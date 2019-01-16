Без США Москва и Анкара развяжут войну за северную Сирию, - Заур Караев

14:10 17.01.2019

"Турки начнут войну с Россией, если уйдут американцы"



Без США Москва и Анкара развяжут войну за северную Сирию



Заур Караев



Пока Дональд Трамп пытается решить со своей командой вопрос возможного вывода американских военных из Сирии, другие ближневосточные игроки готовятся занять освободившееся место. Да, без Штатов тут создастся временный геополитический вакуум, который надо будет чем-то заполнить. Возможностей, на самом деле немного. В первую очередь, на ум приходит, конечно же, Россия.



Наша страна давно ввязалась в конфликт и так в нем увязла, что вряд ли в ближайшие годы нам удастся как-то выпутаться. Асад - наше все, и за счет него мы восстанавливаем давно утраченное влияние на всем Ближнем Востоке, не только в САР. Пока такой подход действует, ибо различными способами Москве удается добиваться определенных успехов в близлежащих странах. Например, теперь уже в большой зависимости от РФ находится Иран, и в Сирии его поведение во многом зависит от решений Кремля. Это было наглядно продемонстрировано недавними событиями по резкому сокращению персидского присутствия в арабской республике - под предлогом размещения С-300 некоторое число иранских баз было просто-напросто расформировано.



В Ираке у нас тоже есть определенные успехи - местные курды, объявившие о создании независимого Иракского Курдистана, охотно принимают российские компании и готовы сотрудничать с ними практически на любых условиях. Да и сам Багдад, невзирая ни на что, не раз предлагал российским чиновникам начать совместную кампанию против терроризма в Ираке. Приглашением никто не воспользовался, видимо, опасаясь сурового американского противодействия. Теперь же момент уже упущен, но в экономическом плане перед РФ все дороги открыты.



Вторым игроком, способным расширить свое влияние за счет ухода американцев является Турция. Тем более, она как раз и претендует на северную Сирию, ныне контролируемую США. Сложно точно сказать, какова главная цель Эрдогана. Вроде бы все очевидно - он хочет избавить себя и своих турецких единомышленников от угрозы со стороны довольно радикально настроенных курдских группировок. Речь о Рабочей партии Курдистана и Отрядах народной самообороны. И те, и другие, как бы кто к ним не относился, действительно так или иначе представляют угрозу для нынешнего турецкого государства.



Но есть большие подозрения, что господин Эрдоган всерьез взялся за Сирию с целью отхватить от нее кусочек-другой. Анкара уже и так присоединила Африн, частично Идлиб. Почему бы не продолжить с Манбиджем и другими частями Алеппо? Тем более, когда-то все это было территориями Османской империи.



В общем, без США российско-турецкие отношения могут зайти в кризис - есть вероятность, что стороны не договорятся по тому или иному вопросу, выясняя кому что достанется. Тем более недавно наш министр иностранных дел Лавров заявил, что лучшим вариантом для разрешения всех проблем станет передача северной Сирии под управление Дамаска. На пресс-конференции по итогам минувшего года он сказал следующее: "Мы убеждены, что оптимальным и единственным, по большому счету верным выходом является передача этих территорий под контроль сирийского правительства, сирийских вооруженных сил, сирийских административных структур".



Неплохой план, и, возможно, в нем и в самом деле есть решение всех проблем, но вряд ли что курды, что турки на это пойдут. Первые не хотят терять власть, а вторые не хотят упустить возможность заполучить эту самую власть. Для курдов сдача территорий равносильна отказу от тысячелетней мечты о собственном государстве, которого у них никогда не было, но сейчас они ближе всего к своей цели. А турки наконец сумели преодолеть десятки лет унизительной покорности перед западными союзниками в лице Европейского союза и США. Страна с такой историей не могла слишком долго быть послушным ягненком, тем более для тех, чьи предки когда-то тряслись от одного упоминания имени какого-нибудь турецкого султана. Вот Эрдоган и наплевал на ЕС, все его ценности и занялся самостоятельной политикой. И пока у него все получается. Так что, будучи на волне успеха, оставить Сирию будет как-то глупо. Что же ждет нас в этой ситуации?



Австралийский эксперт Ричард Фрэнк полагает, что демилитаризация Сирии - это хорошо, но в нынешних условиях вывод вооруженных сил США станет причиной усугубления конфликта. И наибольшая нагрузка ляжет как раз на РФ и Турцию.



- Тут важно понимать, что роль США не ограничивается войной с террористическими группировками. В условиях Сирии важно политическое урегулирование, и помощь стран с таким большим опытом, как у США, обычно бывает полезной. И все это время США в целом действовали успешно.



Например, за все эти годы не было серьезных столкновений между режимом и Демократическими силами. В Идлибе удалось достичь стабильности не без участия США, потому что многие оппозиционные группы в некоторой степени зависимы от Вашингтона, и именно после согласования с США они согласились примкнуть к создаваемому Турцией объединению идлибских сил. Но важнее всего то, что северные территории, контролируемые Демократическими силами, в безопасности. Эта не самая надежная безопасность, потому что Турция регулярно покушается на эти территории, но все эти столкновения не переросли в большой конфликт благодаря американскому присутствию.



"СП": - А если США уйдут окончательно, как обещают?



- Если США уйдут, под угрозой окажется не только демократическая оппозиция, но и вся Сирия, да и вообще регион. Проблема в том, что Турция непременно начнет военную операцию против тех групп оппозиции, которые она считает террористами. Россия, будучи лояльной по отношению к курдам, постарается сначала дипломатически остановить кровопролитие, но не будет вмешиваться. Потом же, когда не останется другого выбора, Россия и Иран введут свои силы в еще незанятые турецкой армией районы севера и востока. Со временем это приведет к ожесточенным спором по вопросам владения Алеппо, Раккой и, конечно же, Идлибом, которые, скорее всего, станут спорными территориями между Турцией и Сирией. И это будет очень опасная ситуация. Вряд ли кто-то об этом сейчас думает, но зачем кому-то риски войны между Россией и Турцией? А риски того, что Турция или Россия начнут конфликт, будут высокими, хотя сейчас тяжело себе это представить. Поэтому сейчас присутствие США по-прежнему необходимо, и мы надеемся, что Дональд Трамп проявит благоразумие.