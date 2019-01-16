Индустриализация таджикской экономики: мечта или реальность? - Х.Хуррамов

18:40 17.01.2019 Инициативу президента Эмомали Рахмона об индустриализации Таджикистана эксперты признают важной, но сложно реализуемой.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем последнем послании парламенту 26 декабря прошлого года назвал переход к индустриализации таджикской экономики - четвертой стратегической целью государства наравне с выходом из коммуникационного тупика, обеспечением энергетической независимости и продовольственной безопасности. По словам главы государства, решению этой задачи будет способствовать строительство ряда гидроэлектростанций, а также Рогунская ГЭС, первый агрегат которой был официально запущен в ноябре прошлого года.



Согласно данным за 2018 год, в структуре ВВП республики преобладает сельское хозяйство, на долю которого приходится 21,1 % от общего объема ВВП.

"До 2030 года долю промышленности в общем объеме ВВП надо довести до 22%. Для достижения этой цели надо строго наблюдать за реализацией принятых программ и финансированием в этом направлении", – отметил Рахмон.



В настоящее время, страна официально считается аграрно-индустриальной. Согласно данным за 2018 год, в структуре ВВП республики преобладает сельское хозяйство, на долю которого приходится 21,1 % от общего объема ВВП. Объем промышленности, в том числе и энергетики в этой структуре занимает пока 17%.



Эксперты признают амбиции президента Таджикистана о развитии индустриального сектора важными, но по-разному оценивают возможности их реализации.



Индустриализация как красивый лозунг

Таджикский экономист и эксперт Каримджан Ахмедов отмечает, что для республики, которая имеет зависимую экономику с внешним долгом превышающим 40% ВВП и отрицательный торговый баланс, диверсификация экономики и развитие промышленности является крайне полезной. Однако в существующем формате экономики эксперт считает невозможной реализацию этой задачи. "Индустриализация подразумевает наличие целого ряда условий, среди которых: политическая воля правительства к проведению рыночных экономических реформ, наличие развитого банковского сектора с независимым Центробанком, привлекательный инвестиционный климат, ориентированность на инновационную экономику. К сожалению, все вышеперечисленное, в случае с Таджикистаном, отсутствует", - говорит Ахмедов. Указанные условия, по словам эксперта, необходимы, если говорить о "новой индустриализации" и социально инновационной экономике и не подразумевают индустриализацию по сталинскому типу, которая проводилась во времена СССР.



В качестве важной причины невозможности диверсификации экономики, Ахмедов выделяет также неэффективную систему государственного управления, которая на его взгляд, нуждается в кардинальных реформах.



Переход к индустриализации от традиционно-аграрного общества, согласно типологии социологов, происходит в результате высокого развития промышленности и быстрых темпов экономического роста. Для удовлетворения своих актуальных потребностей такое общество стремится к максимально полной разработке имеющихся в его распоряжении природных ресурсов. Научные знания и технологии являются неотъемлемой частью развития подобного общества



"Озвученная цель – достижима"

По словам старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Дмитрия Попова, Таджикистану необходимо через индустриализацию сокращать отставание от соседних стран, в первую очередь от Кыргызстана, где показатели развития промышленности заметно выше.



Эксперт выражает уверенность, что поставленная президентом задача об увеличении доли промышленности в экономике до 22% достижима, поскольку в 1991 году ее объем составлял почти 37%. "Сегодня с учетом низкой базы экономики Таджикистана, стране для решения данной задачи необходимо будет ввести в эксплуатацию достаточно ограниченное число средних и крупных предприятий. С другой стороны, есть предпосылки для восстановления производства на ТАЛКО, в том числе нормализация отношений с Узбекистаном, строительство железной дороги на Яван и др. Если программа модернизации здесь будет реализована успешно, этот завод может дать существенную прибавку к росту промышленного производства в стране, как это было в прежние годы", - говорит Попов.



Эксперт полагает, что и экспорт энергии за рубеж после строительства энергетических объектов также будет способствовать повышению доли промышленности, поскольку согласно таджикской статистике входит в структуру ВВП.



Между тем, в ходе заседания правительства в июле 2018 года Эмомали Рахмон отметил, что за полгода в Таджикистане сократилось производство 22 видов промышленной переработки, а деятельность 107 предприятий отрасли сократились. В связи с этим министерству промышленности было дано поручение найти пути восстановления деятельности предприятий, прекратившие свою деятельность.



