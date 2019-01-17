 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 17.01.2019
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Послом Кыргызстана в Индию поедет философ Асеин Исаев
11:21 18.01.2019

На пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Индии МИД предлагает Асеина Исаева. Об этом 24.kg сообщили в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности.

Асеину Исаеву 55 лет. Он окончил Уральский государственный университет и МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук. Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики ему присвоен в 2016 году указом президента Алмазбека Атамбаева.

Трудовую деятельность начал преподавателем в 1986-м в Ошском государственном педагогическом институте;

1994-1995 - атташе, третий секретарь МИД КР;

1995-1998 - второй секретарь, первый секретарь посольства КР в Казахстане;

1998 - заведующий консульским агентством в аэропорту "Манас";

1999 - первый секретарь Департамента СНГ МИД;

1999-2001 - референт пресс-службы президента;

2001-2002 - начальник отдела Главного управления международной безопасности, стратегических и правовых проблем МИД;

2002-2005 - советник в посольстве КР в Индии;

2005-2009 - директор Департамента СНГ МИД;

2009 - статс-секретарь МИД;

С 2015 года назначен послом в Бельгии, Королевстве Нидерландов, Люксембурге, Франции, а также постоянным представителем КР при НАТО и ЮНЕСКО.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547799660
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