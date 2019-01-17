Быстрая глобальная импотенция США и Черное море шумит…, - К.Душенов

13:03 18.01.2019 Быстрая глобальная импотенция

и Черное море шумит…



Константин Душенов



Соединенные Штаты стремительно теряют военное превосходство над Россией. Чтобы хоть как-то увеличить свои шансы в возможном противостоянии с Кремлем, янки пытаются использовать последние козыри. Один из таких козырей – разветвленная сеть американских военных баз на границах России. Опираясь на эту сеть, Пентагон рассчитывает "сдерживать" Москву путем создания новых стратегических угроз как с сухопутных, так и с морских направлений.



26 декабря 2018 года главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев раскрыл данные нашей разведки, из которых следует, что в прошлом году в прилегающих к территории Российской Федерации акваториях США активно развертывали свои стратегические неядерные системы высокоточного оружия морского базирования. Такая информация нашей разведки лишний раз подтверждает агрессивный характер намерений Вашингтона. Дядя Сэм упрямо пытается реализовать современную версию своей давней и хорошо известной стратегии – размещать ударные средства подальше от собственных границ, зато в максимальной близости от территории противника.



Такой подход идеально укладывается в современную американскую доктрину "молниеносного глобального удара", принятую в Пентагоне еще более 10 лет назад и направленную на получение гарантированного военно-технологического превосходства над любым противником, в первую очередь – над Россией и Китаем. В соответствии с этой доктриной американские вооруженные силы должны получить возможность в течении часа с момента принятия решения в Белом Доме уничтожить обычным, неядерным оружием любую цель в любом районе земного шара. И хотя решить эту амбициозную задачу американцам до сих пор так и не удалось, они продолжают упорно работать в избранном направлении.



Для того, чтобы добиться поставленной цели, Пентагон предполагает развертывание в максимальной близости от российских границ максимально возможного числа высокоточных ударных средств. Размещение такого высокоточного оружия первого удара предусмотрено главным образом на надводных кораблях и подводных лодках, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования "Томагавк". Эти действия представляют для нас реальную угрозу, особенно с учетом того, что в соответствии с международным правом нейтральные воды свободны для плавания любых военных кораблей. А начинаются эти нейтральные воды уже на расстоянии 12-ти миль от российского побережья.



Впрочем, в Москве такую ситуацию давно предвидели и заранее приняли меры, чтобы исключить возможность безнаказанного приближения вражеских кораблей к нашим берегам на расстояние, позволяющее нанести быстрый и неожиданный удар. Во-первых, наша система космической разведки сегодня позволяет своевременно отслеживать любые опасные перемещения вражеских корабельных ударных групп. Во-вторых, нашими противовоздушными и противоракетными радарами на границах страны, на всех воздушно-космических направлениях, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В-третьих, благодаря активному перевооружению на новейшие образцы боевой техники, возможности наших войск противовоздушной обороны уже к 2020 году увеличатся почти в полтора раза. Возможности воздушно-космических сил и военного флота также будут существенно усилены.



Кроме того, в последние годы Россия разработала и наладила массовое производство сразу нескольких уникальных образцов сверхсовременного оружия, которые, по сути дела, не оставляют агрессору никаких шансов приблизиться к нашим берегам на расстояние удара. Неотразимые твердотопливные гиперзвуковые ракеты Х-47М2 комплекса "Кинжал", размещенные на авиационных носителях Миг-31, способны в течении сорока минут с момента получения приказа поражать авианосные американские группировки на расстоянии почти в 3 тысячи километров. Еще один вариант жидкостной гиперзвуковой противокорабельной ракеты, Х-32, носителем которой являются наши дальние бомбардировщики Ту-22М3, имеет собственную дальность полета в тысячу километров, что в сочетании с дальностью носителя позволяет атаковать вражеские морские цели на дистанции до 3,5 тысяч километров. Противокорабельные ракеты "Оникс" и "Калибр", которыми вооружены наши корабли и подводные лодки, создают надежный рубеж обороны на дистанциях до 500 километров от точки пуска.



