ЕС готовит примирение Армении и Турции, - С.Караханян

12:57 18.01.2019

ЕС готовит примирение Армении и Турции



В Турции издан первый путеводитель по Армении



Правление Никола Пашиняна, ныне являющегося главой Армении в должности премьер-министра, по всей вероятности, ознаменуется прорывом в армяно-турецких отношениях. При этом не обязательно, чтобы этот прорыв был скреплен подписями под документом, полностью устраняющим все приграничные и дипломатические преграды.



Еще свежа память о неудачной попытке бывшего президента Армении Сержа Саргсяна довести до подписания Ереваном и Анкарой протоколы, обеспечивающие открытие границы и установление дипломатических отношений. И дело даже не в том, что Турция не хотела никаких отношений до решения карабахского конфликта. Проблема в том, что армянское сообщество, в том числе и диаспоральное, в большинстве своем все еще отрицательно относится к туркам, хоть и считает нормальным проводить отдых на турецких курортах. А параллельно с тщетными попытками Сержа Саргсяна рассказать о неминуемой выгоде от открытия границы на уровне рядовых обывателей процветала контрагитация против всего турецкого. Взять, к примеру, рекламу, транслируемую по всем армянским телеканалам, в которой герой, якобы турок, благодарит армянского потребителя за то, что тот приобретает товар турецкого производства, что позволяет туркам вооружать и укреплять свою армию. В конце рекламы звучал призыв: "покупай отечественное". Сколько раз в течение всей истории независимой Армении периодически звучали призывы отказаться от турецких продуктов, не посещать турецкие курорты. И в ситуации, когда твое общество само не готово к нормализации отношений с соседней страной, объявленный курс на нормализацию отношений воспринимался обществом навязываемым и отторгался еще больше.



Что происходит сейчас? Новое руководство Армении не вернулось к неподписанным протоколам, не предложило ничего взамен, но не отказалось от идеи наладить отношения с соседом. В этот же период ЕС и Швеция как посредники в процессе нормализации отношения между Анкарой и Ереваном активизировали свои действия. Во-первых, идет подготовка прерванного ранее ознакомительного проекта. Суть проекта в том, чтобы на конкретном примере показать армянам и туркам, как могут жить и взаимодействовать два народа, не так давно еще враждовавшие между собой. Для этого предварительно выбрана территория на границе Германии и Польши - стран, которые были по разные стороны в самой разрушительной войне. Считается, что если поляки с немцами смогли найти общий язык, то и армяне могут договориться с турками.



Одновременно при поддержке МИД Швеции в Турции издан первый в истории страны путеводитель по Армении на турецком языке, который доступен и в электронном варианте. Путеводитель содержит краткий разговорник и фотографии достопримечательностей для турецких туристов. Авторы брошюры призывают своих турецких сограждан не обращать внимания на закрытые границы, приезжать, знакомиться и познавать соседнюю страну.



Именно взаимный туристический поток сломит устоявшиеся стереотипы, когда армянский обыватель узнает, что в Турции исполняют не только тюркю, а кинематограф не ограничивается "Великолепным веком", когда Армения станет экспортировать в Турцию не низкопробный культурный ширпотреб, тогда отношения стран выйдут на новый уровень, народы заговорят на одном культурном, понятном друг другу языке и открытие границ станет само собой разумеющимся, а установление дипломатических отношений - необходимостью. Реализация этой задачи полностью выполнима, поскольку сейчас созданы для нее благоприятные условия. Значимая часть молодых политиков, политологов, общественников, которые поддержали смену власти в Армении, сегодня заслуженно получили депутатский мандат, работают в правительстве, возглавляют ведомства. Среди них те, кто получал образование за рубежом, посещал международные программы, и образ эдакого малорослого неотесанного тюрка с ятаганом для них давно уже даже не является мифом.



Потому правление Никола Пашиняна (несмотря на неоосманские тенденции в Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом) имеет все шансы зафиксировать прогресс в отношениях с Турцией и привести к такой нормализации, которая станет требованием общества, а не навязанной сверху мерой.



Симон Караханян