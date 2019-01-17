 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.01.2019
13:04  Восток - Запад - Восток. 1923–1927 годы во внешней политике СССР, - О.Айрапетов
13:03  Быстрая глобальная импотенция США и Черное море шумит…, - К.Душенов
12:59  Нац-дебаты в спортивном зале глухой коммуны Буртерульд. Как Макрон пытается заболтать восставшую улицу
12:57  ЕС готовит примирение Армении и Турции, - С.Караханян
12:47  "Евразийская творческая гильдия" приглашает к сотрудничеству новых авторов из ЦА
12:07  Винницкого попа-раскольника Епифашку готовят к интронизации в Киевской Лавре
12:02  Скалят клыки тугайные шапыраштинцы... Готовы ли казахстанцы к появлению в Прибалхашье тигров?
12:00  Геи, активисты и верующие: Чьи права, по данным HRW, нарушались в Таджикистане в 2018 году
11:56  Доверие населения Кыргызстана к власти падает. С чего бы это?
11:28  Спер "Солнечный берег". Экс-мэра Бишкека Ибраимова подозревают в очередном преступлении
11:21  Послом Кыргызстана в Индию поедет философ Асеин Исаев
11:11  Жээнбеков выкопает себе могилу, сделав Сариева премьером? В Киргизии опять меняют правительство? - Ачык Саясат
11:08  Таджикам запретили пересылать деньги в Турцию
10:54  Дети Завода - "Детям Арбата" (прикаладная элитология), - Н.Богаевская
10:51  Джихадисты уверяют, что это они взорвали дом в Магнитогорске, - Al Naba
10:43  Акмаль Бурханов возглавил ново-учрежденное Узбекское "Общенациональное движение "Юксалиш"
10:41  Бывший турецкий муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств, замороженных в Швейцарии
10:17  Президент Мирзиеев улетел в Индию. На актуальный саммит "Динамичный Гуджарат - 2019"
10:12  Экс-глава гос-арх-стройконтроля Северного Казахстана Аблаев сел на 8 лет - построил "коррупционную схему"
10:04  Мировое болото. Британский кризис и геополитический хаос, - Михаил Хазин
09:58  КырМыркоБесие. Займитесь делом. Противникам русского языка ответили трудовые мигранты
09:50  Цукерберг - трусливый амер-лох. Facebook закрыл сотни страниц, связываемых с российским агентством Sputnik
09:47  Союз большевиков и монархистов против либер-демшизы. Как разгоняли Учредительное собрание в России (история), - А.Елисеев
09:27  Дипломаты из исламского мира активизировались в Дамаске. Лига арабских государств не хочет терять Сирию
09:23  Российские граждане уходят в советское прошлое, - "НГ"
07:09  Лидера диаспоры Таджикистана в Чувашии осудили за мошенничество
06:44  Антикитайский митинг в Бишкеке. Американский след? - "ВБ"
01:10  "Мягкая сила" Судного дня. При каких условиях она способна исключить угрозу агрессии? - С.Брезкун
00:36  Сербия подсоединяется к "Турецкому потоку"
00:07  Правила движения на сирийском перекрестке. Американцы уходят, курды меняют позицию, - Е.Сатановский
Четверг, 17.01.2019
23:18  В Таджикистане среднемесячная зарплата составляет $ 140
22:50  Российский "Камаз" в очередной раз выиграл супер-ралли "Дакар"
22:45  В споре о "Северном потоке-2" США играют краплеными картами, - Handelsblatt
21:40  Тренером Казахстана по футболу вместо болгарина Стойлова стал чех Билек
18:53  В Бишкеке жестко разогнан антикитайский митинг. Менты скрутили 20 особо упоротых "патриотов"
18:47  Только 6 китайцев получили гражданство Кыргызстана с 2010 г. - втирает вице-премьер Омурбекова
18:44  Интернет в Таджикистане станет дороже? - А.Ашуров
18:40  Индустриализация таджикской экономики: мечта или реальность? - Х.Хуррамов
17:24  451 градус по Фаренгейту. "Эй, ты, чурка! Ты че сказал?!" - Эрик Ханымамедов (эссе)
17:15  Нурлан Сейтимов перемещен из посла Казахстана в Таджикистане на пост ответсекретаря МИД Казахстана
17:07  В Алматы рухнул небольшой вертолет - пилот погиб
17:00  Казахстанский борец Шабанбай получит бронзу Олимпиады-2012. Вместо грузина-допингиста
16:52  Алматы. Убийцы фигуристы Дениса Тена получили по 18 лет каждый
14:16  Борьба бульдогов под ковром: Атамбаев пытается "съесть" Жээнбекова, - А.Муминов
14:15  Установили расширение: террористы захватили почти весь Идлиб
14:12  Экономика Кыргызстана - 2018. Когда прогнозы государства сбылись
14:10  Без США Москва и Анкара развяжут войну за северную Сирию, - Заур Караев
14:08  Катын-доллары. Соотечественницы как экспортный товар, - САМ
14:06  Эпоха недоразвитых политиков. Минздрав Украины объяснил...
14:04  Казахстан – экономический лидер в ЦА или колосс на глиняных ногах?
14:01  Майдан ничему не научил Украину: она уже любит выдуманного президента, - Н.Берг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Бывший турецкий муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств, замороженных в Швейцарии
10:41 18.01.2019

Гражданин США и бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди претендует на часть средств дочери первого президента Узбекистана, замороженных на банковских счетах в Швейцарии.

Об этом сообщает "Озодлик" со ссылкой на интервью Максуди швейцарской газете Der Bund.

По данным издания, Мансур Максуди вместе со своим братом Фаридом хочет получить 100 из 800 миллионов франков, арестованных генпрокуратурой Швейцарской Конфедерации в 2012 году по обвинению Гульнары Каримовой и группы других лиц в отмывании денег.

Гульнара Каримова вышла замуж за Мансура Максуди в 1991 году. Они развелись в 2001 году.

"При разводе все имущество Мансура и Фарида в Узбекистане было отобрано. Их доли в компании Coca-Cola Bottlers Uzbekistan были переданы швейцарской Zeromax через фирму-посредника", – пишет Der Bund.

Мансур Максуди в интервью газете отметил: "Моя семья не допустит того, чтобы это (воровство) осталось безнаказанным. И всем лицам, мало-мальски причастным к этому, будет нелегко", – сказал он.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547797260
Новости Казахстана
- Сенат ратифицировал ряд межправительственных Соглашений
- Кадровые перестановки
- Депутаты фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе обсудили вопросы ПМСП
- В Казахстане в 2018 году введено в эксплуатацию 12,5 млн. кв. м жилья
- 27 февраля состоится XVIII съезд партии "Нұр Отан"
- Об эпидемиологической ситуации по кори
- Решение суда о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан" вступило в законную силу
- "Чувство юмора - высшая форма психической защиты"
- Дети Завода - "Детям Арбата"
- Каких полководцев больше всего любили красноармейцы во время Великой Отечественной
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  