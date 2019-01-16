Борьба бульдогов под ковром: Атамбаев пытается "съесть" Жээнбекова, - А.Муминов

14:16 17.01.2019 Борьба бульдогов под ковром: Атамбаев пытается "съесть" Жээнбекова



В прошлом году в соседнем с нами Кыргызстане обострилась политическая борьба. Ушедший с президентского поста Алмазбек Атамбаев, который, по предположениям экспертов, надеялся манипулировать своим ставленником и преемником Сооронбаем Жээнбековым, в итоге оказался с ним по разные стороны баррикад. Новый глава государства "зачистил" команду предшественника, отправив наиболее верных ему людей за решетку. А Атамбаев через подконтрольные ему телеканалы начал распространять компромат на Жээнбекова. Как считают эксперты, в начавшемся году их противостояние продолжится.



Импичмент не удался



Главным скандалом минувшего года в Кыргызстане стало появление документов, свидетельствующих о том, что Жээнбеков потратил на свою предвыборную кампанию значительно больше, чем это было объявлено официально. Он назвал цифру в 158 млн. сомов, однако в опубликованных данных указана сумма в 1 млрд. 170 млн. сомов, или около 24 млн. долларов США. Поэтому обнародовавший документ Нурбек Токтакунов, адвокат ныне опального и отправленного за решетку бывшего премьер-министра Сапара Исакова, заявил, что это повод для объявления импичмента действующему президенту. Но кроме файла в формате Excel с указанием сомнительных смет, противники Жээнбекова так и не смогли привести никаких доказательств того, что он потратил на кампанию больше денег, чем заявил. Вследствие чего вопрос об импичменте отпал сам собой.



В то же время Алмазбек Атамбаев через подконтрольный ему телеканал "Апрель" косвенно признал, что расходы Жээнбекова на выборы были не столь скромными, как утверждает сам нынешний президент. В интервью журналистам этого телеканала бывший глава государства открыто заявил, что не кыргызстанцы выбирали себе нового лидера, а его подарил им административный ресурс, так как на момент начала избирательной кампании рейтинг Жээнбекова составлял лишь 3%.



Чрезмерно агрессивные выпады против Жээнбекова не могли пройти для Атамбаева бесследно: парламент задумался над пересмотром закона о статусе неприкосновенности бывших президентов страны. Правда, пыл парламентариев быстро поутих, поскольку стало понятно, что и сам Жээнбеков по окончании срока может быть лишен этого статуса. Пока же у нынешней власти в борьбе с Атамбаевым есть козырь в виде возможности возбудить в его отношении уголовные дела и уже на этой основе лишить неприкосновенности. А найти повод, по мнению экспертов, вряд ли будет проблемой – можно расследовать, например, деятельность Атамбаева в период ошской трагедии: когда на юге страны произошли межэтнические столкновения.



Да и отправка за решетку почти всей команды экс-президента свидетельствует о том, что у новой власти есть возможность держать бывшего лидера страны на коротком поводке. Так, за связи с Атамбаевым уже поплатился экс-премьер Сапар Исаков, в отношении которого возбудили уголовное дело по обвинению в коррупции.



Негласное объявление Атамбаевым войны против Жээнбекова состоялось 31 марта минувшего года, когда прошел съезд подконтрольной экс-президенту партии СДПК. Выступая на нем, Атамбаев резко раскритиковал своего ставленника. В том числе он усомнился в способности нынешнего главы государства побороть кумовство (родной брат последнего, Асылбек, имеет депутатский мандат).



Еще в феврале 2018-го новый президент Кыргызстана заявил о начале непримиримой борьбы с коррупцией, которая, мол, будет вестись, невзирая на чины и звания. И так уж получилось, что первыми жертвами начавшейся кампании стали люди, приближенные к Атамбаеву. Поводом для их задержания стала крупная авария на ТЭЦ, которая произошла в самые лютые морозы зимы 2018 года. Жители столицы Кыргызстана поставили вопрос об ответственных за срыв отопительного сезона, а местные правоохранители быстро выяснили, что причиной аварии стала коррупция в ходе строительства ТЭЦ, вследствие чего объект был сдан в эксплуатацию без должного контроля.



Коррупция как предлог



История с ТЭЦ позволила Жээнбекову серьезно почистить политическое поле Кыргызстана. В течение короткого времени были отправлены за решетку два бывших премьер-министра - Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, бывший глава Таможенной службы и экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов, мэр Бишкека на тот момент Албек Ибраимов, депутат парламента Осмонбек Артыкбаев, бывший советник президента Икрамжан Илминянов.



Хотя противники Атамбаева назвали эти аресты политически мотивированными, большинство граждан страны приветствовало их, посчитав, что, возможно, политические мотивы и присутствовали, но, тем не менее, коррупционные преступления очевидны. Сразу после тех событий экспертное сообщество Кыргызстана заявило, что Жээнбеков избавился от покровительства Атамбаева и приступил к усилению собственной власти. Тогда как ранее многие политологи были убеждены, что он будет лишь марионеткой в руках Атамбаева и станет проводить выгодную для экс-президента политику.



