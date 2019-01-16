В Таджикистане среднемесячная зарплата составляет $ 140

23:18 17.01.2019

Среднемесячная зарплата у аграриев в Таджикистане составляет 617 сомони ($ 65). Это самая низкооплачиваемая категория работников. Самая высокая среднемесячная зарплата в сфере финансового посредничества - к концу 2018 года она составила 3520 сомони ($ 374), сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.



Те, кто работает в здравоохранении, в среднем получают 817 сомони ($ 86), а в образовании - 933 сомони ($ 99). При этом больше всего граждан заняты именно в этих сферах.



В структуре работающих по видам экономической деятельности 45% приходится на сельское хозяйство, почти 30% - на образование (20,1%) и здравоохранение (9,5%). В обрабатывающей промышленности занято 4,8%, в государственном управлении и обороне - 3,9%, в строительстве - 2,9%, в сфере транспорта и торговле - по 2%, в финансовом посредничестве - 1,5%.



Самую высокую зарплату получают именно эти 1,5% - работники банков, кредитных организаций, строители и горняки. Среднемесячная зарплата в этой сфере к концу 2018 года составила 3520 сомони ($ 374), в строительстве - 2605 сомони ($ 276), в горнодобывающей промышленности - 2488 сомони ($ 264).



Среднемесячная номинальная зарплата в стране составляет 1324 сомони ($ 140). Всего в республике работают 2,368 млн человек из 8,931 млн. При этом всего 52 тысячи таджикистанцев имеют официальный статус безработных.