Так что ни о каком неожиданном "быстром ударе" высокоточным оружием по нашей территории американцы и мечтать сегодня не могут. Могут, конечно, попробовать, вот только результаты такого эксперимента станут катастрофой в первую очередь для самих Соединенных Штатов



Кому курорт, а кому – капец…



Вот пример. За последние 5 лет Россия прочно закрепилась на Ближнем Востоке. А в НАТО прекрасно понимают всю важность этого стратегического черноморско-средиземноморского региона. И так же хорошо понимают, что год от года Запад неумолимо теряет там стратегическую инициативу, уступая ее Москве, которая в глазах большинства государств региона уже превратилась в главного игрока и гаранта справедливого урегулирования всех споров и конфликтов.



Важнейшим плацдармом русской мощи на южном стратегическом направлении является черноморская акватория, которая, после воссоединения Крыма с Россией, надежно контролируется силами нашего Черноморского флота. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе никто ничего поделать с этим не может. Но и признать свое геополитическое поражение западные адмиралы категорически отказываются. Поэтому боевые корабли североатлантического альянса усердно имитируют активность, регулярно совершая заходы в Черное море, демонстрируя там свой флаг, хотя в военном отношении это, по большому счету, не представляет серьезной угрозы для безопасности России.



За последние годы интенсивность захода кораблей НАТО в Черное море значительно выросла. Особенно ярко это проявилось после т.н. "керченского инцидента", когда российские корабли жестко пресекли провокацию украинских бронекатеров в российских территориальных водах на входе в Азовское море. После этого только в декабре 2018 черноморскую акваторию дважды навестили корабли западного альянса. 6 декабря туда зашел десантный корабль военно-морских сил США "Форт Макгенри". А 18 декабря – разведкорабль королевского флота Великобритании "Эхо". В 2019 году натовцы пообещали еще более активную демонстрацию силы. Вот и сейчас к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО, руководимая Нидерландами.



Впрочем, возможность западных держав демонстрировать в регионе свою морскую мощь сильно ограничена т.н. конвенцией Монтре, подписанной еще в 1936-м году. В соответствии с ней, постоянно содержать военно-морские силы в Черном море имеют право только сами причерноморские государства. А все остальные могут заходить туда на период не больше трех недель, причем суммарный тоннаж таких "чужих" кораблей не может превышать 30 тысяч тонн, а это приблизительно соответствует, например, трем эсминцам военно-морского флота США.



При этом Россия в Черном море располагает, мягко говоря, гораздо более внушительными силами и средствами. Помимо 6 малошумных подводных лодок проекта 636 "Варшавянка", которые сами натовцы за незаметность прозвали "черными дырами", черноморцы могут в любой момент сформировать мощную военную эскадру, состоящую из трех новейших фрегатов т.н. "адмиральской серии" проекта 11356, трех ракетных "Буянов", ставших знаменитыми после ювелирного обстрела Сирии в 2015 году, двух уникальных ракетных кораблей-катамаранов на воздушной подушке проекта 1236 – "Бора" и "Самум" и целого ряда других ударных, сторожевых и противолодочных кораблей.



Такая корабельная ударная группа может обеспечить одномоментный залп 110 противокорабельными и противолодочными ракетами на дальность от 120 до 500 километров, что более чем достаточно для гарантированного уничтожения любого противника в любой точке черноморской акватории. И это – не считая береговых ракетных комплексов "Бастион", "Бал" и "Сотка", ракеты которых способны поражать цели даже в водах пролива Босфор.



А если добавить к этому еще самолеты морской авиации Черноморского флота, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и новейшие гиперзвуковые "Кинжалы" воздушного базирования на могучих перехватчиках Миг-31К, которые тоже охраняют наши южные рубежи на черноморско-средиземноморском направлении, то превосходство военного флота России в Черном море вряд ли можно оспорить.



Сегодня это уже неоспоримый факт. Тем более, что любой вражеский корабль, любая цель, рискнувшая появиться в черноморской акватории, окажется в смертельных тисках. Потому что помимо всех выше перечисленных сил, с тыла, с наших сирийских военных баз, которые у НАТО сегодня как кость в горле, врагу будет угрожать атака русских кораблей и подводных лодок, базирующихся в сирийском Тартусе, и удар нашей истребительной авиации с базы Хмеймим.



Вот и судите сами, чего после этого стоят воинственные заявления западных адмиралов о том, что они не позволят России превратить Черное море в "русское озеро".



Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови! Источник - Завтра

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