Еще одним испытанием для Жээнбекова является история с Омурбеком Текебаевым, одним из старейших оппозиционных политиков, которого отправили за решетку аккурат во время старта избирательной кампании в Кыргызстане. По утверждениям правозащитников, он мог составить реальную конкуренцию Жээнбекову на выборах, поэтому его решили нейтрализовать, обвинив в мошенничестве и коррупции.



Атамбаев использует эту историю в своих целях, утверждая в многочисленных интервью, что Жээнбеков не хочет выпускать Текебаева на свободу из боязни получить в его лице серьезного политического конкурента. Но парадокс заключается в том, что именно Атамбаева называют тем человеком, по приказу которого известный оппозиционер был отправлен за решетку.



Подвергают критике Жээнбекова и за ситуацию вокруг человека, которого международные организации называют политзаключенным. Речь идет о лидере узбекской общины Азимжане Аскарове, отбывающем пожизненное заключение после событий в Оше. Кыргызские власти обвинили его в провоцировании межэтнических столкновений, однако правозащитники убеждены, что он стал "козлом отпущения". От Жээнбекова, как и ранее от Атамбаева, требуют освободить Аскарова - со специальным заявлением по этому поводу выступила даже ООН.



Под конец 2018 года противостояние бывшего и нынешнего президентов стало приобретать еще более публичный характер. Оба политика, используя лояльные к ним СМИ, дали программные интервью, в которых обвинили друг друга в отсутствии политической культуры и попытках узурпировать власть.



В частности, Жээнбеков признал, что Атамбаев пытался понукать им и превратить в своего карманного политика, чтобы решать личные вопросы. А через три дня на телеканале "Апрель" с почти полуторачасовым интервью выступил Атамбаев, который назвал борьбу своего преемника с коррупцией "показухой".



"По факту борьба с коррупцией снизилась в два раза, но при этом посажены невиновные люди. На самом деле сегодня идет показуха, видимость борьбы с коррупцией, но люди на это клюют, потому что "вот, премьеров посадили, тех посадили, других посадили". Но на самом-то деле сегодня снова рулят суперворы", - сказал Атамбаев.



По его утверждению, Кыргызстан вернулся к "бакиевским временам".



На внешнем фронте – хорошо, на внутреннем – не очень



По мнению Эльмиры Ногойбаевой (Бишкек), исследователя социально-политических процессов, пока достаточно трудно оценить фактически первый год правления Жээнбекова. С одной стороны, были громкие заявления и попытки борьбы с коррупцией, с другой, они не приобрели системного характера. На взгляд эксперта, не совсем понятна мотивация нынешней власти, двоякими оказались итоги первого жээнбековского года с точки зрения его отношений с оппозицией, имеют место попытки контролировать СМИ и независимых политиков.



В плюс действующему президенту Ногойбаева занесла внешнюю политику. От Атамбаева ему досталось не самое лучшее наследство, и Жээнбекову, например, нужно было за короткое время восстановить нормальные отношения с Казахстаном, сильно испортившиеся при его предшественнике. Эту задачу он смог решить. Другое важное направление – выстраивание диалога с Узбекистаном. Фактически впервые со времени Ошской трагедии лидеры двух стран сели за стол переговоров и наметили контуры двухстороннего сотрудничества.



Также эксперт напомнила о том, что Кыргызстану удалось добиться маленького дипломатического успеха, проведя в сентябре прошлого года саммит глав государств Тюркского совета после трехлетнего перерыва. Это стало возможным благодаря в том числе нормализации отношений между Бишкеком и Анкарой. Эти отношения осложнились после ряда заявлений экс-президента Алмазбека Атамбаева в связи с инцидентом с российским самолетом (который сбили турецкие военные) в Сирии.



В целом эксперт считает, что внешнеполитические инициативы Жээнбекова оказались успешными и были поддержаны кыргызстанцами, тогда как на внутреннем "фронте" растет раздражение, вызванное политическими интригами на фоне общей неопределенности.



Теперь что касается экономики. Искендер Шаршеев, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и председатель Комитета по поддержке иностранного бизнеса при ТПП Кыргызстана, оценивает минувший год как успешный. По его словам, новой власти удалось переломить негативные тенденции в экономике республики и вывести ее на докризисные позиции.



"Курс сома на фоне девальваций национальных валют в соседних странах оказался стабильным. Темп роста ВВП по итогам года составил 3,1%. Это немного, но стоит напомнить, что в 2017-м некоторые российские эксперты предрекали нам дефолт. Как мы видим, ничего подобного не произошло, экономика вошла в стадию роста, и это главное достижение прошлого года", - подчеркнул Шаршеев.



В своем последнем обзоре Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Кыргызстана на уровне 3,4% в 2019 году с повышением показателя до 4% к 2022-му. Для развивающейся экономики данные показатели выглядят не очень оптимистично. Источник - Camonitor.kz

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