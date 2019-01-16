Катын-доллары. Соотечественницы как экспортный товар, - САМ

14:08 17.01.2019

Катын-доллары. Соотечественницы как экспортный товар



Мы уже как-то подспудно начинаем привыкать к тому, что маразм вокруг нас крепчает с каждым днем. Это касается многих сфер жизни, но особенно это бросается в глаза, когда речь заходит о проблемах морального свойства. Крайние формы этих проявлений касаются вопросов о месте и роли женщины в жизни общества. Уточним, что речь идет, прежде всего, о казахских женщинах.



В этом направлении даже появился своеобразный феномен, получивший название "уятмен". Так называют представителей мужской половины казахского социума, которые денно и нощно бдят, чтобы казахские женщины и девушки соответствовали нормам морали. Точнее, ИХ представлениям об этих самых нормах.



Помнится, один такой рьяный блюститель пытался прикрыть платком слишком вызывающие, с его точки зрения, формы девушки-памятника в Астане. Некоторое время спустя, он же начал клеймить небезызвестную Асель Баяндарову, опубликовавшую свои откровенные фото в социальных сетях. Правда, когда им организовали публичную встречу на одной из диалоговых площадок южной столицы, прыть его заметно поубавилась. Встреча прошла, говоря языком советского агитпропа, в доброжелательной и конструктивной атмосфере. То ли паренек сдулся, то ли обаяние А. Баяндаровой сказалось…



Но есть примеры и обратного порядка. Наверняка многие смотрели в Ютубе ролик, на котором некие агрессивные юноши казахской наружности атаковали молодую пару – девушку-казашку и молодого человека турецкой национальности. Последним не без труда, но все же удалось отбиться от наскоков своих ровесников. Причина нападок: как смеешь ты, казашка, гулять с иностранцем?!



Сценка явно отдавала неистребимым душком джингоизма и произвела довольно гнетущее впечатление. Все-таки, что ни говори, а на дворе XXI век. А если вспомнить, что с самых высоких трибун неоднократно декларируется о нашем намерении войти в когорту самых развитых стран мира, становится немного не по себе. Ведь это предполагает, помимо всего прочего, и соответствие цивилизованным формам и нормам организации внутренней жизни общества. А после просмотра оного ролика в этом плане появилось множество сомнений.



Можно, конечно, посмеяться, но вот недавно нашлись и более цивилизованные ревнители "чистоты нации". Некто Абзал Куспан, которого позиционируют как известного адвоката, предложил ввести налог для иностранных граждан, пожелавших жениться на наших девушках. При этом, как полагает автор данной идеи, можно убить сразу двух зайцев. Во-первых, сохраняется так называемая национальная идентичность. А во-вторых, укрепляется экономическая мощь государства. Согласитесь, оба аргумента обладают почти зубодробительной логикой.



Справедливости ради, следует заметить, что сама по себе идея не самая свежая. Как утверждается в той же публикации, в соседней с нами Туркмении аналогичный налог был введен еще 10 лет назад. Ну и что с того? У них там много чего есть странного с точки зрения логики здравого смысла. И что, теперь все начнем перенимать?



А вот в Кыргызстане с таким же предложением выступил председатель общественной организации "Эл жана мыйзам" Такен Молдакулов. Правда, "аппетит" у него оказался покруче, нежели у господина Куспана – 100 тысяч долларов. Возможно оттого, что в целом живут братья-киргизы несколько беднее нас. Но с другой стороны, аргументация его выглядит несколько цивилизованнее. Цитируем: "По мнению Молдакулова, за границей кыргызстанки не находятся под должной защитой. А после развода и вовсе оказываются на улице без средств на существование. "Подобным нововведением мы требуем ужесточения ответственности для иностранных граждан, поскольку права наших граждан всячески нарушаются. После развода их оставляют ни с чем, а при таких мерах этого можно избежать".



Согласитесь, позиция кыргызского активиста несколько отлична от исповедуемой нашими моралистами философии. И точка зрения казахстанских "уятменов" выглядит явно проигрышнее. Но вопрос вопросов заключается в другом: кому от этого легче?



Но вернемся к сути вопроса. Что нам предлагают на самом деле. Торговать нашими девушками и женщинами? Но это уже если не средневековье, то что-то очень приближенное к этому. А еще это табуирование частной жизни и ущемление конституционных прав гражданок Казахстана. Который, кстати говоря, попахивает чем-то вроде нацизма. Странно, что человек, имеющий высшее юридическое образование не понимает это. Или делает это сознательно. Тогда страну, где практикуют такие, с позволения сказать, юристы немного жалко. Особенно в плане будущности.



Очень хотелось бы, чтобы подобные частные инициативы воспринимались нашим обществом не более чем недоразумение. Хотя несколько настораживает, что с каждым днем таких несуразностей становится все больше и больше.



Однако это тема уже другого разговора…



Женский взгляд на эту тему



Понятие "общественный деятель" все больше обесценивается из-за самих общественных деятелей. Откуда в голове с высшим образованием возникают идеи о торговле людьми? Почему адвокат хочет экспортировать исключительно женщин?



Мы декларируем гендерное равенство, и, соответственно, вправе предложить продавать за рубеж и отечественных мужчин. Цену, разумеется, нужно увеличить, ведь мужчина в нашем обществе, с точки зрения некоторых радетелей морали, стоит на гораздо более высокой ступени развития, и, соответственно правилам ценообразования, стоить должен гораздо больше.



Например, 65 тысяч долларов за мужчину ростом до 165 см, 90 тысяч – за высокого 190-сантиметрового мужчину (его лучше кормили, к тому же продажа 190 см "чистого мяса" - это тоже халатное отношение "к будущему нашей нации"). Кстати, ценностная градация может быть связана не только с ростом, но и с некоторыми иными параметрами сугубо физиологического свойства…



Второй "дотошный" вопрос – на какие цели адвокат хочет направить будущую выручку в 50 тысяч долларов за экземпляр женского тела? Чуть не забыла – а во что будет оцениваться качества женской души? Все-таки субстанция особого порядка.