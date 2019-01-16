Только 6 китайцев получили гражданство Кыргызстана с 2010 г. - втирает вице-премьер Омурбекова

18:47 17.01.2019

Только 6 китайцев получили кыргызское гражданство начиная с 2010 г. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова во время заседания Жогорку Кенеша в четверг.



"С 2010 по 2018 гг. 286 иностранных граждан получили гражданство Кыргызстана, из них 171 этнический кыргыз, 9 узбеков, 72 уйгура, 9 дунган, 1 казах и 6 китайцев", - сообщила официальную статистику вице-премьер.



По ее словам, в 2018 году в Кыргызстан из Китая прибыли 35 тыс. 215 граждан КНР, в 2017 году - 41 тыс. В то же время 34 тыс. человек выехали обратно. Более 3 тыс. кыргызских студентов обучаются в Китае.



"Всего в 2018 году предусмотрено 16 490 квот для иностранцев. В прошлом году трудовую визу по квоте получили 12 950, из них 9 тыс. граждане Китая", - добавила А.Омурбекова.



По официальным данным, на начало 2019 года в Кыргызстане официально зарегистрированы 498 тыс. иностранных граждан. Из них 272 тыс. – граждане Узбекистана, 155 тыс. - граждане России, 12,5 тыс. - граждане Индии, 10,5 тыс. - Казахстана,7 тыс. граждан Таджикистана, 3,5 тыс. – Турции, 2,8 тыс. – Пакистана. А также по 1 тыс. граждан из Азербайджана, Афганистана, Туркменистана, Беларуси, Украины и США, 283 вьетнамца, и около 5,5 тыс. граждан других стран.



По официальным данным, 60 гражданок Кыргызстана вступили в брак с гражданами Китая.



Мунара Боромбаева.