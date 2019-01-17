Жээнбеков выкопает себе могилу, сделав Сариева премьером? В Киргизии опять меняют правительство? - Ачык Саясат

11:11 18.01.2019

В настоящее время часто говорят о необходимости ухода в отставку правительства слабого Абылгазиева. И в Белом доме этот вопрос вроде созрел. Ясно как день, вскоре Мухаммедкалый лишится должности. Сейчас обсуждается вопрос, кто станет премьером. Мы услышали о заинтересованности Жээнбекова снова привести бывшего главу правительства Темира Сариева, ушедшего с должности из-за скандала, пахнущего коррупцией в связи со строительством дороги Балыкчы-Корумду за полмиллиарда сомов. Такое обстоятельство подкрепляется уверенностью в наличии отношений Темира Сариева с козырями в Кремле, способные укрепить шаткие отношения с Россией. В то же время опираются на логику, по которой он удержит равновесие в Чуе в отношении Атамбаева. Но оба эти аргумента не оправдывают себя. Сариев не подчинится Жээнбекову. Он будет работать, прямо стремясь к президентству. А остановить предполагаемое недовольство в Чуе у него не хватит авторитета.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №2 от 18.01.2019/стр.1