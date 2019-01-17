Скалят клыки тугайные шапыраштинцы... Готовы ли казахстанцы к появлению в Прибалхашье тигров?

12:02 18.01.2019

Всего через четыре года в Прибалхашье могут появиться первые тигры. А если верить прогнозам Всемирного фонда дикой природы (WWF), еще при нашей жизни популяция полосатых кошек в странах Азии может возрасти втрое. На фоне радости от перспектив восстановления краснокнижных хищников мало кто не задается вопросом: а готовы ли к такому соседству люди?



Напомним, в Казахстане запущена программа по реинтродукции тигра в дельте Или и других рек, впадающих в Балхаш. На реализацию этого амбициозного проекта WWF планирует потратить 10 млн евро.



Некогда на юге Казахстана водились ныне полностью истребленные туранские тигры. На смену им в Иле-Балхашский природный резерват планируется заселить амурских шерханов. На первоначальном этапе здесь создается кормовая база для диких кошек – уже завезли первую партию оленей. Однако не стоит забывать, что тигр остается одним из самых сильных и грозных хищников на планете, который может лакомиться не только оленями да косулями, но и "человеческими жертвами", как было сказано в небезызвестном фильме "Полосатый рейс". Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть ленту новостей. Так, год назад амурский тигр напал на охотников в Приморье. Тогда один мужчина получил рваные раны головы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В Находке сотрудники охотнадзора то и дело советуют местным жителям воздержаться от прогулок по лесу, чтобы не встретиться с незваным гостем. А из далекой Индии леденящие кровь новости о бенгальских тиграх-людоедах и вовсе поступают регулярно.



В России амурского тигра нередко называют царем тайги, что неудивительно: в местах своего обитания полосатая кошка, будучи крупнейшим и сильнейшим хищником, занимает вершину пищевой цепочки, являясь полновластным хозяином огромных территорий. Длина взрослого самца может достигать четырех метров, а вес – 250 килограммов. Хищник наиболее активен ночью, ведь в темное время суток он видит в пять раз лучше человека. Это позволяет ему на мягких кошачьих лапах бесшумно подкрасться к спящей жертве и совершить молниеносный прыжок...



А теперь представьте, что уже в обозримой перспективе такую "кису" можно будет увидеть не только в клетке зоопарка, но и свободно разгуливающей по заповедным местам. Один этот факт превращает любой отдых на побережье Балхаша в экстремальный. И если знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо, ратующий за возрождение тигров в Казахстане, имеет хотя бы киношный опыт противостояния диким зверям (роль охотника Хью Гласса в драме "Выживший"), то откуда таковому взяться у простых казахстанцев?



Многочисленные зоологи и защитники животных уверяют, что тигр не нападает на людей первым, а случаи его охоты на домашних животных, скорее, исключение из правил. Однако существует много разных "если". К примеру, что если человек, сам того не желая, приблизится к разыгравшимся тигрятам, которых неусыпно охраняет их мама с острыми, как бритва, клыками и весом в пару центнеров? А если на копытных вдруг нападет мор и их численность начнет стремительно сокращаться? Пока лишь известно, что при резервате планируется создать мобильный отряд, задача которого – обездвижить хищника, оказавшегося близ человеческого жилья, и увезти его на безопасное расстояние. И тут снова возникает вопрос: а будет ли этот отряд мобильнее хищников?



Ясно одно: восстановление популяции тигра требует продуманного подхода, так как разведение полосатой кошки в условиях дикой природы все же несколько отличается от разведения аквариумных рыбок в квартире. И на все возможные "если" необходимо ответить прежде, чем в казахстанской ленте новостей замелькают сообщения о растерзанных коровах и нападениях на туристов...



17 Января 2019 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей