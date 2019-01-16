В Алматы рухнул небольшой вертолет - пилот погиб

17:07 17.01.2019

В Алматы упал вертолет

Подробности ЧП выясняются.



Информацию о случившемся предоставили в kris_p_brothers.



"С места вызова: информация подтвердилась, предварительно частный вертолет (принадлежность устанавливается) 4-х местный, на борту был лишь пилот. Сотрудники СМП констатировали смерть пилота", - сказано в присланном сообщении.



В пресс-службе КЧС МВД РК информацию о том, что воздушное судно потерпело крушение в Алматы подтвердили. Подробности ЧП будут известны позже. На месте работают экстренные службы.



Судя по надписи на вертолете, он принадлежит авиакомпании "Sky service", где пока отказались комментировать произошедшее.