Миру нужен СССР. Почему Трамп хочет быть похожим на Путина, - Пол Крэг Робертс

17:51 18.01.2019

Миру нужен СССР



В тот момент, когда планета Земля входит в 2019-й год, у мира есть только один лидер. Он – Владимир Путин, Президент России. Нигде на аналогичных должностях на Западе нет настоящих лидеров – только служки Олигархии и вассалы служек. Дональд Трамп вознамерился вести себя по-иному и, возможно, он еще вырвется из тех пут, которыми его обвили военно-разведывательный комплекс, Демократическая партия и пресститутские СМИ.



Гуманность и самообладание Путина поддерживали и поддерживают мир вопреки агрессии Вашингтона, а также его провокационным действиям против России. Никто иной, как Путин принимает все те выпады, которые в прежние времена привели бы к войне.



За свое самообладание Путин уплатил определенную цену. Он поддерживал и поддерживает мир ценой своего авторитета внутри России –опубликованным итогам опроса общественного мнения можно верить.



Но, как показывает опрос, огромное большинство россиян сожалеют о развале Советского Союза. У многих утеряно чувство принадлежности к великой державе (https://www.fort-russ.com/2018/12/new-poll-66-of-russians-feel-nostalgia...). Капитализм принес с собой экономическую небезопасность и ненадежность, а потеря территории вызвала ощущение поражения.



С одной стороны, чувства россиян – результат демонизации России Вашингтоном. С другой стороны, сдержанная реакция на ложь и фальшивые обвинения в адрес России оскорбительны для патриотично настроенных россиян. С кем бы то ни было из советских лидеров никакая американская администрация не осмелилась бы обращаться так, как сейчас.



Россияне хотят, чтобы Путин твердо стоял за страну, перестал называть врагов "партнерами" тогда, когда совершенно очевидно, что Запад является Врагом. Народ России устал от терпимости власти к финансируемым Западом "российским" газетам, неправительственным организациям и политическим партиям. Россия – для россиян, а не для финансируемых Западом предателей, которые неустанно на западные деньги ведут подрывную деятельность против России. Россию ложно обвиняют во вмешательстве в политическую жизнь Запада, но на самом деле именно Запад вмешивается в политическую жизнь России своими мешками денег.



"Народ устал от терпимости власти к финансируемым Западом "российским" газетам, неправительственным организациям и политическим партиям"



Россияне – патриоты. И именно в силу этого они выжили (в Великой Отечественной войне – С.Д.) и одержали победу над Гитлером. Россияне хотят национально ориентированной власти, а не глобалистской, не той, которая не обращает внимания на провокации в надежде на то, что ее представителей примут к себе в качестве еще одного Вашингтонского вассала. Когда опрос показывает, что 66 процентов испытывают чувство ностальгии по Советскому Союзу, то послание совершенно очевидно: примиренческое отношение российской власти к Западу – провальная политика.



В то время, как Зло распространяет свое господство на Западе, блаженны уже не миротворцы. За свое желание улучшить отношения с Россией президент Трамп был вознагражден бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном ярлыком "предатель". Решение Трампа вывести американские войска из Сирии, где они находятся незаконно и терпят поражение, привело к тому, что бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс провозгласила, что Трамп представляет собой угрозу для национальной безопасности.



Угрозой провозглашается мир. Если он настолько обесценился в эпоху гиперзвукового термоядерного оружия – значит, наступил триумф Зла.



Публикуется с разрешения автора (https://www.paulcraigroberts.org/2018/12/27/blessed-are-the-warmongers/) с незначительными сокращениями



Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek, информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея ДУХАНОВА, специально для "ВПК"