В Бишкеке жестко разогнан антикитайский митинг. Менты скрутили 20 особо упоротых "патриотов"

18:53 17.01.2019

В Бишкеке задержали организатора митинга Аманбола Бабакулова



В Бишкеке задержали организатора сегодняшнего митинга на площади Ала-Тоо Аманбола Бабакулова. Информацию 24.kg подтвердили его соратники.



В данный момент в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается мера пресечения для Аманбола Бабакулова.



Митинг против китайской экспансии завершился разгоном его участников. Около двадцати человек задержаны.