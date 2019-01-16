Интернет в Таджикистане станет дороже? - А.Ашуров

18:44 17.01.2019

Налоговый комитет Таджикистана обеспокоен тем, что жители все больше предпочитают разговор через мессенджеры Viber, Whatsapp и IMO, а также посредством приложений компаний мобильной связи страны. Из-за этого, по словам налоговиков, прибыль от международных звонков заметно уменьшилась.



Стоимость интернета увеличится на 10-15 процентов

Налоговый комитет потребовал у операторов мобильной связи посчитать каждую минуту разговора абонентов через Viber, Whatsapp, IMO и другие мессенджеры и в соответствии с этим платить налоги в бюджет.



Однако, компании мобильной связи и Служба связи при правительстве Таджикистана заявляют, что посчитать каждую минуту разговора абонентов через мессенджеры не представляется возможным.



Источник Радио Озоди в Службе связи Таджикистана сообщил, что власти решили увеличить стоимость международного интернет-трафика и таким способом увеличить прибыль в бюджет страны. Ожидается, что стоимость Интернета в Таджикистане увеличится на 10-15 процентов.



Сегодня интернет в Таджикистане – один из самых дорогих в мире. По этой причине, как считают эксперты Всемирного Банка, лишь небольшая часть организаций и компаний используют в своей работе возможности всемирной паутины. Эксперты утверждают, что дороговизна интернет-услуг в стране является результатом чрезмерного контроля государства и введения акциза для интернет-провайдеров.



Кстати, исследований на тему стоимости мобильного и беспроводного Интернета в Таджикистане не проводилось. По данным компаний, ежемесячная стоимость Интернет-услуг составляет для физических лиц от 250 до 1500 сомони, для юридических – от 500-600 до 20 тыс. сомони. Ценовой диапазон зависит от скорости Интернета.



NGN возвращается?

Тем, временем, Налоговый комитет Таджикистана выступил за возобновление NGN-связи в Таджикистане. В отличие от Viber, Whatsapp, IMO и других мессенджеров посчитать каждую минуту разговора через NGN не так уж и трудно, считают налоговики.



Напомним, Служба связи Таджикистана при правительстве Таджикистана в конце 2017 года потребовала у операторов мобильной связи и интернет-провайдеров отключить NGN. В ведомстве сообщили, что NGN отключают в целях обеспечения безопасности в стране.



Ранее Налоговый комитет Таджикистана направил письмо президенту Эмомали Рахмону, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN. В нем, в частности, говорилось, что львиная доля международных переговоров осуществляется через NGN и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.



Однако, спустя некоторое время операторы начали запуск новых месседжеров. Компания "Вавилон-М" запустила мессенджер МobiГап, который "позволяет осуществлять голосовые, видео звонки и обмен сообщениями внутри приложения, а также позволяет звонить на городские и мобильные телефоны в Таджикистане и за рубеж по доступным ценам". Представители компании сообщили, что звонки внутри приложения бесплатные, одна минута разговора с абонентом компании стоит 3 дирама, а стоимость звонка на городские и мобильные номера других операторов - 12 дирамов. Ранее стоимость звонка через NGN у компании "Вавилон-Т" составляла 6 дирамов. Компании Tcell, которая также должна была отключить услугу IP-телефонии, в настоящее время имеет приложение, привязанное к номеру абонента - "Чи гап". Стоимость звонка на абонента Tcell с приложения составляет 10 дирамов, на абонентов других операторов, в том числе городские номера, - 12 дирамов. Не остались в стороне и другие компании – Мегафон запустил приложение "Мегафон лайф", а Билайн – мессенджер "Салом".



Абдулло Ашуров



16.01.19