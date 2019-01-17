Геи, активисты и верующие: Чьи права, по данным HRW, нарушались в Таджикистане в 2018 году

12:00 18.01.2019

Арестам и длительным срокам заключения по политическим мотивам подверглись журналисты, оппозиционеры и родственники, находящихся за рубежом мирных активистов-оппозиционеров. Этим состояние прав человека в Таджикистане ухудшилось в 2018 году, сообщается в ежегодном отчете Human Rights Watch.



"Наступление на свободу ассоциаций, вероисповедания и выражения мнений распространилось практически на все проявления инакомыслия, даже на пользователей социальных сетей, мягко критикующих политику правительства. Чрезвычайно тревожным стало появление официального реестра лиц, идентифицированных как принадлежащих к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). Наличие подобных списков подвергает сотни людей риску задержания и вымогательства со стороны милиции", - сообщается в докладе.



Эксперты организации также отмечают, что, несмотря на это, в 2018 году были сделаны несколько позитивных шагов со стороны правительства в отдельных случаях нарушений.



"Эти шаги были сделаны после протестов в социальных сетях таджикских и международных активистов гражданского общества", - сообщается в докладе.



Преследование оппозиционеров



Human Rights Watch отмечает, что власти активизировали кампанию по принудительному возвращению в страну политических оппонентов из-за рубежа, используя для этого политически мотивированные запросы об экстрадиции в Интерпол, а также договоренности с правоохранительными органами и службами безопасности Турции и России.



Далее в докладе говорится о преследовании оппозиционеров за рубежом.



Также сообщается, что власти подвергали преследованиям родственников находящихся за границей мирных диссидентов: в Таджикистане их регулярно посещают сотрудники спецслужб и оказывают на них давление, требуя осудить своих родных-активистов, предоставить информацию об их местонахождении и деятельности. Им также угрожают тюремным заключением в случае, если их родственники за границей не прекратят вести оппозиционную деятельность.



Свобода выражения мнений и религий



В докладе отмечается, что в стране в прошлом году ухудшилось состояние свободы выражения мнений.



"Власти постоянно блокируют доступ к популярным социальным сетям и новостным сайтам и периодически ограничивают доступ к услугам операторов сотовой связи и к их сервисам обмена сообщениями".



Эксперты также отмечают факты тюремного заключения граждан страны за посты в социальных сетях.



Авторы доклада отмечают, что Таджикистан жестко ограничивает свободу религии и убеждений, регламентируя даже внешний вид граждан.



Так, отмечается, был введен запрет на ношение хиджаба, а мужчинам запрещено носить длинные бороды. В 2018 году Министерство культуры издало книгу под названием "Инструкция по рекомендованной одежде для девушек и женщин Таджикистана", в которой подробно изложены "утвержденные" стили одежды для девочек, девушек и женщин в возрасте от 7 до 70 лет.



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Далее в докладе говорится о насилии в семье. Отмечается, что в 2018 году года власти предприняли ряд шагов по борьбе с семейным насилием в отношении женщин и детей.



В докладе сообщается о дискриминации, с которой сталкивается ЛГБТ-сообщество в Таджикистане.



"В октябре 2017 года, в рамках проведения правоохранительных операций под названиями "Нравственность" и "Чистка", власти объявили о создании специального реестра, включающего 367 лиц, чья принадлежность к ЛГБТ была предположительно "доказана", - сообщается в докладе.



США и ЕС пока Таджикистан не трогают



В конце доклада говорится о ключевых международных партнерах Таджикистана и их взаимодействии в 2018 году.



Отмечается, что, не желая портить отношения с Душанбе из-за его геостратегического значения [граница с Афганистаном], США, Европейский Союз и другие международные партнеры в целом сопротивлялись введению в отношении Таджикистана каких-либо жестких политических санкций за серьезнейшие нарушения прав человека в стране.