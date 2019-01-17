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Таджикам запретили пересылать деньги в Турцию
11:08 18.01.2019

У граждан Таджикистана возникли проблемы с переводом денег за рубеж, в том числе в Турцию.

Самад, таджикский предприниматель, живущий в Турции, говорит, что у его партнеров в Таджикистане возникли сложности с переводом денег, необходимых для приобретения товаров. "В банках Таджикистана им сказали, что перевод денег в Турцию запрещен", - говорит Самад.

Деньги могут попасть в руки террористов?
Один из пользователей сайта Радио Озоди также поведал, что не сумел отправить даже небольшую сумму – всего $2 тыс. через таджикские банки своему партнеру по бизнесу в Турции. В одном из столичных банков ему показали письмо-инструкцию Нацбанка Таджикистана финансовым учреждениям страны. Главный финансовый регулятор в письме требует сообщить о всех денежных переводах, отправляемых в страны, где деньги могут попасть в руки террористических организаций и их эмиссаров. Согласно письму, список таких стран, которые составлен НБТ, может быть дополнен. Не исключено, что властями Таджикистана в этот "черный список" список внесена и Турция, говорят аналитики. По данным таджикских властей, озвученных в сентябре прошлого года, 1900 граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак, где присоединились к группировке "Исламское государство" (ИГ). Многих из них эмиссары ИГ отправили именно в Турцию для последующего участия в военных действиях на территории Сирии.

В "черный список" ранее фигурировали, в частности, Иран, Пакистан, Северная Корея и Йемен.

Аналитики также полагают, что таким образом власти Таджикистана пытаются бороться с финансированием терроризма. Однако, по данным российских силовиков, террористы используют свою схему перевода денег, отследить движение средств по которой властям не удается.

Инициатива коммерческих банков?
Тем временем, Нацбанк Таджикистана заявляет, что никакого запрета на перевод денег в Турцию нет. В главном финансовом регуляторе считают, что отказ в переводе денег в эту страну – инициатива самих коммерческих банков.

Напомним, в апреле прошлого года Нацбанк Таджикистана смягчил введенные ранее ограничения на банковские денежные переводы за рубеж. Как сообщила пресс-служба главного финансового регулятора, НБТ поднял разрешенную планку до 87,5 тысяч сомони (около $10 тыс.) в день с прежних 27 тысяч сомони ($3 тыс). Сообщалось, что отправители могут делать перевод в сомони, а банк сделает конвертацию, и получатель заберет деньги в нужной валюте. В НБТ подчеркнули: перевод до 87,5 тысяч сомони не требует предоставления соответствующих сопроводительных документов.

Однако провести аналогичную операцию в пользу лиц, не являющихся гражданами республики, жителям Таджикистана не разрешается. Исключение составляют случаи, когда переводимые средства предназначены организаторам различных мероприятий, в которых участвуют граждане Таджикистана, или для оплаты подписок на иностранные периодические издания, оплаты учебы и лечения, оплаты алиментов, пенсий и государственных пособий.

Перевод денег иностранцам запрещен
Дилафруз, предприниматель из Душанбе, говорит, что в настоящее время появилась возможность покупки турецких товаров через интернет. Но в связи с тем, что перевод денег за рубеж физическим лицам с гражданством другой страны запрещен, она и другие предприниматели должны сами поехать за товаром в Турцию. К тому же, о ее словам, еще надо найти и доллары в банках.

Резкий скачок курса доллара и дефицит американской валюты в начале 2015 года привели к тому, что Нацбанк Таджикистана начал жестко контролировать операции по купле-продаже доллара. В частности, были закрыты все частные обменные пункты, а обмен валюты теперь можно производить только в официальных "обменниках". Правительство Таджикистана запретило небанковские операции с валютой, в частности, реализацию жилья и автомобилей за доллары, были предусмотрены огромные штрафы и даже тюремное заключение.

С 2016 года в Таджикистане сложно найти наличные доллары, банки продают и меняют "зеленые" в весьма ограниченном количестве.

Большинство предпринимателей завозят товар из-за рубежа на доллары, и нехватка долларов прежде всего ударила по ним. Международные финансовые организации не раз заявляли, что экономика Таджикистана становится зависимой от доллара и необходимо свести такую зависимость к минимуму.

По словам таджикских аналитиков, ограничениями в переводе денег власти, скорее всего, преследуют другую цель: снизить утечку валюты из Таджикистана.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547798880
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