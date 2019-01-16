 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экономика Кыргызстана - 2018. Когда прогнозы государства сбылись
14:12 17.01.2019

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

По итогам 2018-го можно констатировать, что экономика Кыргызстана выросла. Причем ровно на столько, на сколько предсказывал месяц назад министр экономики Олег Панкратов. Рост цен по результатам года остался минимальным.

Обещанные 3,5 процента

По итогам января - декабря 2018 года ВВП Кыргызстана достиг 557 миллиардов 113,3 миллиона сомов. По сравнению с 2017-м показатель вырос на 3,5 процента.

По данным Нацстаткома, достигнутый в 2018 году рост экономики обеспечили отрасли товарного производства (на 5,1 процента) и сфера услуг (на 2,1 процента).

По сравнению с ноябрем 2018-го в декабре ВВП вырос на 82 миллиарда 583,6 миллиона сомов.

Интересно, что по итогам года рост экономики одинаков как с учетом добычи золота на "Кумторе", так и без него. Без "Кумтора" ВВП Кыргызстана - 509 миллиардов 140,4 миллиона сомов.

Отметим, именно такой рост прогнозировал министр экономики Олег Панкратов.

"Мы еще в середине года говорили о трендах в экономике. О том, что с начала осени ситуация исправится. Наши прогнозы подтвердились. Мы ожидаем, что декабрь даст еще несколько процентных пунктов. Может быть, ВВП по итогам 2018 года вырастет на 3,5 процента", - заявлял 24.kg министр.

Добываем уголь, шьем одежду

Резкое увеличение добычи золота положительно отразилось не только на росте экономики в целом, но и на промышленности. По итогам 2018 года ей удалось не только удержать высокие темпы 2017-го, но и немного вырасти.

В 2018 году в Кыргызстане произвели промышленной продукции на 250 миллиардов 640,1 миллиона сомов, что на 5,4 процента больше показателя 2017-го.

По сравнению с ноябрем объемы промышленного производства выросли на 29 миллиардов 559,9 миллиона сомов.

Кроме того, в 2018 году в Кыргызстане выросло производство нефтепродуктов (на 8,9 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 4,7 процента), а также основных металлов (на 4,4 процента).

Но отмечено и падение производства по сравнению с 2017-м. Так, снизились производство машин и оборудования (на 36,5 процента), транспортных средств (на 18,1 процента) и добыча металлических руд (на 8,7 процента).

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства достиг 148 миллиардов 443,9 миллиона сомов с ростом в 7,3 процента.

Дорогие овощи, пшено и молоко

В течение 2018 года в Кыргызстане, по официальным данным, цены не росли, а падали. Но в последние месяцы года все изменилось и Нацстатком начал фиксировать инфляцию.

Например, в декабре 2018-го по сравнению с ноябрем потребительские цены и тарифы в целом по республике повысились на 0,7 процента. Наибольший их рост (1,4 процента) - на продукты и безалкогольные напитки.

В декабре 2018 года выросли цены на свежие овощи (на 11,3 процента), пшено (в 1,5 раза) и молоко разливное (на 4,9 процента). Цены на непродовольственные товары в декабре 2018-го по сравнению с ноябрем повысились на 0,2 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,1 процента.

Тарифы на услуги, оказываемые населению, в декабре практически не изменились. Повышение потребительских цен наблюдалось на всей территории республики за исключением Баткенской области (снижение цен на 0,5 процента). Наибольший рост потребительских цен (1,1 процента) - в Нарынской области.

Уровень инфляции в потребительском секторе в январе - декабре 2018 года составил 0,5 процента, что на 3,2 процента ниже, чем в 2017-м.

Сильнее всего подорожали табачные изделия (на 17,3 процента) и услуги (на 4,1 процента). Цены на непродовольственные товары повысились на 1,4 процента, алкогольные напитки - на 2,8 процента, тогда как цены на продукты и безалкогольные напитки, напротив, снизились на 2,6 процента.

В 2018 году снижение потребительских цен и тарифов зафиксировали в Баткенской (на 1,8 процента) и Чуйской (на 0,3 процента) областях, тогда как максимальный их рост (3,7 процента) отмечен в Нарынской области.

Где не растут зарплаты?

По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата в Кыргызстане по итогам 2018 года составила 15 тысяч 747 сомов. Это на 5,9 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Рост среднемесячной начисленной заработной платы наблюдался на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности за исключением гостиниц и ресторанов.

По итогам января - сентября 2018 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 654,77 сома, для людей трудоспособного возраста - 5 тысяч 20,364 сома.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547723520
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