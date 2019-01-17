Бывший турецкий муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств, замороженных в Швейцарии

10:41 18.01.2019

Гражданин США и бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств дочери первого президента Узбекистана, замороженных на банковских счетах в Швейцарии.



Об этом сообщает "Озодлик" со ссылкой на интервью Максуди швейцарской газете Der Bund.



По данным издания, Мансур Максуди вместе со своим братом Фаридом хочет получить 100 из 800 миллионов франков, арестованных генпрокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2012 году по обвинению Гульнары Каримовой и группы других лиц в отмывании денег.



Гульнара Каримова вышла замуж за Мансура Максуди в 1991 году. Они развелись в 2001 году.



"При разводе все имущество Мансура и Фарида в Узбекистане было отобрано. Их доли в компании Coca-Cola Bottlers Uzbekistan были переданы швейцарской Zeromax через фирму-посредника", – пишет Der Bund.



Мансур Максуди в интервью газете отметил: "Моя семья не допустит того, чтобы это (воровство) осталось безнаказанным. И всем лицам, мало-мальски причастным к этому, будет нелегко", – сказал он.



Темир Исаев