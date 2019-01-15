Китай радикально сокращает инвестиции в экономику США, - "Къ"

17:46 18.01.2019

Китайские прямые инвестиции в США оказались самыми низкими с 2011 года

В прошлом году они упали на 84% до $4,8 млрд



В 2018 году китайские прямые инвестиции в США снизились на 84%, до самого низкого за последние семь лет уровня - $4,8 млрд. Если учитывать то, что одновременно с этим китайские компании активно продавали активы в США, чистые прямые инвестиции составляют минус $8 млрд. Среди причин спада - торговая война между США и Китаем, ужесточение проверок инвестиций со стороны китайских компаний в США и сохранение жесткого контроля за оттоком капитала в самом Китае.



Прямые инвестиции (FDI) китайских компаний в США резко снизились в прошлом году на фоне торговой войны между странами, ужесточением американских правил, касающихся иностранных инвестиций, а также сохраняющегося жесткого контроля за зарубежными инвестициями в самом Китае: по подсчетам исследовательской компании Rhodium Group, в 2018 году они составили всего $4,8 млрд, сократившись на 84% в сравнении с 2017 годом ($29 млрд) и на 90% в сравнении с 2016 годом ($46 млрд). Тем самым китайские прямые инвестиции в США в прошлом году находились на самом низком уровне за последние семь лет.



Торговая война США и Китая

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Если же учитывать, что за 2018 год китайские компании продали американские активы на $13 млрд, то чистые китайские FDI в США будут отрицательными - $8 млрд. Так, например, в августе китайский конгломерат Anbang выставил на продажу несколько принадлежащих ему отелей в США на общую сумму $5,5 млрд, Fosun International ищет покупателя на свою долю в нью-йоркском небоскребе 28 Liberty, а Dalian Wanda рассматривает возможность продать кинокомпанию Legendary Pictures.



"В основном такое продолжающееся снижение вызвано политическими причинами. Как мы и прогнозировали, Китай не ослабил контроль за уходящим за границу капиталом, так как ситуация с внешнеторговым балансом остается нестабильной… В США администрация Трампа активно привлекала комитет по иностранным инвестициям США к тщательной проверке китайских приобретений, так что число сделок с участием китайских компаний, отмененных из соображений национальной безопасности, выросло до рекордного уровня. Вдобавок к этому торговые барьеры и в целом довольно агрессивная позиция в отношении Китая привели к значительной неопределенности для китайских компаний в США, снижая желание инвестировать и увеличивая ощущение риска для американских продавцов",- говорится в докладе.



По мнению авторов доклада, в 2019 году сохраняется неопределенность, большое значение может иметь итог переговоров по вопросу повышения тарифов на импорт китайских товаров в США - в начале декабря Вашингтон согласился отложить повышение тарифов до марта.



Яна Рождественская

"Коммерсантъ" от 15.01.2019, 21:17