", "фантастичних" и "невиданных" масштабов. И это чистая правда! Такого нет нигде! Только на Украине!



Первый заместитель директора ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Щуриков прокомментировал "здобутки" (достижения) власти: "К сожалению, сегодня политика государства, которой мы гордимся - наша так называемая энергонезависимость. Мы не покупаем русский газ… сегодня уже легла вся промышленность… газ на Украине самый дорогой в Европе, промышленность и население фактически заложники этой ситуации. Промышленность почувствовала это первой, заводы закрываются, работать не на чем. Сегодня невозможно предложить экономически обоснованный вариант работы химического предприятия".



По словам Щурикова, три года назад на предприятии работали 4000 человек, а теперь осталось около 2800. Т. е. более тысячи человек потеряли работу. "Всегда это было предприятие, куда стремились устроиться. Сегодня ситуация поменялась, по одной простой причине. У государства - политика „энергонезависимости". Мы не покупаем русский газ, покупаем в три раза дороже, гордимся этим и говорим „энергонезависимость". Мы неконкурентоспособны, потому что газ в Европе для предприятий 180 долл., а на Украине - 350 долл. Как мы можем быть конкурентны? Мы не можем быть конкурентны априори", - сказал он.



Вот это, я понимаю, реформы! Вот это, порошенко с гройсманом, сбросили с себя российское газовое ярмо!



Железнодорожное ярмо сбросили ничуть не хуже! Как все-таки провально… бр-р-р… правильно сделали украинские власти, когда в свое время запретили российский железнодорожный транзит по украинской территории. Ну, чтоб агрессор под видом какого-нибудь металлопроката не ввез на нашу территорию свои танковые дивизии. "Укрзалізниця" теперь распродает рельсы и колесные пары. Угу. На металлолом эту железную дорогу! На кой она нам! В Европу ж идем! Реформы реформим! На аукцион 11 января "Укрзалізниця" выставила три крупных лота металлолома в десятки тысяч тонн, за который компания намерена выручить не менее 255 млн. грн., - 8 тыс. тонн колес и колесных пар от вагонов, 16 тыс. тонн рельсов, а также 12,6 тыс. тонн деталей вагонов.



А сколько ненужных рельсов и колесных пар можно будет пустить с молотка под видом металлолома, если еще и пассажирское сообщение с Россией прекратить! Гиперлупообразный министр инфраструктуры Омелян в который раз напомнил о необходимости разорвать пассажирское железнодорожное сообщение Украины с РФ. Угу. Как говорится, кто о чем, а вшивый о бане. "Действительно, мы инициировали прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Пока что этот вопрос не финализирован на уровне Кабмина. Тем не менее, благодаря усилиям Министерства инфраструктуры, „Укрзалізниці" в 2018 году мы впервые получили намного больший поток пассажиров в западном направлении, чем в восточном", - рассказал Омелян в эфире телеканала ZIK.



Омелян Гиперлупович добавил, что количество поездок граждан Украины на железнодорожном транспорте в Российскую Федерацию "неумолимо сокращается". "Поэтому оно будет прекращено так или иначе - либо решением правительства, либо по факту никто не будет ездить", - отметил он. Я ж и говорю: надо рельсы разобрать, которые в Россию ведут! И продать на металлолом. И бюджету доход, и сотрудникам ведомства Омеляна премия. И главное, украинских людишек научим евроинтеграцию любить. А то им власть и так и эдак объясняет - мол, сидите дома без работы и без денег, а они все равно прут и прут в эту Россию. Ну никакой демократической сознательности!



- На Украине права человека надежно защищены!



- Толстыми тюремными стенами, крепкими засовами и бдительными надзирателями…



Глава Хренституци… простите… Конституционного (во!) Суда Станислав Шевчук не заметил ни нарушения прав русскоязычных граждан Украины, ни статьи 10 Основного Закона в решениях ряда областных советов Западной Украины о запрете использования русского языка в публичной сфере. "Я не вижу никакого ущемления прав русскоязычных, у нас демократия. Молодая демократия со своими проблемами, но с Россией не сравнить, где явно авторитарный режим", - отметил пан Шевчук.



Наш поллитролог не преминул поинтересоваться. Дескать, а в каком российском регионе было запрещено использование того или иного языка в публичной сфере? И каким боком вообще "авторитарный режим" в России к проблемам нашей молодой, без бутылки говоря, демократии? Даже если согласиться с Шевчуком, что в России "явно авторитарный режим", - этот факт отменяет действие статьи 10 Конституции, гласящей, что на Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины"?.. Короче, полнейший дебилизм. Ну т. е. не со стороны главы КС, а со стакана нашего поллитролога. Ему бы только нашу молодую демократию опорочить.



В этом контексте интересны данные сервиса Google Trends относительно новогодних запросов украинцев в поисковике Google. Как оказалось, "Новый год" украинцы искали в три раза чаще, чем "Новий рік". Угу. На первых трех местах на Новый год оказались запросы украинцев именно на русском языке.



К Новому году неожиданный сюрприз сделала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. В соцсетях она выложила очередные советы украинцам, среди прочего - учить второй язык. Она отметила, что двуязычие положительно влияет на мозг: люди, которые общаются на двух языках, обладают большим количеством серого вещества в областях мозга, ответственных за внимание, концентрацию и память. Знание второго языка учит мозг лучше переключаться на другие задачи. Как человек "переключается" между двумя языковыми системами, так же этот навык переходит на другие виды задач.



"Мы учимся распознавать новые знаки, понимать и обсуждать новые значения и общаться в различных языковых системах. Эти упражнения тренируют мозг быстро принимать решения. Люди, которые говорят более чем на двух языках, могут снизить риск появления проблем с памятью. Чем больше языков вы знаете, тем меньше риски возникновения таких проблем. Более того, знание второго иностранного языка замедляет дегенеративные процессы в мозге для людей с болезнью Альцгеймера", - указала и. о. главы Минздрава.



Возможно, впервые наш общепит дружно поддержал пани Ульяну. Хотя она, скорее всего, под вторым языком имела в виду английский, но тут важен именно принцип двуязычия, положительно влияющий на мозговую функцию. По сути Супрун подтвердила, что лица, использующие как украинский, так и русский язык, обладают большим количеством серого вещества и легче справляются с разного рода задачами и вызовами.



С другой стороны, пани Ульяна фактически дала объяснение, почему нынешняя власть - демонстрирующая склонность к моноязычию - смотрится столь убого на фоне своих предшественников. Корреляции очевидны: чем меньше в последние пять лет становилось русского языка в публичной сфере - тем хуже шли дела в экономике, тем беднее становилось население. Мы-то ломали головы - отчего такой острый дефицит серого вещества у нынешних правителей? А дело, оказывается, в их языковой ограниченности, выливающейся в ограниченность умственную. Вот что значит нарушать 10-ю статью Конституции!



Так что, уважаемые украинцы, будьте аккуратны на предстоящих выборах - не проголосуйте за умственно куцых. По какому признаку их определять, вы теперь знаете. За то и выпили…



С растущим уважением к вам Критикан Политиканов.



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547723160

Новости Казахстана

- Мажилис одобрил ряд законопроектов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года №931

- Начато строительство объектов административно-делового и культурно-духовного центров г. Туркестан

- Кадровые перестановки

- Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе-ноябре 2018 года

- Количество управлений акимата Алматы сократится

- Исторические мифы: когда казахи были большими

- Акционеры АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" приняли решение о ребрендинге компании

- Евреи как фактор прогресса и деградации в "иудео-христианской" цивилизации

- Трагедия южнокорейского "Боинга": кто направил пассажирский самолет через границу СССР

