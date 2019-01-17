Доверие населения Кыргызстана к власти падает. С чего бы это?

11:56 18.01.2019

По итогам второго полугодия 2018 года индекс доверия населения к государственной власти составил лишь 25,2 балла, что на 2,2 балла меньше, чем полгода назад. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.



Индекс доверия населения оценивался в баллах - от −100 до +100. Чем выше балл, тем больше доверия. Опрос проводили во всех регионах страны среди 3,6 тысячи человек в возрасте от 18 до 75 лет.



Респондентам задавали три вопроса: "Насколько вы доверяете определенному госоргану?", "Как вы оцениваете уровень коррупции в нем?" и "Как в целом оцениваете его деятельность?".



Больше всего доверяют государству в Баткенской области (46,5 балла), а меньше всего - в Бишкеке (9,4 балла).



Из органов госвласти люди больше всего доверяют местным госадминистрациям (45,1 балла), Госагентству молодежи, физической культуры и спорта (44,8 балла), Госкомитету информационных технологий и связи (43,2 балла), Министерству чрезвычайных ситуаций (42 балла) и Министерству культуры, информации и туризма (39,4 балла).

Меньше всего кыргызстанцы верят Государственной таможенной службе (7,3 балла) и Госслужбе исполнения наказаний (10,2 балла).



Чуть выше индекс доверия населения Министерству внутренних дел (13,5 балла), Министерству здравоохранения (15,5 балла), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (15,2 балла), Министерству экономики (16,5 балла) и Министерству транспорта и дорог (16,9 балла).



Если посмотреть анализ по индексу доверия населения в регионах, то выясняется, что некоторые службы получили отрицательный рейтинг.



Так, бишкекчане совсем не доверяют Гостаможенной службе (−14,2 балла), Госналоговой службе (−7 баллов), Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (−6,5 балла), Госслужбе исполнения наказаний (−5,1 балла), Госфиннадзору (−5,9 балла), Минэкономики (−4,9 балла), МВД (−3,4 балла) и Минфину (−2,5 балла). В Нарынской области отрицательный рейтинг у ГСИН (−3,5 балла) и Гостаможенной службы (−1,3 балла), в Ошской области - у таможни (−4,4 балла), а в Иссык-Кульской - у ГСИН (−2,9 балла).



Татьяна КУДРЯВЦЕВА