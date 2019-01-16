 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В споре о "Северном потоке-2" США играют краплеными картами, - Handelsblatt
22:45 17.01.2019

16 января 2019 г.
Клаус Штратманн | Handelsblatt

"В дебатах о "Северном потоке-2" США внушают, что хотят дать отпор России. На самом деле они хотят заработать денег", - уверен журналист немецкого издания Handelsblatt Клаус Штратманн.

"Борьба США против "Северного потока-2" постепенно становится все более абсурдной, - констатирует автор статьи. - Но и недавнее обострение ситуации, связанное с угрожающим письмом американского посла немецким компаниям, не сможет изменить того, что, с точки зрения Германии, дальнейшая борьба за проект имеет смысл".

"Американцы играют краплеными картами, - считает Штратманн. - Их главный аргумент о том, что "Северный поток-2" увеличит зависимость Европы от российского газа, (...) взят с потолка".

Сжиженный газ, поясняет журналист, имеет потенциал стать одной из главных статей американского экспорта - нужно лишь найти соответствующие рынки сбыта. Так, Польша, благодаря интенсивной агитационной работе американских концернов, в будущем будет закупать сжиженный газ у США. "Американские компании с удовольствием поставляли бы газ и немецким потребителям. Газ из России является здесь, конечно, назойливым конкурентом", - отмечает издание.

При этом, продолжает Штратманн, сжиженный газ значительно дороже российского газа, транспортируемого по трубопроводу. "Если "Северный поток-2" не будет запущен, промышленности придется переключиться на сжиженный газ и другие более дорогие альтернативы, что ослабит конкурентоспособность европейских предприятий и косвенно укрепит американскую промышленность", - полагает журналист.

Аргумент американцев о том, что из-за "Северного потока-2" под давлением окажется Украина, также не особенно обоснован. "Во-первых, - пишет Штратманн, - Украина уже несколько лет не получает газ непосредственно из России. Российский газ поступает на Украину только обходным путем через другие страны. Во-вторых, "Северный поток-2" ввиду своей емкости не сможет заменить транзит российского природного газа через Украину".

К тому же, замечает журналист, в пользу "Северного потока-2" говорит и то, что потребность Европы в газе в среднесрочной перспективе, вероятно, будет расти.

"Зачем своим скандальным поведением на Украине, недавней демонстрацией силы в Азовском море, всеми целенаправленными нарушениями правил Россия помогает США с аргументами, остается тайной Путина. Поддерживать "Северный поток-2" было бы легче, если бы Путин действовал рациональнее", - заключает Штратманн.

Источник: Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
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