Акмаль Бурханов возглавил ново-учрежденное Узбекское "Общенациональное движение "Юксалиш"

10:43 18.01.2019

Директор Центра "Стратегия развития" Акмаль Бурханов назначен председателем Общенационального движения "Юксалиш", сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные центра.



Новое движение займется добровольным объединением граждан, соотечественников, проживающих за рубежом, негосударственных некоммерческих организаций для содействия в реализации намеченных реформ.



Должность директора Центра "Стратегия развития" занял депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Элдор Туляков.



Темир Исаев

18 Января 2019,