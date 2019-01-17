Послом Кыргызстана в Индию поедет философ Асеин Исаев

11:21 18.01.2019

На пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Индии МИД предлагает Асеина Исаева. Об этом 24.kg сообщили в парламентском комитете по международным делам, обороне и безопасности.



Асеину Исаеву 55 лет. Он окончил Уральский государственный университет и МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук. Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики ему присвоен в 2016 году указом президента Алмазбека Атамбаева.



Трудовую деятельность начал преподавателем в 1986-м в Ошском государственном педагогическом институте;



1994-1995 - атташе, третий секретарь МИД КР;



1995-1998 - второй секретарь, первый секретарь посольства КР в Казахстане;



1998 - заведующий консульским агентством в аэропорту "Манас";



1999 - первый секретарь Департамента СНГ МИД;



1999-2001 - референт пресс-службы президента;



2001-2002 - начальник отдела Главного управления международной безопасности, стратегических и правовых проблем МИД;



2002-2005 - советник в посольстве КР в Индии;



2005-2009 - директор Департамента СНГ МИД;



2009 - статс-секретарь МИД;



С 2015 года назначен послом в Бельгии, Королевстве Нидерландов, Люксембурге, Франции, а также постоянным представителем КР при НАТО и ЮНЕСКО.