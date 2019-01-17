Мировое болото. Британский кризис и геополитический хаос, - Михаил Хазин

10:04 18.01.2019

Британский парламент отклонил вотум недоверия правительству Терезы Мэй.



По этому поводу можно злобствовать, можно радоваться, можно горевать, но все равно, объективный вывод сделать нужно. А вывод из этой истории однозначный и крайне важный. Но - об этом чуть позже. Сначала - о конфликте.



Как ни странно, поводом для конфликта британских элит стал полный консенсус в части отношений с Германией (которая на сегодня полностью доминирует в экономике, бюджете и финансах ЕС). Консенсус этот состоит в том, что конкуренция Великобритании с Германией на экономической почве невозможна. Ни при каких вариантах. Конфликт возникает дальше.



Он начинается в тот момент, когда начинается рассмотрение вариантов действий. Их, по большому счету, два. Первый, классический, "Кац предлагает сдаться". То есть остаться в ЕС и медленно ползти по направлению к кладбищу. В смысле, кладбищу империи. Второй несколько более активный: отойти, сконцентрироваться, усилиться и с новыми силами… Ну, дальше как получится.



Собственно, референдум по выходу из ЕС как раз и был способом, которым приняли одно из двух решений. Судя по всему, на уровне элитного консенсуса ничего не получилось. Впрочем, и это естественно, спор элит двух глобальных проектов (даже если он происходит на уровне одной страны) никогда консенсусом закончится не может. Они радикально конфликтны, "остаться может только один".



Важно другое. С момента референдума прошло довольно много времени и стало понятно как минимум одно обстоятельство: Германия никого бесплатно отпускать не будет. Плата в данном случае состоит в том, что либо нужно исполнять все свои обязательства в рамках ЕС еще довольно долго (против чего в рамках "плана Мэй" проголосовал парламент), либо же нужно быстро терять все интеграционные возможности (в том числе, неизбежное восстановление границ с ЕС, не только политических, но и таможенных).



И это значит, что если, все-таки, не сдаваться (то есть не ползти в Берлин в коленно-локтевой позиции), то нужно действовать быстро и четко. То есть предъявить собственную экономическую модель и тот ресурс, на котором можно обеспечить экономический рост за счет его использования. Впрочем, я забыл еще один вариант, можно еще приползти в той же позиции в Вашингтон. С точки зрения некоторых персонажей в Лондоне это даже лучше, чем в Берлин, беда только в том, что в Вашингтоне с некоторых пор сидит Трамп, который выступает за другую команду (глобальный проект).



Я предъявлял, по крайней мере, два варианта, как эту задачу (теоретически) можно было бы решить: либо объединить арабский мир, либо - расколоть ЕС. И у того, и у другого варианта есть свои достоинства и недостатки, но жизнь показала, что сегодня оба этих варианта представляются менее убедительными, чем года три назад. Трамп судя по всему Израиль в обиду не даст, Иран воевать тоже не собирается (я так убежден, что и не собирался никогда); Макрон оказался слабоват… А может, он лично и не собирался исполнять ту задачу, под которую его двигали, грубо говоря, просто "развел" своих бывших работодателей. Кто его знает, сегодня все уже сочиняют и предъявляют новые версии истории. Главное - что хорошего решения не видно.



И что делать в такой ситуации? Судя по всему, сдаваться британская корона не собирается, несмотря на некоторое давление части элиты, а это значит что нужно до тех пор, пока не будет придуман новый вариант, с Германией договариваться. И кто это может сделать лучше Мэй, которая в этом деле уже замаралась настолько, что ее все равно уже ни к какому серьезному делу не приставишь?



И вот теперь можно смело сделать основной вывод из неудавшегося вотума недоверия. Проблема в том, что у британской элиты нет никакого альтернативного плана действий. И, соответственно, никто не хочет брать на себя ответственность. Результат голосования в британском парламенте четкое доказательство полного отсутствия стратегической перспективы у бывшей Британской империи.



И вот это не злобствование, не радость, и даже не расстройство. Это просто объективный факт, который показывает, насколько сложное сегодня положение в мире. Вообще, хаос - это далеко не самое лучшее состояние в геополитике. Лучше, когда стороны определились и решают свои вопросы: понятно, кто друг, кто враг, понятно, как кому мешать, а кому помогать… А сегодня? Понятно, что стратегически либеральные финансисты, которые хотят оставить Британию в ЕС - наши враги. Но и Мэй наш враг, только не из стратегических (у нее уже вообще нет стратегии, голая тактика – оформить выход из ЕС), а из тактических соображений. С ней, может быть, и можно было бы поговорить о стратегии, но беда в том, что она-то отлично знает, что пока она выходит из ЕС, она - премьер. А как выйдет - стратегией будет заниматься кто-то другой. Ну и оно ей зачем?



Та же история с Трампом. Стратегически он наш партнер. Но ему стратегией заниматься не дают, только тактикой. А тактика у него враждебна ко всем. А его противники это те же либеральные финансисты, которые вообще в стратегической перспективе России на карте мира не видят… В общем, если бы у нас в этом хаосе была хотя бы минимальная возможность вести стратегическую линию… Но это невозможно, внешняя политика Путина резко противоречит внутренней политике денежных властей. Так что и мы вынуждены барахтаться в той же тине.



Грустно, товарищи!