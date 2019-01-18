Винницкого попа-раскольника Епифашку готовят к интронизации в Киевской Лавре

12:07 18.01.2019

Стала известна дата "интронизации" Епифания



"Официально сообщается, что интронизация митрополита Киевского и всей Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 года, во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской", - написали представители неканонической структуры.



В этот же день Епифаний отметит свое 40-летие.



Интронизация - торжественное богослужение, во время которого новоизбранного патриарха сводят на патриаршую кафедру. Интронизация осуществляется во время литургии, новоизбранный предстоятель одевается в патриаршую одежду, и ему вручают патриарший посох.



Епифаний стал главой новой структуры в ходе так называемого объединительного собора, который в декабре в нарушение конституции организовал президент Украины Петр Порошенко совместно с неканоническими структурами.



После собора Епифаний с украинским лидером отправился в Стамбул, где 6 января получил томос об автокефалии ПЦУ. Действия Порошенко в религиозной сфере, направленные на укрепление власти, осуждает каноническая церковь страны.



Богослужения в Софийском соборе в Киеве на постоянной основе не проводятся. Официально он принадлежит одноименному историко-культурному заповеднику.



18.01.2019, Михайло Палінчак