"Нужно делать упор на агропромышленность"

Экономический обозреватель из Таджикистана Зулфикор Исмоилиен, считает, что для полной и эффективной индустриализации страны на данный момент отсутствуют необходимые научно-технические возможности. "В советский период у нас было много промышленных предприятий, большинство из которых на данный момент прекратили свое существование. Можно восстановить их деятельность на базе агропромышленности, но создавать с нуля предприятия с тем, чтобы они производили продукцию и были конкурентоспособными хотя бы на уровне региона, практически невозможно. Частично это можно сделать создав совместные предприятия с иностранными компаниями", - уверен эксперт.



Однако современный период именуется уже как постиндустриальная или информационная эпоха, которая характеризуется переходом от производства товаров к предоставлению услуг. Спрос все больше появляется на высокообразованных професионально-технческих специалистов, а решения принимаются с ипользованием информационных технологий. В таких условиях, иницитива об индустриализации страны вызывает закономерные вопросы о том, насколько это решение соответствует велению времени.



По мнению Исмоилиен, для того, чтобы отвечать требованиям современной эпохи, необходимо пройти существующий этап и наладить производство хотя бы на уровне внутреннего потребления. "Если мы пройдем этот этап, то возможно в будущем у нас появится подобный потенциал мышления", - сказал эксперт.



Средства для индустриализации

Переход к индустриализации требует больших затрат и привлечения иностранных инвестиций.



В связи с этим, в ходе своего послания глава государства поручил председателям областей, городов и районов, ответственным лицам привлекать прямые инвестиции. Однако вопрос инвестиционной привлекательности для Таджикистана, как полагают эксперты, является весьма болезненным и представляет риск для инвесторов.



"Например, российские инвесторы в республике испытывают такие проблемы как неплатежи, рост дебиторской задолженности, высокое налоговое бремя, административное давление. В той или иной степени с ними сталкиваются Сангтудинская ГЭС-1, Газпром, телекоммуникационные компании. В такой обстановке зарубежный бизнес с возрастающим недоверием вкладывает средства в Таджикистан", - говорит Попов. По его мнению, основные надежды властей Таджикистана в этом направлении связаны с Китаем.



Проблемы с задолженностью

Действительно общая задолженность средних и крупных предприятий за последний год увеличился на 21 млрд сомони (2,2 млрд долларов). "Спутник Таджикистан" указывает, что на 1 октября 2018 года суммарная задолженность предприятий и организаций (без учета малого бизнеса) составила 63,4 миллиарда сомони (6,7 миллиарда долларов), что на 20,9 миллиарда сомони больше, чем в аналогичный период прошлого года. Удельный вес убыточных предприятий республике в общем количестве за прошлый год составил около 28%. Больше всего убыточных предприятий зарегистрировано именно в обрабатывающей промышленности 27,6, в строительстве 14,7%, а также в сферах транспорта, складского хозяйства и связи.



Почти четверть от общей задолженности предприятий приходится на "Барки точик" и составляет более 15 млрд сомони (1,592 млрд долларов).



Ранее специалисты из Всемирного Банка отметили, что главным риском для экономики Таджикистана является задолженность крупных государственных предприятий. Рекомендация о погашении задолженностей государственных предприятий также была высказана миссией МВФ, у которого республика намерена получить льготный кредит.



В 2017 году в Среднесрочной программе развития Таджикистана были указаны ряд проблем, которые препятствуют развитию промышленности. Среди самых основных было отмечено несовершенство таможенного и тарифного регулирования, налоговой политики, высокие процентные ставки банковских кредитов и др.



Между тем, околовластные эксперты верят в реализацию идеи об индустриализации и считают это хорошим способом снижения зависимости экономики страны от денежных переводов мигрантов. Такую точку зрения во время недавнего интервью высказал заместитель директора ЦСИ Сайфулло Сафаров.



Насколько будет успешной индустриализация Таджикистана и удастся ли для этой цели привлечь инвесторов - покажет время. Однако стоит отметить, что власти уже начали предпринимать определенные шаги в этом направлении, о чем говорит Указ президента от 15 января 2019 года о запрете на любые виды проверок предпринимателей, работающих в сфере производства. Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.



Согласно данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, за 2018 год половина промышленности приходится на горную добычу (26%) и электроэнергию (23,2%). Затем идет пищевая промышленность - 19,9%, стройматериалы – 10,8% и переработка хлопка – 10,3%.



Хурсанд Хуррамов

16.01.19 Источник - rus.ozodi.org

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