 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский "Камаз" в очередной раз выиграл супер-ралли "Дакар"
22:50 17.01.2019

Владимир Чагин: "КАМАЗ-Мастер" рисковал не выиграть "Дакар" из-за потери двух экипажей"

Руководитель команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин подвел итоги выступления коллектива на ралли "Дакар". Он считает, что был высок риск не выиграть соревнования.

Победу в классе грузовиков одержал представитель команды Эдуард Николаев. Вторым стал еще один пилот "КАМАЗа" Дмитрий Сотников. По ходу ралли Андрей Каргинов был дисквалифицирован, а Айрат Мардеев сошел с дистанции.

- Все команды выступают с тремя-четырьмя автомобилями. И когда мы потеряли два экипажа, риск того, что ребята лишатся подиума, был очень высоким. Командная тактика строилась под четыре экипажа, тем не менее в меньшинстве ребята смогли вырвать золото и серебро "Дакара", - цитирует Чагина ТАСС. - Я очень рад, что мы смогли за короткие сроки изготовить новый конкурентный автомобиль по новому техническому регламенту. Времени на это было чуть больше года, это безумно мало. Все очень переживали, как будет работать машина с новым мотором, которая впервые поехала на эту гонку, весь автомобиль пришлось перекомпоновать.

Источник - sport-express.ru
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