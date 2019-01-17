 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гражданство, невесты и высылка нелегалов: чего требуют участники антикитайских митингов в Кыргызстане
17:38 18.01.2019

В Бишкеке продолжаются антикитайские митинги. Чего хотят их участники?

В Кыргызстане продолжается волна антикитайских митингов, которые начались в конце прошлого года. Нынешний митинг в Бишкеке – уже третий по счету за последний месяц. При этом наблюдатели отмечают, что число протестующих на протестных акциях не увеличивается (в четверг на площадь вышли чуть более 200 человек), а единых требований к властям участники протестов сформулировать не могут: прямо по ходу митинга тезисы меняются.

Изначально на митинге 17 января, к примеру, выступающие требовали:

объявить мораторий на выдачу гражданства Кыргызстана,
проверить целевое использование китайских кредитов
отслеживать живущих в Кыргызстане китайских нелегалов.
На митинг приехали сотрудники МИДа и миграционной службы и обещали разобраться в ситуации. Но протестующих их ответы не удовлетворили, и за три часа выступлений список их требований расширился.

К концу акции ее участники уже заявляли, что нужно:

сократить количество виз, выдаваемых Кыргызстаном гражданам Китая,
вернуть в паспорт графу "национальность"
не выдавать кыргызских девушек замуж за иностранцев.
Наши невесты - не для китайских женихов

К концу митинга складывалось ощущение, что на центральную площадь Бишкека каждый пришел не за общей антикитайской идеей, а со своей личной болью.

"Мы с Иссык-Куля приехали специально, чтобы участвовать. А то видите, туго стало, у нас беспредел", – поясняет один из опрошенных.

"Почему я здесь? Я мимо проходил, меня этот новый закон касается: что штрафы подняли, налоги, техосмотр. Я здесь живу, кыргызстанец", – говорит еще один человек на площади.

Часть к протестующим вообще присоединилась случайно:

"Я случайно шел, узнал, поинтересовался", – говорит один из митингующих.

"Я по интернету услышал, пришел посмотреть, о чем здесь говорят", – говорит еще один.

В киргизском сегменте интернета можно найти утверждения, что народ собирается на антикитайские акции протеста за деньги. Организаторы митинга это отрицают:

"Я уже говорил, что никто ничего не платил. Пусть политики делают свое дело, а мы люди простые. Ходили в милицию, написали объяснительную, взяли разрешение, – рассказывает Эрбол Аралиев, один из организаторов акции. – Нам ничего не платили: если бы платили – я бы приехал на джипе. Нам звонят и пишут простые граждане, которые хотят присоединиться".

Итоговый документ с пунктами про невест и графой "национальность" организаторы протестного митинга передали вице-спикеру парламента. Депутат обещал озвучить все эти требования на пленарном заседании. С учетом того, что в киргизском парламенте схожие националистические идеи уже звучали, не исключено, что антикитайская волна протестов может быть выгодна определенным политическим силам в самом Кыргызстане.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1547822280
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