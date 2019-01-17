Спер "Солнечный берег". Экс-мэра Бишкека Ибраимова подозревают в очередном преступлении

11:28 18.01.2019

18 января 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова подозревают в очередном преступлении. ГКНБ вручил подследственному соответствующее уведомление. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности.



По его данным, главное следственное управление ГКНБ в рамках расследования уголовного дела по факту реализации ОАО "ТНК "Дастан" 100-процентного пакета акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег" по заниженной стоимости Албеку Ибраимову вручило уведомление о подозрении в совершении преступления по статье "Организация и руководство в растрате вверенного имущества, совершенные в особо крупном размере лицом, которому вверено имущество в связи с исполнением им служебных обязанностей" УК КР.



Установлено, что под руководством и по указанию заместителя руководителя аппарата президента Албека Ибраимова председатель правления ОАО "ТНК "Дастан" продал 100 процентов акций ОАО "Пансионат "Солнечный берег" по заведомо заниженной стоимости, в результате чего ущерб ОАО "ТНК "Дастан", 98 процентов доли которого принадлежат государству, от сделки составил 82 миллиона 750 тысяч 556 сомов.



В ходе следствия нынешний владелец 100 процентов пакета акций ЗАО "Пансионат "Солнечный берег" полностью возместил ущерб.



Албека Ибраимова задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО "ТНК "Дастан" путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Ему предъявили обвинение в коррупции.



Кроме того, по версии следствия, бывший градоначальник организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне столицы. Албек Ибраимов обвиняется также в коррупции, выявленной следствием, и при строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке. Другим фигурантом по этой же статье и этому же факту проходит другой экс-мэр столицы Кубанычбек Кулматов.