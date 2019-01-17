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Экс-глава гос-арх-стройконтроля Северного Казахстана Аблаев сел на 8 лет - построил "коррупционную схему"
10:12 18.01.2019

В СКО экс-руководитель управления ГАСКиЛ получил восемь лет лишения свободы

Восемь лет лишения свободы получил бывший руководитель управления Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования (ГАСКиЛ) Северо-Казахстанской области Мурат Аблаев. Он создал коррупционную схему получения взяток за успешную сдачу экзамена с желающих получить аттестат эксперта технического надзора в сфере архитектурной и градостроительной деятельности.

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций СКО сообщил руководитель областного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагали:

Преступная схема заключалась в том, что люди, которые должны были сдавать экзамены, фактически на экзамен не являлись, а вместо них приходили подставные лица. Вносились ложные сведения о трудовом стаже кандидатов в трудовые книжки. Доступ к базе данных компьютера был свободным, а компьютерная программа позволяла беспрепятственно корректировать результаты экзаменов, что мы установили во время следственного эксперимента.
Цена вопроса составляла от 700 до 1 500 долларов. Установлено, что по этой нехитрой схеме тестирование прошли 13 человек. Были среди них не только североказахстанцы, но и жители Астаны, Актау и Шымкента, не сумевшие сдать экзамены в своих городах.

Стоит отметить, что аттестация экспертов является очень востребованной услугой. Документ позволяет организациям получать аккредитацию на ведение деятельности по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. А потому деятельность липовых экспертов может иметь самые тяжелые последствия.

Мурат Аблаев осужден на восемь лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. В свою очередь в акимат и Комитет по делам строительства Министерства по инвестициям и развитию внесено представление об устранении факторов, из-за которых нарушения стали возможны. Речь идет об отсутствии видеонаблюдения за процессом тестирования и идентификации тестируемых по удостоверению личности.

К слову, вопрос о странностях аттестации в ГАСКиЛ СКО впервые был поднят еще несколько лет назад. Сотрудники прокуратуры обратили внимание, что в 2016 году аттестаты экспертов в этом управлении получили 128 человек, среди которых было немало жителей других регионов Казахстана. Так, например, один гражданин четыре раза обращался в ГАСКиЛ Кызылординской области, но не был даже допущен к тестированию в связи с несоответствием квалификационным требованиям. А вот в СКО аттестационная комиссия нарушений не заметила.

Непозволительная лояльность к желающим осуществлять надзор в строительной сфере – не единственное нарушение, выявленное тогда прокуратурой. Итоги той проверки рассматривались на заседании областного совета по этике, где говорилось о неполном служебном соответствии руководителя управления ГАСКиЛ СКО. Тогда эту должность занимал Нурлан Курманбеков, которого вскоре сменил Валерий Затай. Имя этого человека прогремело на всю страну уже через несколько месяцев после назначения – он попался на взятке.

Затем, в феврале 2018 года, управление возглавил Мурат Аблаев. Примечательно, что ранее он руководил здесь отделом лицензирования и аттестации и по рекомендации все того же совета по этике был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

17 Января 2019 Автор: Елена ЧЕРНЫШОВА | Петропавловск

Источник - express-k.kz
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