Президент Мирзиеев улетел в Индию. На актуальный саммит "Динамичный Гуджарат - 2019"

10:17 18.01.2019

Ахмадабад, 17 января. Сообщает специальный корреспондент УзА Умар Асроров.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев по приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди 17 января прибыл с рабочим визитом в город Ахмадабад штата Гуджарат.



В международном аэропорту "Ахмадабад" главу нашего государства встретили представители официальных кругов Республики Индия.



Президент нашей страны 18 января примет участие в IX международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат - 2019", который пройдет в центре штата Гуджарат – Гандинагаре.



Как сообщалось ранее, Президент Узбекистана выступит с речью на пленарной сессии саммита, а также проведет переговоры с Премьер-министром Нарендрой Моди по актуальным вопросам узбекско-индийского сотрудничества, международной и региональной политики.



Саммит "Динамичный Гуджарат", проводимый в городе Гандинагаре по инициативе Премьер-министра Нарендры Моди с 2003 года, является крупнейшим международным форумом в регионе. Его участники – это главы государств и правительств, министры, руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие аналитики и эксперты.



Президент Шавкат Мирзиеев примет участие в международном инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат-2019" в качестве главного гостя из стран Центральной Азии.



Традиционно в центре внимания участников этого форума находятся актуальные вопросы развития глобальной экономики, расширения партнерства в сфере торговли, привлечения инвестиций, широкого обмена передовыми технологиями и знаниями.