Казахстанский борец Шабанбай получит бронзу Олимпиады-2012. Вместо грузина-допингиста

17:00 17.01.2019

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат бывшего грузинского борца вольного стиля Давита Модзманашвили на Олимпиаде-2012 и лишил его серебряной медали в весе до 120 килограммов, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz. В решении на официальном сайте МОК говорится, что по итогам перепроверки допинг-пробы Модзманашвили в его тесте найдены следы туринабола. Он обязан вернуть серебро.



В четвертьфинале Олимпиады-2012 Модзаманашвили победил казахстанца Даулета Шабанбая, в полуфинале был сильнее россиянина Биляла Махова, но в схватке за золото уступил Артуру Таймазову из Узбекистана. В утешительной схватке за бронзу Махов нанес поражение Шабанбаю. Ожидается, что теперь серебряным призером ОИ-2012 станет Махов, а его бронза перейдет к Шабанбаю. Официально об этом МОК должен объявить в ближайшее время. В 2011 году Модзаманшвили становился бронзовым призером чемпионата мира, а в 2012-м был третьим на чемпионате Европы. С 2017 года грузин выступает за Узбекистан. Под новым флагом Модзаманашвили успел выиграть чемпионат Азии и завоевать бронзу на Азиаде в 2018 году. Пока же 32-летний Модзаманашвили временно отстранен от участия в соревнованиях. Решение о его дисквалификации будет принято позднее.