Джихадисты уверяют, что это они взорвали дом в Магнитогорске, - Al Naba

10:51 18.01.2019

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске



Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.



Издание ссылается на публикацию в еженедельной газете террористов Al Naba. В статье не приводится подробностей теракта. Боевики объяснили долгое молчание тем, что опасались за безопасность устроивших подрыв.



В ходе расследования трагедии Следственный комитет отверг версию теракта. Взрывотехники неоднократно исследовали разобранные части завала и не обнаружили следов взрывчатых веществ или их компонентов. Основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа.



После взрыва в Магнитогорске по соцсетям, Telegram-каналам и СМИ распространилась волна фейков. Так, в первые сутки после трагедии сеть облетели кадры обрушения подъезда на проспекте Карла Маркса. Позднее эта информация не подтвердилась. На видео был запечатлен не Магнитогорск, а Астрахань, где в 2012 году обрушился подъезд дома на улице Островского. Тогда погибли 11 человек.



В WhatsApp активное распространение получили аудиозаписи, на которых местные жители, ссылаясь на источники в экстренных службах, утверждали, что в городе должно произойти еще два взрыва. Позже украинский пранкер Евгений Вольнов опубликовал разоблачение, рассказав, что лично обзванивал родственников погибших и запугивал их взрывами.



"Новая газета" в репортаже из Магнитогорска процитировала таксиста, который рассказал, что взрыв в доме был терактом, а его исполнитель уже найден. Таксист показал журналисту "внутреннюю ориентировку для силовиков" с информацией о розыске гражданина Таджикистана Норимонова Намазчона Вакабалиевича, который снимал квартиру в этом доме на третьем этаже. На фото был изображен Нариман Намазов – владелец имиджборда "Двач", известный под ником Абу.



Он уже не в первый раз становится "участником" трагических событий. Во время пожара в Кемерове, произошедшего в марте 2018 года, анонимы "Двача" выдали его за работника Ostin, который ценой собственной жизни спас из пожара 30 детей. В этот фейк поверили даже федеральные телеканалы – в частности, Первый.



Террористы часто берут на себя ответственность за события, в которых силовые структуры не находят признаков теракта. Так, осенью 2016 года официальное издание ИГ газета "Наба" опубликовала статью, в которой террористы взяли ответственность за сожжение мебельной фабрики в подмосковном Лосино-Петровском. По данным ведомств, это был обычный пожар, возникший из-за неисправности проводки в подвале здания.



Подъезд жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске обрушился ранним утром 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек.



1 января в Магнитогорске сгорела маршрутка. В результате погибли три человека.



Темир Исаев